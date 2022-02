Bikerka Spěšná: Výhra mě mile překvapila, velké závody teprve přijdou

„Z výhry jsem mile překvapená a jsem hodně spokojená, protože jsem to nečekala. Byl to první závod sezony a ke všemu tomu v únoru,“ radovala se.

Sedmnáctiletá cyklistka svůj úspěch však nepřeceňuje. Ví, že velké závody přijdou až v dubnu. Položila ale skvělý základ, na kterém může nyní stavět.

Nyní se přesouvá do Banyoles, v dalším španělském městě se totiž o víkendu uskuteční bikerský svátek. Největšího tamního podniku, co se horských kol týče, by se mělo zúčastnit více než 900 závodníků.

„Pojedu tam juniorskou světovou sérii. Pak mě bude čekat soustředění v Itálii a Český pohár v Brně. V týmu jsem zatím hodně spokojená, všichni jsme si sedli a jsem šťastná, že jsem si splnila sen být v zahraničním celku,“ líčila nadšeně pro server mtbs.cz.

V Chelvě zahájil svou sezonu rovněž Ondřej Cink, v elitní kategorii obsadil devátou příčku.

„Povedl se mi start a půlku závodu jsem byl schopen jezdit vepředu s Avancinim a s Hatherlym. Ten pak odjel a rozhodl závod, mně v poslední čtvrtině závodu docházely síly. Ale jsem spokojený, nic velkého jsem neočekával,“ prohlásil stupenský cyklista.

Stejně jako Spěšná bude závodit i v Banyoles. „Moc mi to tam ale nesedí,“ přiznal.