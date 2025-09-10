Vuelta ONLINE: Další brutální stěna, balík čeká horský dojezd. A snad i boj mezi lídry

Autor:
Sledujeme online   13:35
Šance bojovat o lepší celkové umístění ubývají, Vuelta ve středu nabízí předposlední horský dojezd v programu. Konkrétně na vrchol El Morredero v severozápadním Španělsku. Do itineráře cyklistického závodu se vrací po skoro dvaceti letech a právě na něm se odehraje to nejdůležitější. Bitva v úniku či mezi adepty na top desítku a červený dres. Sedmnáctou etapu můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Fotogalerie2

Cyklisté míří vstříc horské mlze během 13. etapy Vuelty. | foto: Profimedia.cz

„Je to klikatá etapa mezi Galicií a Leónem. Dobrý den by to mohl právě pro únik, a to díky střední délce trasy,“ odkazuje technický ředitel závodu Fernando Escartín na 143kilometrovou vzdálenost mezi startem a cílem.

ONLINE: Vuelta 2025, 17. etapa

Etapu s horským dojezdem na Alto de El Morredero sledujte podrobně.

Cyklisté v průběhu vystoupají skoro 3 400 metrů. Pokud tedy vše proběhne podle plánů a etapu nepoznamenají další protesty aktivistů.

Peloton vyrazí z galicijské oblasti Valdeorras, která je ve Španělsku známá také díky bílým vínům se speciální ochrannou známkou.

Když Vuelta krvácí. Závod i jezdci jsou rukojmími aktivistů. Co se stane příště?

Z místních údolí pochází odrůda Godello, které se nikde jinde nedaří lépe. Zajímavostí je, že kvůli hmyzím škůdcům takřka vymizela, ale vinaři ji stihli včas zachránit.

Většina závodníků se ale o záchranu bude pokoušet jinde, po přejezdu hranic do regionu Castilla y León, řadě nehodnocených stoupání, výšlapu na kopec Paso de las Traviesas i sprinterské prémii u Ponferrady.

Profil 17. etapy Vuelty 2025

Za jedním z posledních větších měst na svatojakubské cestě, v němž starověcí Římané ve velkém těžili zlato, nastane zásadní bod v souboji o jiný cenný úspěch, ať už v podobě etapového prvenství či pár získaných, potažmo uhájených, vteřinek.

Bude ale pořádně bolet. Profil zhruba devítikilometrové stěny na Alto de El Morredero ukazuje průměrný sklon 9,7 %. Nejhorší pasáže jsou zhruba v půlce výjezdu, kde se pod jedenáct procent nejde. Až poslední tři kilometry nabízí průměrný pokles zhruba k sedmi procentům.

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

„Další starý známý se vrací na scénu,“ libují si organizátoři. Nemilosrdný horský dojezd se v programu objevil už v letech 1997 a 2006. Vládli tu domácí cyklisté, nejprve Roberto Heras, později Alejandro Valverde.

V celkovém pořadí se vzhledem k přílišné prudkosti El Morredera drtivé odstupy netvořily. Vždy šlo o pár vteřinek. Lídr Jonas Vingegaard z Vismy jich má nyní na druhého Joaa Almeidu (UAE) osmačtyřicet. Třetí Tom Pidcock (Q36.5) ztrácí přes dvě a půl minuty a vedoucímu duu nestačí. Naopak čelí náporu Jaie Hindleyho z Bory, jenž je o 32 sekund zpět.

Palandy i luxus. Se špunty a vlastní matrací. Jak bydlí cyklisté na Grand Tour

Změní se nějak v předposledním horském dojezdu letošní Vuelty osazenstvo v top desítce? A ukáže se opět někdo z domácích závodníků?

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč

Jejich první velká zkouška. Nejtěžší utkání kvalifikační skupiny. A angličtí fotbalisté obstáli vskutku na výbornou. Srbsko deklasovali na jeho hřišti 5:0 a potvrdili, že léčba trenérem Thomasem...

10. září 2025  14:14

Pauza přes dva týdny. FIFA modernizuje kalendář a slučuje reprezentační podzim

Reprezentační kalendář čeká od další sezony změna. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že od příštího roku budou na podzim nově pouze dva místo dosavadních tří termínů. Zářijové a říjnové...

10. září 2025  14:04

V přípravě mezi extraligou a první ligou takový rozdíl není, tvrdí vsetínský kapitán

V 34 letech je nejstarším útočníkem prvoligového Robe Vsetín. Do hokejové penze se však Vít Jonák nechystá. Naopak. Po roční pauze mu přišili na dres kapitánské céčko. „Vím, co to obnáší. Je to pro...

10. září 2025

Změna po škrcení sudího: i mládež se bude natáčet. Padly už tresty za bitku diváků

Případ trenéra Jirkova, který podle zápisu o utkání škrtil začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu, už má první důsledek. Ústecký krajský fotbalový svaz (ÚKFS) prostřednictvím svého výkonného výboru...

10. září 2025  13:46

Vuelta ONLINE: Další brutální stěna, balík čeká horský dojezd. A snad i boj mezi lídry

Sledujeme online

Šance bojovat o lepší celkové umístění ubývají, Vuelta ve středu nabízí předposlední horský dojezd v programu. Konkrétně na vrchol El Morredero v severozápadním Španělsku. Do itineráře cyklistického...

10. září 2025  13:35

Začíná nová éra pardubického fotbalu. Můžeme hrát ve skupině o titul, říká Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel šel po uzavření přestupového okna spát hodně pozdě. Poslední transfer zaregistroval jen pár minut před půlnocí a v krvi mu ještě dlouho potom zůstával...

10. září 2025  13:30

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....

10. září 2025  13:16

Česko bude hostit MS ve florbale 2028. Chceme čtvrt milionu diváků, cílí svaz

Mistrovství světa florbalistů v roce 2028 bude hostit Česká republika. Do tuzemska se šampionát mužů vrátí po deseti letech a v Česku se bude konat počtvrté v historii. O místu konání se teprve bude...

10. září 2025  13:05

Jako Baroš či Čech. I Motl má svůj song. Dojalo mě to, přiznává házenkář

Kapela Kryštof složila píseň o fotbalovém útočníkovi Milanovi Barošovi, Tři sestry o oštěpařské fenoménce Barboře Špotákové, fanoušek Chelsea Chris Cohen o brankáři Petru Čechovi. A teď se do klubu...

10. září 2025

Brenda Fruhvirtová se po půl roce vrátila drtivou výhrou. Přiznala boj s depresemi

Poprvé od března nastoupila tenistka Brenda Fruhvirtová k soutěžnímu utkání a návrat na kurty jí vyšel skvěle. Osmnáctiletá Češka v prvním kole turnaje nejnižší kategorie ITF W15 v italské Viserbě...

10. září 2025  12:33

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vrací domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Premium

Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...

10. září 2025

Zemřela Bohumila Řešátková, s Čáslavskou vybojovala olympijskou medaili

Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková, která se pod dívčím jménem Řimnáčová podílela i na zlatu družstva na mistrovství světa 1966 v...

10. září 2025  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.