Velký šok? Nebo jen ztracená touha? Proč Simon Yates opouští profipeloton

Slova „kruh se uzavřel“, která byla hojně pronášena po posledním Giru, najednou jako by dostávala ještě úplně jiný význam.
Tehdy v červnu upozorňovala na strhující příběh v průsmyku Finestre, kde byl Simon Yates v závěru Giru 2018 brutálně vysvlečen z růžového trikotu a kde si naopak letos po nekompromisním útoku tentýž výsostný dres vzal.
K titulu z Vuelty konečně přidal i ten z italské Grand Tour. Navrch o měsíc později, když na Tour pracoval pro Jonase Vingegaarda, vyhrál horskou etapu na Puy de Sancy.
Prožíval nejkrásnější rok kariéry.
A zároveň i poslední.
Jako by si najednou řekl: Už není nic, co by mě ještě motivovalo.
Šampion z Gira se loučí. Simon Yates už další velké cyklistické triumfy nepřidá
Věděl, že v současné éře „talentu století“ Pogačara, jemuž se nepříliš úspěšně snaží konkurovat Vingegaard s Evenepoelem, je titul z Tour mimo jeho dosah. A zbývající dva třítýdenní podniky přece už ovládl.
„Cyklistika je součástí mého života, co si pamatuji. Od závodů na manchesterském velodromu, přes soutěžení a výhry na největších akcích až po reprezentaci mé země na olympijských hrách, utvářela cyklistika každou kapitolu mého života,“ psal ve zprávě o svém odchodu ze scény.
„Jsem nesmírně hrdý na to, čeho se mi podařilo dosáhnout, a stejně tak vděčný za ponaučení, která s tím byla spojená,“ tvrdil. „Vítězství se sice vždycky nejlépe pamatuji, ale těžší dny a neúspěchy byly stejně důležité. Naučily mě odolnosti a trpělivosti a díky nim měly pro mě následné úspěchy ještě větší význam.“
Belgický cyklistický komentátor Rennat Schotte vyslovil pro televizi Sporza teorii, že právě Yatesovo červencové vítězství v etapě Tour znamenalo i začátek konce.
„Jeden z členů týmu mi později řekl, že už po Giru se začalo se Simonem něco dít. Když pak velkolepým způsobem vyhrál etapu Tour, začal mu v hlavě znít tichý hlásek.“
A onen hlásek mu napovídal: Skonči, Simone. Teď je ten nejlepší čas.
„Někteří zasvěcenci o takových úvahách tehdy slyšeli, přesto považovali za nemyslitelné, že to Simon skutečně udělá,“ tvrdil Schotte.
Měl přece ještě rok platnou smlouvu. A ve Vismě si ho nemohli vynachválit. Vítězný a zároveň v případě potřeby i tak moc loajální typ jezdce, co víc si přát?
V listopadu se zúčastnil prezentace trasy Gira, usmíval se na pódiu fotografům. Zároveň se však údajně právě tam rozhodl: Je konec. Už nestojím o dalších deset měsíců dřiny v profipelotonu.
„Je to škoda, ale je to tak. Simon ztratil touhu pokračovat,“ podotkl Jesper Mörköv, sportovní ředitel týmu Visma.
„Zdá se, že je ta správná chvíle odejít ze sportu,“ oznámil Yates. A dodal: „Není to rozhodnutí, které jsem učinil lehkovážně.“
Dospěl na konec cesty, na kterou před čtvrtstoletím se svým dvojčetem Adamem vstoupil.
Chtělo ho Sky. Ale bez bratra
Pocházeli z Bury, městečka na periférii Manchesteru. V klukovských letech se tu doma občas prali. „Jen z legrace, vycházeli jsme jinak spolu dobře,“ ujistil Simon.
Otec John závodil na kole v místním klubu Bury Clarion. Při tréninkové srážce s autem si však pochroumal kolena, rekonvalescence mu trvala dlouho a on postrádal setkání s týmovými kolegy. Proto za nimi vyrážel na velodrom v Manchesteru, kde se připravovali. Své osmileté kluky bral s sebou a ti brzy žadonili: Chceme to zkusit taky.
