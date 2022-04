Cyklista Kukrle vyhrál jako druhý Čech za sebou Tour du Loir

Kukrle se ujal vedení v třetí etapě a první místo v závodu druhé kategorie kalendáře UCI už nepustil. „Jak včera, tak dnes to kluci parádně kontrolovali a z pohledu týmového výkonu to bylo vážně super. Jsme silní a máme velký respekt v pelotonu. Všichni nás berou vážně, když se vlastně všech pět etap na špici točí naši tři lidi. Závodit s takovým týmem je za odměnu,“ uvedl Kukrle v tiskové zprávě svého týmu.

Pro sedmadvacetiletého jezdce to bylo druhé vítězství po návratu do Elkov Kasper, odkud loni odešel do týmu Gazprom-RusVelo, který po ruském vpádu na Ukrajinu nesmí závodit a přerušil činnost. Před deseti dny ovládl druhou etapu Kolem Arden.

Pátou etapu Tour du Loir dokončil Kukrle na 17. místě ve stejném čase jako vítězný Nizozemec Rick Ottema. Ve finiši po 97,5 kilometru útočili na další úspěch Dominik Neuman a Daniel Babor, kteří obsadili čtvrté respektive šesté místo. Vítěz úvodní etapy Babor získal zelený dres pro vítěze bodovací soutěže.

„Zvítězili jsme v obou nejdůležitějších soutěžích a k tomu i v týmech. Víc vážně nemůžeme chtít a to je teprve začátek sezony. Určitě se tahle forma promítne i do dalších závodů,“ věří Kukrle.