Mistryní Evropy v silničním závodě cyklistek je Nizozemka Wiebesová

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice Heusden-Zolder Závod s hromadným startem Ženy elite (162 km): 1. Wiebesová (Niz.) 3:56:34, 2. Balsamová (It.), 3. D. Pikuliková (Pol.), 4. Copponiová (Fr.), 5. Gaskjennová (Nor.), 6. Schweinbergerová (Rak.) všechny stejný čas, ...Machačová, Nosková (obě ČR) obě nedokončily. Junioři (129,7 km): 1. Örn-Kristoff (Nor.) 2:40:40, 2. Álvarez (Šp.), 3. Seixas (Fr.) oba stejný čas, ...71. Š. Zahálka -5:11, 76. Podařil -6:18, 84. Faltýnek -7:40, Bittman, Král a Pešek (všichni ČR) všichni nedokončili. .