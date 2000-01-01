Měla všechno. Dojemné příběhy, infarktové chvíle, překonávání historických maxim i nepříjemná připomenutí nestálosti sportovního štěstí. Cyklistická sezona 2026 v těchto dnech pomalu končí, některé její okamžiky se ale budou připomínat ještě dlouho. Třeba pátý titul Tadeje Pogačara z Tour de France, který získal jako první cyklista po 31 letech. Za ním i za dalšími nezapomenutelnými momenty uplynulých měsíců se můžete ohlédnout v naší galerii.
Autor: Reuters
Jarní sezonu klasik už tradičně otevřelo italské Strade Bianche, na kterém potřetí v řadě triumfoval Tadej Pogačar. Po osmdesátikilometrovém sólu dorazil do Sieny s minutovým náskokem, před nadšenými fanoušky si tak mohl dovolit triumfální gesto i sesednout z kola. A tím se jeho vítězná šňůra teprve rozjížděla.
Autor: AP
O čtrnáct dní později startoval Pogačar na monumentu Milán–San Remo, kde mu vítězství už čtyřikrát těsně uniklo. Tentokrát se musel oklepat z pádu, při kterém si sedřel levou část těla, a v závěru ustát tlak Toma Pidcocka. Brit se s mistrem světa udržel až do závěrečného spurtu, ve kterém ale mohl konečně slavit Slovinec.
Autor: Massimi Paolone, ČTK
Sezona monumentů pokračovala na Kolem Flander, kde už potřetí kraloval Pogačar – tentokrát po stokilometrové sólo jízdě. První triumf mezi ženami zapsala evropská šampionka Demi Volleringová.
Autor: AP
Paříž–Roubaix patří každoročně k vrcholům sezony. Ať už tradicí, kterou se monument na kostkách pyšní, nebo dramatičností, kterou každý rok nabízí. Letos to platilo dvojnásob. Dojezd na velodrom v Roubaix poskytl kulisy k jedné z mála Pogačarových porážek v sezoně, když ho ve spurtu jednoznačně překonal Wout van Aert. V té chvíli se snad nenašel nikdo, kdo by Belgičanovi, který si v předešlých letech vybral tolik smůly, vysněné vítězství nepřál.
Autor: Christian Hartmann, Reuters
Vedle Pogačara oslňoval na jaře cyklistický svět teprve devatenáctiletý Paul Seixas. Nejprve získal jako první francouzský cyklista po neuvěřitelných devatenácti letech celkové vítězství na worldtourovém etapáku, konkrétně na Kolem Baskicka. Ani ne o dva týdny později pak ovládl Valonský šíp – jako vůbec nejmladší jezdec v historii.
Autor: Geert Vanden Wijngaert, AP
A Seixas se skvěle předvedl i o pár dní později na nejstarším monumentu Lutych–Bastogne–Lutych. Při závěrečné klasice jarní sezony byl z Pogačarových soupeřů vidět nejvíce a Slovinec, který si dojel pro čtvrté vítězství, výkon francouzského mladíka v cíli náležitě ocenil.
Autor: AP
Bezpochyby největší kometou sezony mezi ženami byla letos Paula Blasiová. Třiadvacetiletá Španělka, která závodí teprve třetí sezonu, nejprve senzačním způsobem ovládla Amstel Gold Race, načež si v květnu dojela pro celkový triumf na Vueltě.
Autor: Profimedia.cz
Květen patřil v mužském kalendáři Giru d’Italia. To přichystalo hned ve druhé etapě historický okamžik pro Uruguay. Dojezd prořídlého pelotonu ovládl Thomas Silva, čímž zařídil první vítězství pro jihoamerickou zemi na italské Grand Tour v historii. Navíc se oblékl do růžového dresu a uruguayská euforie tak byla maximalizována.
Autor: Reuters
Dojemné chvíle prožíval po čtvrté etapě Giulio Ciccone, když se díky bonifikačním sekundám oblékl do růžového dresu. Ital si vedení domácí Grand Tour vyzkoušel už před sedmi lety, od té doby nabral mnoho zkušeností a o to víc pro něj nyní úspěch znamenal.
Autor: Reuters
Šílené obrázky nabídl dojezd páté etapy. Kvůli příšernému počasí nechal peloton odjet únik, ze kterého se vstříc etapovému vítězství vydali Igor Arrieta a Afonso Eulálio. Ve sjezdu do cíle spadl nejprve jeden, pak i druhý a nakonec ještě Arrieta špatně odbočil a musel se vracet. V cílové rovince ale ukázal víc zarputilosti a mohl slavit životní triumf. Eulálio jako cenu útěchy získal růžový dres, který statečně bránil devět etap.
