Vuelta ONLINE: Další boj v horách Asturie, opět mezi favority. Jak obstojí Vingegaard?

„Krátká, ale náročná etapa,“ podotýká technický ředitel závodu Fernando Escartín při pohledu na 136kilometrovou trasu, jednu z nejkratších výzev jubilejní osmdesáté Vuelty.
ONLINE: Vuelta 2025, 14. etapa
Horskou etapu z Avilésu do průsmyku La Farrapona sledujeme podrobně.
Hlavní pozornost v sobotu směřuje k závěrečným čtyřiceti kilometrům. Dávno po startu v Avilésu, za prvním hodnoceným výšlapem L’Alto Tenebreo a hned v návaznosti na sprinterskou prémii v Entragu.
V tu dobu se už asi dá očekávat, že před hlavním polem pojede únik, který má solidní šanci na úspěch.
„Jistě ho utvoří významní závodníci, skvělí vrchaři s odstupy v celkovém pořadí,“ odhaduje Escartín.
Záleží ale na favoritech a jejich týmech, jaký budou mít zájem jet o vítězství. Jakmile totiž dojde na těžký výšlap k vrcholu San Lorenzo, který na deseti kilometrech nabízí průměrný sklon 8,5 %, dostanou ti nejlepší v celkové klasifikaci první šanci se navzájem otestovat.
A po rychlém sjezdu znovu. Vstříc horskému průsmyku La Farrapona.
To nejtěžší, co jsme zažili. Jak Vingegaard nenašel skulinu v Almeidově brnění
Etapa Vuelty sem vedla zatím jen třikrát v historii, vždy se tu ale sváděly zajímavé bitvy. I s účastí borců typu Frooma, Contadora či Rogliče.
Sedmnáctikilometrové cílové stoupání vybízí k útokům hlavně ve své závěrečné třetině, kde sklon neklesne pod devět procent, naopak se tu neustále opakují dvanáctiprocentní úseky. A to vše den po Angliru, kde v červeném jedoucí Jonas Vingegaard (Visma) marně nacházel cestu k triumfu přes Joaa Almeidu z UAE.
Oba cyklisty nyní v celkovém pořadí dělí 46 sekund, třetí Tom Pidcock (Q36.5) ztrácí na Vingegaarda přes dvě a čtvrt minuty, čtvrtý Jai Hindley z Bory pak rovné tři.
Letošní Vuelta ale zatím jednoznačně neukázala, kdo je na ní nejsilnější. Možná to změní další náročný den v Asturii, který následuje hned po obávané zkoušce. Jak obstojí Vingegaard a spol.?