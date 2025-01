S Ineosem zpátky na vrchol. Ewan chce znovu vítězit ve velkých závodech

Ewan mění působiště už po jediné sezoně, kterou strávil v australské stáji Jayco-AlUla a příliš se mu během ní nevedlo. Ineos informoval o Australanově příchodu na svém webu.

„Tohle je pro mě opravdu vzrušující nová výzva a zároveň fantastická příležitost, abych se s neuvěřitelnou podporou týmu Grenadiers vrátil do své nejlepší formy,“ uvedl Ewan, o jehož budoucnosti se začalo spekulovat poté, co jeho jméno chybělo na soupisce týmu Jayco-AlUla pro rok 2025.

Vítěz pěti etap na Tour de France, rovněž pěti na Giro d’Italia a jedné z Vuelty věří, že má stále co nabídnout. „Pro rok 2025 je mým největším cílem vrátit se na vrchol, abych opět vyhrával velké závody. Už je to pár let, co se mi podařilo uspět na těch hlavních akcích, ale pevně věřím, že to v sobě stále mám. Pořád je mi teprve třicet a věřím, že se správným vedením a odbornými znalostmi, které nabízí Ineos, mohu svou nejlepší formu znovu objevit,“ dodal Ewan.

„Caleb je osvědčený závodník, vítěz a jeden z velkých sprinterů této generace. Společně chceme pro něho jakožto jednoho z Grenadiers napsat novou kapitolu. Tvrdá práce, která je k dosažení tohoto cíle zapotřebí, začíná právě teď,“ prohlásil generální ředitel stáje John Allert.