Autor: AP
Velký šok přišel ve 12. etapě, když v nájezdu do cílové rovinky v Novi Ligure vyrazil z pelotonu Alec Segaert a dokonale tím vypálil rybník sprinterům, kteří už nedokázali na odhodlaný útok skvělého časovkáře zareagovat. Segaertův triumf připomněl, že i v dobách vysoké profesionalizace a do detailu rozplánované týmové taktiky je v cyklistice prostor pro improvizaci a překvapení.
Autor: AP
Jeden z nejdramatičtějších dojezdů ročníku nabídla 15. etapa, která vrcholila městskými okruhy v Miláně. Peloton nebyl schopen na technické trati mazat náskok úniku dostatečně rychle a do posledních metrů se obě skupiny přetahovaly o sekundy. Nakonec se uprchlíkům podařilo okrást sprintery o vítězství. To slavil Nor Fredrik Dversnes, který tím zařídil historicky první triumf týmu Uno-X na italské Grand Tour.
Autor: Reuters
Životní Grand Tour prožíval na letošním Giru Jhonatan Narváez. Ekvádorský mistr působil, že dokáže vyhrát vše, co si usmyslí. Postupně zvítězil v hromadném dojezdu, po sólu při výjezdu na kopec a nakonec porazil ve spurtu Enrica Mase. Narváez díky tomu patřil k nejvýraznějším postavám ročníku, téměř 600 kilometrů strávil v únicích a možná by přidal i víc, kdyby nemusel v 19. etapě odstoupit.
Autor: Reuters
Giro nasvítilo také novou hvězdu mezi spurtery: Paula Magniera. Francouz ve službách Quick-Stepu posbíral v hromadných dojezdech etapový hattrick a jasně ovládl bodovací soutěž.
Autor: Reuters
Giru letos vládl Jonas Vingegaard, který orazítkoval svou dominanci v závěrečné horské etapě. Celkově posbíral pět etapových vítězství a růžový dres získal s převahou více než pěti minut. Navíc se stal teprve osmým cyklistou v historii, který ovládl všechny tři Grand Tour. Očekávalo se, že seznam těchto jezdců rozšíří hned na Vueltě také Pogačar, ale osud rozhodl jinak...
Autor: AP
Příjemné chvíle prožívali čeští fanoušci při sledování červnového Kolem Švýcarska. Třetí místo celkově v prestižním etapáku obsadil Mathias Vacek a během pěti dnů donutil svými výkony i Tadeje Pogačara, aby si dával na českého mistra pozor.
Autor: imago sportfotodienst / Sirotti Stefano , Profimedia.cz
V první etapě Tour de France se po letech vrátila týmová časovka a nejvíce radosti přinesla Vismě. Nejrychleji technickou trať s prudkým závěrem v Barceloně prolétl Jonas Vingegaard, který se tak po třech letech znovu oblékl do žlutého dresu. Těžko mohli ve Vismě tušit, že to je pro ně jeden z posledních pozitivních momentů v závodě...
Autor: Reuters
Už ve druhé etapě Tour se představilo nové úderné duo UAE ve složení Tadej Pogačar – Isaac del Toro. Nebylo to naposled, co během závodu rozjížděl Slovinec tempo mladšímu kolegovi. A z Mexičanova vítězství na Montjuicu měl Pogačar snad větší radost, než kdyby triumfoval sám.
Autor: Reuters
Jednu historickou chvíli si na letošní Tour zapsalo také Česko. Mathias Vacek se po čtvrté etapě oblékl do bílého dresu, čímž se stal prvním českým cyklistou, který aspoň jeden den vezl dres pro nejlepšího mladíka na všech třech Grand Tour. Stejný kousek se povedl jen třem dalším jezdcům v historii – ani Pogačar tento triptych nezkompletoval.
Autor: Reuters
Loni měla norská stáj Uno-X na Tour svého prvního etapového vítěze, letos už vezla dva dny žlutý dres. Své chvíle slávy ve žlutém ale končil norský hrdina Torstein Träen v bolestech, když v šesté etapě spadl ve sjezdu a se zlomenými žebry a otřesem mozku musel závod opustit.
