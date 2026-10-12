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Historické chvíle i drsné pády. Ohlédněte se za top momenty cyklistické sezony

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Slovinec Tadej Pogačar slaví na Champs-Élysées pátý titul na Tour de France Tadej Pogačar vítězí v cyklistickém závodě Strade Bianche. Napínavý souboj ve finiši Milán–San Remo mezi Tadejem Pogačarem (vlevo) a... Demi Volleringová a Tadej Pogačar s trofejí pro vítěze Kolem Flander. Vítězné gesto Wouta van Aerta po triumfu na Paříž-Roubaix, za ním druhý Tadej... Paul Seixas slaví výhru v závodu Valonský šíp. Vítěz Tadej Pogačar se v cíli závodu Lutych-Bastogne-Lutych zdraví s druhým... Paula Blasiová po dojezdu na L’Angliru. Uruguayský cyklista Thomas Silva vítězí v hromadném dojezdu druhé etapy Gira. Po sedmi letech se Giulio Ciccone znovu oblékl do růžového dresu. Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira Alec Segaert už dávno slaví vítězství ve 12. etapě, když soupeři za ním teprve...
Měla všechno. Dojemné příběhy, infarktové chvíle, překonávání historických maxim i nepříjemná připomenutí nestálosti sportovního štěstí. Cyklistická sezona 2026 v těchto dnech pomalu končí, některé její okamžiky se ale budou připomínat ještě dlouho. Třeba pátý titul Tadeje Pogačara z Tour de France, který získal jako první cyklista po 31 letech. Za ním i za dalšími nezapomenutelnými momenty uplynulých měsíců se můžete ohlédnout v naší galerii.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Macháč vs. MüllerTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Macháč vs. Müller //www.idnes.cz/sport
13. 10. 11:55
  • 1.41
  • -
  • 2.64
Ružićová vs. SiskováTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Ružićová vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
13. 10. 12:30
  • 1.36
  • -
  • 2.83
Kumstát vs. ButvilasTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Kumstát vs. Butvilas //www.idnes.cz/sport
13. 10. 13:00
  • 2.17
  • -
  • 1.62
Kučmová vs. EnčevováTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Kučmová vs. Enčevová //www.idnes.cz/sport
13. 10. 13:30
  • 2.31
  • -
  • 1.54
Bartoň vs. MrvaTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Bartoň vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
13. 10. 14:30
  • 1.60
  • -
  • 2.20
Caniato vs. SiniakovTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Caniato vs. Siniakov //www.idnes.cz/sport
13. 10. 17:00
  • 1.18
  • -
  • 4.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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