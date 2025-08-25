Vuelta ONLINE: Sprint alpským podhůřím. Šanci na italské půdě mají výbušní jezdci

Kdo ztratil čas, dostává ideální příležitost. Cyklistická Vuelta v Itálii pokračuje nevyzpytatelnou etapou. Rychlou, klikatou a se závěrem, který vybízí k úniku všestranné závodníky i ty, kdo lehce zaostávají, a tak by je peloton mohl nechat odjet. Třetí pokračování španělské Grand Tour můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Momentka z druhé etapy Vuelty. | foto: Reuters

Pouze necelých 135 kilometrů čeká v pondělní výzvě na balík. Po výjezdu z obce San Maurizio Cavanese ale pojedou členitým terénem a zamíří vstříc Alpám.

„Únik ovlivní stoupání druhé kategorie. Právě zde se mohou blýsknout jezdci, kteří v úvodních dnech nabrali ztrátu,“ míní technický ředitel závodu Fernando Escartín.

Na mysli má výšlap z obce Issiglio, který na pět a půl kilometrech nabízí průměrný 6,5procentní sklon. A hned po něm se sjede do Cuorgné na sprinterskou prémii.

Profil 3. etapy Vuelty 2025

Podobně se etapa odvíjí i nadále. Byť už další kopce nefigurují mezi hodnocenými, jezdci pořád nastoupají, vzdor krátké trase, dva tisíce výškových metrů. Pro únik ideální terén.

„Závěrečná pasáž do cílového Ceres je pak charakterizovaná nepřetržitým stoupáním, které zvýší naděje komplexnějších jezdců na úkor sprinterů,“ dodává Escartín.

Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě téměř dvě desítky kol. Část našli v křoví

Poslední víc jak dva kilometry totiž dosahují v průměru sklonu čtyř procent. Pondělní profil by měl sedět třeba Madsi Pedersenovi (Trek), výtečně by si s ním ale mohl poradit rovněž i lídr bodovací souteže Jasper Philipsen (Alpecin), vítěz úvodní etapy. Záleží na tempu. Ve výčtu favoritů nesmí chybět ani Tom Pidcock (Q36.5) či Ivan García Cortina (Movistar).

Pole hlavních aspirantů na dílčí úspěch je ovšem daleko širší. Kdo si povede nejlépe? A změní se opět majitel červeného dresu, který drží Jonas Vingegaard (Visma)?

25. srpna 2025  14:20

Jedinečný talent i rodinná pohoda. V čem jsou Fuksa s Dostálem výjimeční

Premium

Když na začátku minulého týdne odlétali na mistrovství světa do Milána, působili každý odlišně. Kanoista Martin Fuksa byl nažhavený, dalo se lehce poznat, jak moc chce do sbírky další titul. I...

25. srpna 2025

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

