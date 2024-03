Vingegaard opět všem ukázal záda a zvýšil náskok v čele Tirrena-Adriatica

„Udělal jsem to, protože rád vyhrávám. Tým to dnes celý den táhl a je fajn jim to splatit. Dvě etapová vítězství jsou pro nás super. Teď musíme udržet ten dres ještě zítra,“ uvedl Vingegaard. Hvězda stáje Visma-Lease a Bike využila v posledním stoupání opakovaného zrychlení Australana Jaie Hindleyho a předvedla trhák, na který soupeři nenašli odpověď. „Rozhodl jsem se, že to zkusím. Pak už to byla jen časovka až do cíle,“ konstatoval sedmadvacetiletý Dán.

V roce 2022 skončil na Tirrenu druhý za Slovincem Tadejem Pogačarem, v neděli bude podle všeho korunován vítězem. „Myslím, že jsem v lepší formě než loni a předloni. A samozřejmě jsem rád, jak jsme to tady zvládli jako tým,“ řekl Vingegaard.