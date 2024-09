Cyklisty v čele s Vackem čeká silniční mistrovství světa v Curychu

Součástí šampionátu ve Švýcarsku budou i soutěže paracyklistů, kteří budou bojovat o medaile již od soboty, kdy je čeká týmová štafeta. České barvy bude hájit pětice závodníků.

Švýcarsko uspořádá MS po 15 letech, v Curychu se jelo naposledy v roce 1946. Dvaadvacetiletý Vacek se v největším městě pořadatelské země představí dvakrát - v první a poslední závodní den. V neděli bude na startu časovky, za týden v neděli 29. září pak jako lídr české sestavy, v níž mu budou k ruce Jakub Otruba, Michal Schlegel a Michael Boroš. V nominaci chybí elitní vrchař Jan Hirt, jehož zbrzdily zdravotní problémy a s předstihem se omluvil, že by se nestihl dostat zpátky do optimální formy.

Program MS v Curychu Neděle 22. září

12:00 časovka jednotlivců - ženy elite (29,9 km)

14:45 časovka jednotlivců - muži elite (46,1 km) Pondělí 23. září

9:15 časovka jednotlivců - junioři (24,9 km)

14:45 časovka jednotlivců - muži do 23 let (29,9 km) Úterý 24. září

8:30 časovka jednotlivců - juniorky (18,8 km)



Středa 25. září

14:00 smíšená časovka družstev (53,7 km) Čtvrtek 26. září

10:00 silniční závod - juniorky (73,6 km)

14:15 silniční závod - junioři (127,2 km) Pátek 27. září

12:45 silniční závod - muži do 23 let (173,6 km)



Sobota 28. září:

12:45 silniční závod - ženy elite (154,1 km)



Neděle 29. září

10:30 silniční závod - muži elite (273,9 km)

Výbornou fazonu si naopak drží právě Vacek. Po povedeném vystoupení na olympijských hrách v Paříži okusil díky startu na Vueltě poprvé v kariéře podnik Grand Tour. Závod dokončil jako 61. jezdec celkového pořadí, ve dvou etapách byl druhý a celkem pětkrát dojel v první sedmičce.

„Uvidíme, co s jeho tělem Vuelta udělala, ale věřím, že zejména v časovce má na hodně dobrý výsledek. Na Vueltě zajel časovky skvěle. Neříkám, že jede pro medaili, to by asi byla trochu senzace, ale desítka je určitě reálná. Za mě by to byl super výsledek,“ uvedl reprezentační trenér Petr Kaltofen v tiskové zprávě svazu.

Vacek již dopředu avizoval, že boj s chronometrem bude jeho hlavním cílem na MS. „Všechnu koncentraci pro zbytek sezony jsem napnul k šampionátu. Pojedu následně ještě dva závody, ale absolutní důraz kladu na představení ve Švýcarsku. Je to atraktivní časovka s převýšením přes čtyři sta metrů, má hodně zajímavý profil. Délkou je podobná té z mistrovství republiky. Půjde o dokonalé rozložení sil na tak dlouhé trati,“ vyhlížel Vacek přes 46 kilometrů dlouhou časovku.

Kaltofen však věří, že Vacek má dobré vyhlídky i pro závěrečný závod šampionátu - takřka 274 kilometrů dlouhý silniční závod s převýšením 4291 metrů. „Bude to hodně těžký závod, všichni mluví o tom, že by měl vyhrát někdo z elitních vrchařů. Ale když to Vackovi sedne, může překvapit. Má k sobě dobře poskládaný tým, kluci se mu budou snažit maximálně pomoci,“ řekl Kaltofen.

„Silniční závod s výrazným převýšením pojedou skvělá jména jako Tadej Pogačar, Primož Roglič či Remco Evenepoel. Všichni se chystali speciálně na šampionát. Bude těžké bojovat o nejvyšší příčky v konkurenci velkých reprezentačních výběrů, ale na silnici se může stát cokoliv,“ prohlásil Vacek.

Matyáš Kopecký

Další českou nadějí je Matyáš Kopecký v kategorii do 23 let, desátý z nedávného mistrovství Evropy. „Je to excelentní klasikář a myslím, že by ty kopce mohl přejet. Nejsou tak dlouhé. Pak by mohl mířit hodně vysoko,“ předpověděl Kaltofen, podle něhož má výborné vyhlídky i junior Pavel Šumpík. „Určitě patří mezi favority. Je to skvělý vrchař, trať mu bude vyhovovat. To samé platí pro Danielu Hezinovou v juniorkách, které kopce taky sedí,“ doplnil Kaltofen.

Tituly v elitních kategoriích obhajují Belgičan Evenepoel a Američanka Chloé Dygertová v časovce a Nizozemec Mathieu van der Poel a Belgičanka Lotte Kopecká v silničním závodě

Mezi paracyklisty se v českém dresu představí pětice Patrik Jahoda, Jindřich Mašín, Ivo Koblasa, Jan Moštěk a Pavlína Vejvodová. Všichni pojedou časovku i silniční závod. Z nominace na poslední chvíli vypadla kvůli zranění handbikerka Kateřina Antošová.