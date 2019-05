Giro zmrzlé a na vodě. Čeká jezdce opět kurz přežití? Zruší přejezd Gavie?

Počasí se stává novým silným protihráčem cyklistů na Giru. Může ovlivnit trasu závodu i jeho pořadí.

Nejprve ve středu doslova lilo, voda stála na silnici, jezdci promrzali. „Nemohu se dočkat teplé sprchy,“ říkal Pascal Ackermann, vítěz páté etapy do Frascati.

„Tohle byl den, kdy se i profesionální cyklisté ptají: Proč jsme cyklisté? Přitom jsem měl na sobě tři nepromokavé vrstvy,“ dodával Němec.

Elia Viviani, loni nejúspěšnější spurter podniků Grand Tour, v té mizérii předčasně vycouval z hromadného spurtu. „Byl jsem prokřehlý a zkoprnělý. Ani jsem se nedokázal zvednout ze sedla,“ svěřoval se mistr Itálie.

Při čtvrteční šesté etapě sice byly podmínky o dost lepší, ale její úvodní část propršela znovu. A ta zima!

Studená fronta se má nyní podle meteorologů držet nad Girem víceméně celý týden.

Z první poloviny závodu, která se na papíře jevila jako relativně lehká, mohou tak voda a desetistupňový chlad učinit mnohem drsnější test.

Giro d’Italia 2019 speciální příloha iDNES.cz

„Mrazivé dny si na vašich tělech vybírají daň, která se postupně načítá,“ varuje Matt White, šéf stáje Mitchelton-Scott.

Dosavadní lídr závodu Primož Roglič si ve čtvrtek na startu posteskl, že z té zimy ztratil hlas a nemůže mluvit. V úvodu etapy potom upadl a roztrhl si dres, ale ztrátu rychle zlikvidoval, když peloton solidárně počkal na postižené.

„Za deště se ztrojnásobuje význam volby pozice, kde v pelotonu jedete,“ popisoval Chad Haga ze Sunwebu. „Je obtížné číst v těch kalužích silnici, což jen navyšuje stres. Složitěji během etapy i jíte, protože lovíte jídlo pod oblečením a musíte při tom dát ruce z řídítek.“

Co se asi stane, až závod vjede od 13. etapy do velehor? Podle sdělení organizátorů je momentálně zasněžený a neprůjezdný i průsmyk Gavia, který je s 2 614 metry střechou letošního Gira. Je tudíž ohrožena královská 16. etapa přes Gavii a Mortirolo (1 861 m).

Digital Cycling (Twitter) @CyclingDigital a Etapa 16, no dia 28/05, do Giro D'Itália tem programado passar no Passo Gavia. Mas por ser um pico alto, o acumulo de neve é bem maior que em outras montanhas. Vejam como esta o Gavia no dia de Hoje... O Plano B é passar 2x pelo Mortirolo #ciclismonaespn #gironaespn https://t.co/BqEW5M4D1R odpovědětretweetoblíbit

Naposledy, když v roce 2013 Giro zasáhla tak vytrvalá studená fronta, museli organizátoři vypustit z itineráře řadu vrcholů a zcela zrušili etapu přes Stelvio a Gavii. Giro bylo tehdy oproti původním plánům zkráceno o osm tisíc výškových metrů.

Přesto se Giro 2013 zároveň stalo i kurzem přežití a jeho vítěz Vincenzo Nibali říkal: „Krutá zima nahradila zrušené kopce. V těch mrazech jsme mnohem víc trpěli a spotřebovali daleko víc energie než jindy.“

V sezoně 1988 naopak tehdejší ředitel závodu Vincenzo Torriani jezdce do husté chumelenice na Gavii pustil. Následkem byla etapa, o níž Gazzetta referovala pod titulkem: „Den, kdy i velcí muži plakali.“

Drápat se ve sněhové bouři na vrchol Gavie bylo masochistické a sjíždět dolů hrůzostrašné. Na silnici plné děr se sníh měnil v kluzký led, vál ledový vítr a nízká oblačnost snižovala viditelnost na pár metrů. Mnozí jezdci měli zablokované brzdy.

Jiří Škoda, historicky první český cyklista v pelotonu Gira, o tehdejším utrpení na Gavii ve svém vyprávění pro knihu Příběhy Corsa rosa říkal:

„Čepičky jsme měli od sněhu, spousta kluků šlapala v krátkých rukávech. Jezdci týmu Seven Eleven dostali teplé věci, ale nám neměli sportovní ředitelé co dát. Bylo zle. Do kopce to ještě pořád jakž takž šlo, zato pak. Prvních pět kiláků z vrcholu trať mírně klesala, než začal padák dolů do Bormia. Ve 2300 metrech jsme jeli na sněhu, poprvé se dostavil také pocit obrovské zimy.



Sjezd z Gavie byla muka, šílenost. Raději bych jel ještě jeden kopec nahoru než tohle.



Skončil jsem v té etapě třicátý a dost možná jsem se stal tím posledním, kdo Gavii regulérně sjel, i když to musela být na pohled dost směšná kličkovaná.

Někdo šel pěšky, mnozí další se svezli načerno autem, jak mi vyprávěli i kluci z našeho týmu. Kamery na Gavii nemohly, kdo ví, co se tam všechno dělo. Někteří jezdci vzdali a schovali se v barácích po cestě, kde je pak do noci hledali.



Do cíle v Bormiu jsem dorazil k.o. Hodili na mě deku a masér nás hned odtáhl na hotel. Nebyl jsem schopný udržet se na nohách. Zalezl jsem na pokoji pod peřinu a celý se pod ní klepal. Další kluci trpěli podobně. Dostal jsem se do sprchy a začal se v ní zahřívat, ale jak na to zmrzlé tělo přišla teplá voda, dostavila se druhá fáze bolesti, přímo katastrofální.

Šlo o nejhorší etapu, jakou jsem kdy v cyklistice zažil.“

Letos, i kdyby Gavia nakonec nebyla zapadaná a na hoře by „jen“ pršelo, je možné, že bude obětována, právě kvůli obavám z nebezpečného sjezdu na mokré vozovce. Nová pravidla omezující závodění v extrémních podmínkách už hazardy z roku 1988 nepřipouštějí.

Mauro Vegni, ředitel Gira, naznačil i možný plán B: „V případě zasněžené Gavie bychom mohli zavést peloton dvakrát z různých stran na Mortirolo. Stále však věříme, že se královská etapa uskuteční podle původního plánu.“

Pokud naopak organizátoři budou nuceni ubrat Gavii i některé další vrcholy nad 2000 metry, změní to i charakter závodu. Pak to budou mít kovaní vrchaři z řad největších favoritů závodu rozhodně složitější, aby v horách zlikvidovali případnou ztrátu na excelentního časovkáře Primože Rogliče.