Autor: AP
Ve stejné etapě jako skončil Träenův žlutý sen, skončily také sny Pogačarových konkurentů, že by mu mohli být letos rovnocennými soupeři. Pogačarův demoliční útok začal na Tourmaletu a v cíli se mohl radovat z náskoku přes dvě a půl minuty. Pak už zbývalo jen napřáhnout ruce a...
Autor: Reuters
... poklona. Nakonec viděli fanoušci na Tour slavícího Pogačara v pěti etapách, celkem ovládl v sezoně 22 závodů. Například loni si podmanil o dva méně, a to přitom nemusel řešit zranění, které ho letos připravilo o závěr sezony.
Autor: Reuters
Tento obrázek byl první dva týdny Tour k vidění prakticky před každou etapou: dva velcí soupeři, osobnostně i stylem závodění tolik odlišní, ale dobří přátelé na startu, plně ponořeni do společné konverzace. Pogačar s Vingegaardem rozhodně dávají příklad mladým sportovcům v tom, jak má vypadat moderní rivalita.
Autor: Reuters
Vedle Pogačara s Vingegaardem se na Tour začala rýsovat i dvojice soupeřů pro budoucnost. Seixas a Del Toro spolu zatím sváděli souboj jen o bílý dres nejlepšího mladíka, základ pro zdravou rivalitu, která může obohatit další dekádu, je mezi nimi ale už nyní.
Autor: Profimedia.cz
První, druhé, třetí... V nabité sprinterské konkurenci zvládl během pouhých šesti dnů poskládat etapový hattrick Tim Merlier. Belgičan tak byl po Pogačarovi nejúspěšnějším jezdcem letošní Tour.
Autor: Reuters
Dynamika Tour se zásadně změnila v 15. etapě, kdy na jednom z kruhových objezdů skončil na zemi Vingegaard. Dána po krátkém ošetření odvedli do sanitky a následný rentgen potvrdil zlomeninu klíční kosti. Největší Pogačarův soupeř tak musel závod opustit. Jeho konec provázely silné emoce, před osudnou 15. etapou totiž Vingegaarda probudila dopingová kontrola ve dvě v noci, k Pogačarovi dorazila o tři hodiny později. Testování za hluboké noci přitom podstoupili z favoritů na celkové pořadí jako jediní.
Autor: DPA / Stefan Tabeling , Profimedia.cz
Do svého starého já se na Tour probudil Richard Carapaz. Ekvádorec byl hlavně ve druhém a třetím týdnu k nezastavení, přestože mu etapový triumf několikrát unikl, nevzdával se a nakonec se vítězství dočkal v 18. etapě. Tehdy mu k vítězství gratuloval i Valentin Paret-Peintre v puntíkatém dresu. To ještě Francouz netušil, že ho Carapaz v soutěži o nejlepšího vrchaře předstihne. K tomu slavil etapový triumf i ve 20. etapě, při druhém výjezdu na Alpe d’Huez, a navíc ho v Paříži vyhlásili největším bojovníkem ročníku.
Autor: Reuters
Když organizátoři Tour odtajnili, že letos budou hned dvě etapy vrcholit na Alpe d’Huez, bylo jasné, že půjde o jedinečný divácký zážitek. Jenže tisíce fanoušků nahňácaných do jednadvaceti serpentin, natěšených na dva dny akce, s sebou nese i svá negativa. Takže zatímco si Pogačar v 19. etapě šlapal pro další vítězství a navýšení náskoku ve žlutém dresu, vletěl Einer Rubio kvůli neopatrným divákům do zadních dveří doprovodného auta. Jezdec Movistaru mohl mluvit o štěstí, že si krvavý incident vyžádal „pouze“ dvacet stehů v obličeji.
Autor: Mosa'ab Elshamy, AP
Poslední etapa Tour opět vedla přes pařížský Montmartre. V dlážděném stoupání k bazilice Sacre Coeur, kde se znovu sešly tisíce fanoušků, tentokrát sváděli souboj Pogačar s Mathieu van der Poelem. Nakonec společně odjeli všem soupeřům...
Autor: Reuters
... a v ulicích vedoucích k Champs-Élysées vedli ve dvou nerovný boj proti supícímu pelotonu. Z nervy drásajícího spurtu na ikonickém bulváru Pogačar brzy vypadl, naopak Van der Poel se do posledního šlápnutí nevzdával. Kolo hodil na pásku o pár sekund dřív než jeho týmový kolega Jasper Philipsen, díky čemuž mohla vzniknout tato jedinečná fotografie – Van der Poel na pravé straně z posledních sil projíždí cílem, zatímco Philipsen už ví, co se jeho parťákovi povedlo.
