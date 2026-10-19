Devětadvacetiletá Nosková se stala šestou novou posilou stáje, která stejně jako Cofidis nepatří do WorldTour, ale mezi prokontinentální týmy. Dostává však pozvánky i na největší závody. Podle zákulisních informací má zajištěnou divokou kartu na příští ročník Tour de France Femmes.
„Mám velkou radost, že se mohu k týmu připojit. Těším se, že budu dále růst v roli týmového lídra a podávat maximální výkony. Jsem nadšená, že začnu novou etapu, a doufám, že týmu přinesu skvělé výsledky,“ řekla Nosková, která zaujala pátým místem na nedávném jednorázovém závodě Giro dell’Emilia v Itálii.
„Nikola byla dlouho v největších světových týmech, kam se člověk nedostane jen tak. Znamená to, že má obrovský talent a schopnosti. Hledala tým, který by jí lépe vyhovoval,“ řekl manažer stáje Jean-Christophe Barbotin.
„Je to klidná a odhodlaná závodnice, která se řídí instinktem. Má přirozený útočný instinkt a na kole představuje skutečnou sílu. Proto jsme ji angažovali,“ uvedl funkcionář stáje, kterou podporuje francouzský departement Mayenne, čokoládovna Monbana a pekárna My Pie.