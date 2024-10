Neumanová vstoupila do etapového závodu v Číně druhým místem

Šestadvacetiletá Neumanová se prosadila na stupně vítězů ve WorldTour potřetí v kariéře. Loni byla třetí v třetí etapě závodu Kolem Švýcarska. V roce 2022 vybojovala druhou příčku v úvodní etapě Kolem Burgosu.

Dnešní úspěch byl pro Neumanovou satisfakcí po zdravotních problémech. V červnu utrpěla při hromadnému pádu v Belgii zlomeninu kosti v ruce. Pak sice trojnásobná česká šampionka absolvovala mistrovství republiky a ještě jeden start, ale následovala dlouhá pauza. K závodům se vrátila až před měsícem.

„Mám z tohohle pódia velkou radost, protože to pro mě byla těžká sezona. Měla jsem zdravotní potíže, což mě hodně stresovalo. Stát teď na stupních vítězů je opravdu zadostiučinění,“ uvedla Neumanová na týmovém webu. „Bylo to hodně těsné, a i když je to trochu zklamání, že nám uniklo vítězství, myslím, že máme na co být hrdí. Teď se soustředíme na další etapy, kde budeme mít další šance na vítězství,“ dodala česká cyklistka. V průběžném pořadí třídenního závodu ztrácí na De Zoeteovou sedm sekund.