Autor: Reuters
Ani letos nechyběla ve startovním poli Tour de France Femmes česká zástupkyně. Nikola Nosková si dokonce po první etapě došla na pódium pro cenu největší bojovnice dne. Závodnice Cofidisu bojovala také o vrchařský dres, po pádu v poslední etapě ale svou druhou Tour nedokončila.
Autor: A.S.O./Billy Ceusters
Historicky první dojezd ženské Tour na Mont Ventoux ovládla Kasia Niewiadomá, která se díky tomu oblékla do žlutého dresu. Ale pouze o 15 sekund před Demi Volleringovou. Závěrečné dvě etapy ročníku tak slibovaly těsný souboj o to, které závodnici se podaří být první ženou se dvěma celkovými triumfy z Tour.
Autor: A.S.O./Gaetan Flamme, Reuters
Nakonec se do historie zapsala Volleringová. Žlutý dres získala o pár sekund v osmé etapě a v té poslední triumfovala s minutovým náskokem, o královně ročníku tudíž nebylo pochyb. Volleringová ovládla Tour po třech letech, navíc jen měsíc předtím zvítězila na Giru.
Autor: Philippe Magoni, AP
Na Vueltu se letos po sedmi letech vrátil Tadej Pogačar. Červený dres získal hned v první etapě, ve čtvrté si zase odškrtnul jedno z mála zbývajících políček na svém kariérním seznamu, totiž vítězství etapy v červeném dresu. A šestý den závodu přišel další zásadní moment: v šotolinovém stoupání El Bartolo nejprve Pogačar všem soupeřům odjel, těsně pod vrcholem ho však dostihl Enric Mas a udržel se pak se Slovincem až do cíle. Aby Pogačar v horské etapě Grand Tour zaútočil, odjel, a pak byl nějakým soupeřem dostihnut, se nestalo přes dva roky. Kromě toho se Mas posunul na druhé místo celkového pořadí, což se ukázalo jako klíčové pro další průběh závodu.
Autor: Profimedia.cz
Jen o dva dny později totiž Pogačar v papírově naprosto nenáročné etapě přehlédl kámen na silnici, ve vysoké rychlosti přeletěl přes řídítka a šel tvrdě k zemi. Hned z prvních záběrů bylo jasné, že po takovém pádu nebude schopen pokračovat v závodě. A tak už druhou Grand Tour v řadě končil jeden z hlavních lídrů v sanitce... Pogačarovi nakonec lékaři diagnostikovali zlomeninu klíční kosti, krčního obratle a otřes mozku.
Autor: Vuelta
Takhle se závodí v červené! Po Pogačarově odstoupení vezl v 9. etapě červený dres Enric Mas. Pro Španěla to byla v jednatřiceti letech premiéra, okamžitě však pochopil, že omílané „dres lídra vám dává křídla“ se zakládá na pravdě. Ve stoupání na Alto de Aitana byl ze všech nejsilnější a z etapového vítězství na domácí Grand Tour se radoval poprvé po osmi letech.
Autor: Profimedia.cz
Byl na své první Grand Tour, byl nejmladším jezdcem v pelotonu, přesto dokázal Jakob Omrzel ve 12. etapě Vuelty přemoci všechny soupeře z úniku a dojet si pro vítězství na slavném Calar Alto. Dvacetiletý Slovinec završil svůj první třítýdenní závod na sedmém místě celkové klasifikace.
Autor: Profimedia.cz
Jako tornádo vtrhl Matthew Brennan na svou první Grand Tour. Během Vuelty oslavil 21. narozeniny a také pět etapových vítězství. Brit byl se svou eskortou z Vismy k nezastavení, jeho parťák Wout van Aert přidal další dva triumfy a zelený dres navrch. „Tohle je naše páté... šesté vítězství? Už ani nevím, zapomněl jsem počítat,“ přiznal po jedné z výher Brennan, čímž názorně demonstroval sílu, s jakou Visma na Vueltě drtila konkurenci.
