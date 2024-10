Cyklistu Vacka ve spurtu o triumf na Paříž-Tours porazil Francouz Laporte

Dvaadvacetiletý Vacek a o devět let starší Laporte zůstali v čele osamoceni poté, co se jich zhruba 22 km před cílem na rozbahněné cestě neudržel Vackův dánský kolega z týmu Lidl-Trek Mads Pedersen. Dvojice pak spolupracovala až do cíle a nedala pelotonu šanci na dostižení.

V cílové rovince bronzový medailista z letošních olympijských her a bývalý vicemistr světa a mistr Evropy nastoupil Vackovi z prvního místa a český cyklista už síly na jeho předjetí nenašel. Letošní mistr republiky v časovce si připsal páté druhé místo v sezoně, dvě nejcennější vybojoval v srpnu na Vueltě. Zároveň Vacek vylepšil na tradičním francouzském závodě šestou pozici Petra Vakoče z roku 2020.

Spurt hlavní skupiny o třetí příčku vyhrál Belgičan Jasper Philipsen.