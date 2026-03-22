Cyklistka Silvestriová má po pádu v Milán-San Remo zlomená žebra a rameno

„Cítím se docela dobře. Mohlo to dopadnout hůř,“ uvedla Silvestriová. Členka španělského týmu Laboral Kutxa při sjezdu z Cipressy ve vysoké rychlosti přeletěla přes svodidla v nepřehledné zatáčce, kde před ní upadlo už několik závodnic, a z několikametrové výšky tvrdě dopadla na silnici.
Ve stejném místě havarovala Polka Katarzyna Niewiadomá, vítězka Tour de France z roku 2024 vyvázla s několika tržnými ranami a pohmožděninami.
Závod WorldTour vyhrála dvojnásobná mistryně světa Belgičanka Lotte Kopecká. Česká cyklistka Nikola Nosková obsadila 50. místo.