Autor: Profimedia.cz
Skvělý rok Uno-X pokračoval i na Vueltě. Při své první účasti na španělské Grand Tour získal norský tým hned dvě etapová vítězství, z toho obě extrémně cenná. Pro první dojel Andreas Leknessund (na fotografii) v den, kdy zemřel norský král Harald, druhé získal ve 21. etapě Tobias Johannessen, když v ulicích Granady odjel pelotonu a jako vrchař na cílové čáře překonal sprintera Astany Alessandra Romeleho.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano , Profimedia.cz
Poslední horskou etapu Vuelty a tudíž poslední šanci na úspěch pro vrchaře využil na maximum Mikel Landa. Španělský veterán doufal ve svou chvíli slávy po celé tři týdny, žádný den mu ale nesedl ideálně. Až ten úplně poslední v horách. Připojil se k úniku dne a z něj byl v závěrečném výšlapu na Collado del Alguacil nejsilnější. Etapového vítězství na domácí Grand Tour se dočkal poprvé po jedenácti letech.
Autor: Cxcling / Toni Baixauli
Díky Masově sebejistému výkonu a bezchybné podpoře jeho Movistaru mohli Španělé slavit zase po dvanácti letech domácího vítěze Vuelty. Oslavy v Granadě byly o to sladší, že Mas už skončil na domácí Grand Tour dvakrát třetí, navíc po mdlých výkonech posledních let ho nikdo za favorita rozhodně nepovažoval.
Autor: Reuters
Jako v celém světě bylo i v cyklistické komunitě letos jedním z hlavním témat vedro a jak se s ním vypořádat. Čtyřicítky trápili jezdce na Tour i na Vueltě, zkrácené byly kvůli němu dvě etapy a ochlazovací know-how se stalo v pelotonu ceněným zbožím. Před startem se všichni snažili udržet co nejdéle v chladu, ať už pomocí ledu, chladících vest nebo konzumací ledové tříště.
Autor: AP
Nejzásadnější pak bylo dostatečné ochlazování v průběhu etapy. Na přímém slunci trávili jezdci často několik hodin, záběry, jak si strkají různě velké kusy ledu pod dres, se tak staly v televizních přenosech naprostou samozřejmostí. Za hodinu závodu spotřeboval jeden jezdec bez problému čtyři bidony, napilno tak měli i všichni členové realizačního týmu, aby potřebné množství tekutin k závodníkům vůbec zvládli dodat.
Autor: Profimedia.cz
A proces ochlazování nekončil ani po projetí cílem. Kromě lahví na další polévání vodou byly týmy vybavené chladícími vanami a než se k nim jezdci dostali, mohli si zchladit alespoň ruce v boxech s ledem. Přes všechna opatření ale během Vuelty zkolabovalo kvůli přehřátí hned několik jezdců.
Autor: Reuters
Mistrovství světa letos hostil kanadský Montreal. A Nizozemka Volleringová v něm završila snovou sezonu. Po triumfech na Giru a Tour zvládla dramatickou koncovku hromadného závodu a po letech těsných porážek konečně získala duhový dres.
Autor: AP
Při Pogačarově neúčasti byl hromadný závod na mistrovství světa mimořádně otevřeným kláním. Taktizování a nesouladu ve skupině favoritů dokonale využil Brandon McNulty a po 33 kilometrech sólo jízdy mohl osmadvacetiletý Američan slavit titul světového šampiona.
Autor: Profimedia.cz
Na mistrovství Evropy dokončil svou unikátní sérii Remco Evenepoel. Po triumfech na mistrovství Belgie, světovém šampionátu a olympijských hrách ovládl i hromadný závod na kontinentálním šampionátu (titul z časovky měl už z loňska). Sbírku, kterou má jako jediný cyklista v historii, navíc zkompletoval po dramatickém finiši, kdy ve spurtu překonal Giulia Cicconeho o 0,0028 sekundy.
Autor: ČTK
Srdce slovinských fanoušků potěšil na mistrovství Evropy Primož Roglič. Domácí veterán ukazoval skvělou formu už na světovém šampionátu a naplno ji využil při individuální časovce. Titul evropského šampiona je úspěch, ve který už šestatřicetiletý Slovinec nejspíš ani nedoufal.
Autor: ČTK / Belga Press / DAVID PINTENS
Poslední velký závod sezony se odehrál druhou říjnovou sobotu. Poprvé od roku 2020 nestartoval na monumentu Kolem Lombardie jeho pětinásobný vítěz Pogačar a bylo jasné, že závod pozná nového vítěze. Tím se stal Paul Seixas – ve 20 letech a 16 dnech vůbec nejmladší vítěz ve 120leté historii závodu. Která další maxima Francouz a jeho kolegové z pelotonu překonají příští rok?
Autor: AP