Záhy jezdili na dráze za klub Eastland Velo a na silnici za Bury Clarion. Namísto rodinných dovolených je táta i máma Susan vozili po kláních v Anglii, Skotsku a Walesu. „Poznali jsme díky tomu spoustu nízkonákladových hotelů.“
Vyhrávali závody desetiletých, později dvanáctiletých. A ve čtrnácti už vítězili v lokálních kláních mužů. Většinou to byl Simon, kdo projel cílovou čárou jako první, ačkoliv Adam nikdy nebyl daleko za ním.
V osmnácti dokončili střední školu, oslavili vlastní dospělost - a jejich cesty se rozešly.
A to tak, že zásadně.
Simona si funkcionáři britského svazu vybrali do Olympijské akademie v Manchesteru, prestižního tréninkového centra talentovaných Britů. Předurčili mu zde dráhařskou budoucnost.
Pro Adama žádné místo neměli. Rodiče tápali, zda se mají radovat se Simonem, nebo být smutní kvůli Adamovi. „Ze začátku to i pro nás dva bylo složité. Ale jen ze začátku,“ připustil Simon.
Naštěstí se Adam přihlásil o cyklistické stipendium u Nadace Davea Raynera a když jej skutečně získal, odešel za kanál La Manche zocelovat se na francouzské amatérské silniční scéně.
Simon na dráze zářil. Stal se juniorským mistrem světa v madisonu a později také mistrem světa dospělých v bodovacím závodě.
Na poličkách, které měli doma na trofeje, hrály ty jeho jednoznačně prim. „Bylo úžasné už v jednadvaceti si říci: Já jsem mistr světa,“ povídal Simon. „Ale byl to také čas začít novou sportovní kapitolu.“
Ta jej táhla na silnici.
Růžové mámení a démoni z Finestre
Před sezonou 2014 dostal nabídku z nejlukrativnějších: Dave Braislford mu nabídl místo na soupisce týmu Sky. Jenže chtěl jen SImona a ne Adama, který měl už tou dobou na silnici na kontě sérii kvalitních umístění v barvách francouzských týmů.
Australská stáj Orica (pozdější Mitchelton, Green Edge a nyní Jayco Alula) je naopak chtěla oba. Nenabídla jim větší peníze, to ani náhodou. Ale šéf týmu Matt White jim přislíbil všestrannou péči, žádný tlak, občasné příležitosti v rolích lídrů a spoustu závodů. Čímž si je získal.
„Věděli jsme, že Orica se dobře stará o své mladé,“ řekl Adam.
Tehdy také White odhodlaně pronesl: „Jsou potenciálními vítězi závodů Grand Tour v příští dekádě.“
Oba tuto prognózu potvrdili ziskem bílých trikotů pro nejlepší mladíky na Tour - Adam jej získal v ročníku 2016 a Simon o rok později, i s přispěním Romana Kreuzigera.
V letech následujících však na triumf na Grand Tour dosáhl jen Simon. Pro Adama zůstalo maximem třetí místo na Tour 2023, tehdy vybojované navzdory pozici Pogačarova superdomestika.
Simon už na Giru 2018 sahal po vítězství, překypoval energií, ovládl tu tři etapy a ještě tři dny před koncem závodu oblékal maglia rosa, navíc se solidním náskokem před Tomem Dumoulinem a Chrisem Froomem.
Bláznivý Froomův útok 80 kilometrů před cílem na svazích Finestre vše změnil. Kolabující a demoralizovaný Simon Yates dorazil do cíle se ztrátou 38 minut.
„V posledních dnech už jsem nebyl schopný zregenerovat. Do dneška jsem ukazoval poker face. Pak už nic nešlo. Vůbec nic,“ svěřoval se a oči se mu pozvolna zalévaly slzami. „Je to nejtvrdší den v mém životě. Ale ničeho nelituji. Před startem Gira by na mě nikdo nesázel, že ho můžu vyhrát. Byl jsem blízko. Jednou se vrátím a vyhraju ho.“
O vykoupení Simona Yatese. V roce 2022 tvrdil, že už se na Giro nikdy nevrátí
Přesné důvody jeho kolapsu nedokázali týmoví lékaři ani za pomoci všemožných vyšetření a dat odhalit. Proto se spokojili s prostým: „Vyždímal se tehdy během závodu předčasně.“
Reparát složil ještě téhož roku na Vueltě.
