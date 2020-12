Smolař Yates. Jako první doplatil na covid. Teď se chystá na sezonu bez bráchy

I jeho jméno patří do spletité mozaiky bláznivých příběhů letošní sezony.



Jak by ne. Měsíc před Girem ovládl generálku Tirreno-Adriatico. Ještě předtím dojel třetí na závodě Kolem Polska. Bylo jasné, že je ve skvělé formě.

Proto na italskou Grand Tour přijížděl na podzim spolu s Geraintem Thomasem jako jeden ze dvou největších favoritů. Podle bookmakerů, podle expertů, podle fanoušků. Prostě podle všech, kdo se kolem světa dvou kol pohybují.

Výsledek všichni známe. Thomas si nalomil pánev v neutralizované zóně ve třetí etapě, kterou ještě dojel. Do další už nenastoupil.

Yates pro změnu ztratil už při výjezdu na Etnu a následné testy odhalily, že je pozitivní na onemocnění covid-19. I on Giro opustil příliš brzo, už po sedmé zkoušce.

Simon Yates zničený po výšlapu na Etnu ve třetí etapě Gira

Po nekonečných 10 hodinách v sanitce, kterou se přesouval na sever do Varese, kde má Mitchelton-Scott základnu, strávil dalších 10 dní v karanténě sledováním Gira v televizi. A taky přemýšlením o velkém zklamání z letošního roku.

„Tu a tam jsem televizi zapnul, ale vlastně jsem to tolik neřešil. Asi každý pochopí, že pro mě bylo těžké Giro sledovat. Byl jsem samozřejmě rád, že Tao (Geoghegan Hart) vyhrál, je to skvělý kluk, známe se dlouho. I tak to bylo těžké,“ popisoval své zážitky z karantény.

Nevyřízené účty

Že je s ním něco v nepořádku, ukázala už právě třetí etapa na Etnu, kde ztratil na nejlepší tři minuty. V šesté promoklé etapě rovněž trpěl.

Tehdy nikdo netušil, že už se mohl prát s onemocněním, které už téměř rok drtí celou planetu. Vlastně to pro něj byla svým způsobem úleva. Pozitivní test poskytl Yatesovi vysvětlení jeho výkonnostního propadu.

„Přijel jsem vážně ve skvělé formě, a ještě v prologu jsem se cítil výborně. Od té doby to šlo dolů. Moje první reakce na to, že jsem pozitivní, vlastně byla úlevná. Věděl jsem, že něco není v pořádku. S odstupem času na mě zklamání dolehlo víc,“ popisoval.

S Girem má totiž stále nevyřízené účty.

V roce 2018 to byl on, kdo celý závod dělal zábavným. Vyhrával etapy, dva týdny držel růžový dres, než mu v nádrži nic nezbylo a v 19. etapě, kterou svým heroickým sóloúnikem proslavil Chris Froome, on ztratil 40 minut.

Simon Yates na Giru 2018.

Letos ho nezradily vlastní síly, nepřemohli ho soupeři, nýbrž nečitelný vir.

„O to větší to zklamání je. Zase si musím rok počkat,“ usmívá se.

Kde mohl vir chytit? Dodnes neví. Na Giru nepanovala tak přísná opatření jako na Tour a Vueltě. Na hotelu se cyklisté mohli potkat i s lidmi, kteří přijeli na dovolenou.

„Nikdy jsem si neřekl: Tohle není úplně bezpečné, tady bych něco mohl chytit. Na druhou stranu, taky to nebyla úplně neprodyšná bublina. Měli jsme vlastního kuchaře, vlastní pokoje, ale ne všichni z týmu se drželi stranou. Celkově si ale myslím, že peloton odvedl dobrou práci,“ říká Simon Yates.

Cení si hlavně toho, že zatímco ostatní sporty se mnohdy na restart sezony vykašlaly, cyklistika si šla za svým.

A byla úspěšná. Tři Grand Tour, čtyři z pěti monumentů. To je slušné číslo vzhledem k problémům, které pandemie koronaviru napáchala.

„Je skvělé, že se povedlo sezonu takhle zachránit. Jinak bychom se tady teď bavili o spoustě krachujících týmů,“ má jasno.

Bez Adama

Momentálně je v Turíně, kde se s týmem Mitchelton-Scott sešel před novou sezonou na lékařských testech.

Ty už absolvoval bez potíží. Po vyléčení z onemocnění si na pár týdnů od kola odpočinul, teď už je ale zpátky v zápřahu.

„Cítím se dobře, přijdu si úplně zdravý,“ říká.

Každý sportovec se z nemoci dostává jinak. Zlatan Ibrahimovic ji porazil rychle a vrátil se v derby s Interem, které rozhodl. Lukáš Krpálek zase dlouho bojoval s bolestí hlavy při větší intenzitě.

U každého se případné potíže projevují rozdílně. „Ale já nad nimi moc nepřemýšlím. I proto jsem do Itálie přijel, abychom udělali všechny testy na srdce a podobně. Abychom měli jistotu, že nemám žádné problémy. Neměl jsem žádný těžký průběh, takové klasické nachlazení, akorát jsem na dlouho přišel o čich a chuť. Teď se ale cítím zdravý,“ má jasno.

Je to zároveň poprvé, co se na týmovém soustředění nepotkává s dvojčetem Adamem, který přestoupil do Ineosu. Na druhou stranu, v závodech to až taková změna nebude. Od roku 2014, kdy oba přestoupili do Oriky, spolu absolvovali pouhé čtyři Grand Tour.

CESTY SE ROZCHÁZÍ. Adam bude od příští sezony jezdit za tým Ineos.

„Jiné je to jen teď na přípravném kempu, kdy se mnou neabsolvuje všechny schůzky. Je to trochu divné, ale život se nezastavil. Závodili jsme proti sobě ještě před vstupem mezi profesionály, takže to nebude problém. Uvidíme, jestli se na nějakých závodech sejdeme a rozdáme si to o vítězství,“ těší se o pět minut starší dvojče.

Přestup Adama spolu dlouho probírali. V průběhu sezony totiž nebylo jisté, jestli Mitchelton bude pokračovat. Asi i proto se mladší z dvojice rozhodl podepsat smlouvu s britským gigantem.

Program Simona Yatese pro příští sezonu je zatím plný otazníků. Jestli pojede Giro? Nebo Tour a pak rovnou na olympiádu? Sám teď neví.

„Bude záležet i na tom, jakou trasu Gira v lednu odhalí. Tak či tak to bude zajímavá sezona. A já nemám obavy z toho, že bych se po nemoci nedokázal vrátit na nejlepší úroveň. Pořád věřím, že můžu vyhrát Grand Tour,“ má jasno.