Jak podotkl šéf stáje Matt White: „Z událostí, které se staly na Giru, si toho Simon vzal spoustu. V úvodních třinácti dnech Vuelty se proto držel zpět a závodil v porovnání naprosto odlišně než v Itálii.“
Pak udeřil. A nikdo se nezmohl na odpověď. Týden hájil červený dres. Za cílem královské a zároveň poslední horské etapy v Andoře si zakryl obličej ručníkem a dlouze do něj beze slova hleděl. Pak zvedl oči k ostatním a pronesl: „Co mám říct? Je to obrovská úleva.“
Zahnal své démony z Gira.
I když... ne úplně.
V následujících letech potvrzoval své kvality, vyhrál etapový závod Tirreno-Adriatico, dojel druhý na Paříž-Nice. Současně se opakovaně vracel na Giro se slovy: „Mám tu nedodělanou práci.“
Jenže vysněný titul mu stále unikal, ať už kvůli zraněním, covidu, slabší formě nebo příliš silnému Eganu Bernalovi.
Začala se ho zmocňovat frustrace. V roce 2022 v Itálii pronesl: „Už se nechci vrátit. Už nevěřím, že to na Giru někdy zvládnu. Není mi nakloněno a asi nikdy nebude.“
Přesto se dočkal.
Po přestupu do Vismy dostal loni ještě jednou příležitost být na Giru lídrem týmu. Před poslední horskou etapou vedoucí přes průsmyk Finestre byl průběžně třetí, načež do útoku na legendárním stoupání vložil veškerou sílu a fantazii, ale i hněv, frustraci a zármutek, které v sobě sedm let nosil. Mezi špalíry křičících tifosi dokonal pouť od bolesti ke slávě.
V cíli měl náskok 3:56, respektive 4:43 minuty na dva největší konkurenty Isaaka Del Tora a Richarda Carapaze!
„Nechápal jsem, že se mi to opravdu podařilo. Něco, na čem jsem pracoval mnoho a mnoho let a zas a znovu jsem se při této snaze setkával s neúspěchem. A teď to najednou přišlo,“ líčil.
Kdo by se tedy divil slzám dojetí, které se v jeho očích na tiskové konferenci objevily.
„Je to vrchol mé kariéry. Největší den. Obzvlášť proto, že nastal na Giru a navíc právě na Finestre,“ svěřoval se s lámajícím se hlasem. „Dnes ráno jsem si řekl: Chci tu něco změnit. A povedlo se.“
Není snadné takhle žít
Obhajovat své vítězství na italské Grand Tour nebude. O sedm měsíců později oznámil ukončení kariéry. Ne proto, že by stále častěji bojoval se zraněními. Ani proto, že by pociťoval úbytek sil.
Za vysvětlením o ztrátě motivace se nicméně může skrývat ještě jedno: Protože se změnila cyklistika.
Když se stal v 21 letech jezdcem Oriky, byla úplně jiná. Dnes jí vládne sofistikovanost formule 1.
„Všechno se změnilo,“ vyprávěl už před rokem Yates. „Ne, že by náš sport byl dříve neprofesionální, ale teď si nikdo nebere pomalu ani den volna. Co se týče tréninku, všichni se soustředí na každičký detail. Ještě v roce 2018, kdy jsem vyhrál Vueltu, jste si mohli vzít týden volna a dát si pár piv, pokud jste chtěli. To už nejde. Nemůžete nic vynechat. Onemocníte na pár dní a rázem jste týdny pozadu. Není snadné takhle žít.“
Před sezonou 2025 prozradil, že se chce zaměřit na špičkovou vědecky podloženou cyklistiku. Proto po jedenácti letech v Jaycu (alias Orice) opustil stáj, kde patřil k inventáři, a odešel do bohaté a moderními technologiemi i metodami prošpikované Vismy, aby vytěžil každičké procento svého potenciálu dřív, než bude pozdě.
„Nechtěl jsem odejít do cyklistické penze s lítostí,“ vysvětloval.
Maglia rosa byl jeho odměnou za tento krok a posun v kariéře.
I proto nyní může Simon Yates říci: „Z profesionální cyklistiky odcházím s hlubokou hrdostí a pocitem klidu. Tahle kapitola mého života mi dala víc, než jsem si kdy dokázal představit.“