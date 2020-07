Konečně zase cyklistika. Van der Poel se v červenci chystá do Rumunska

O Sibiu Cycling Tour mnozí z váš možná ani neslyšeli.



V normální sezoně o tenhle malý rumunský závod totiž skoro žádný fanoušek nezavadí. Letošní desátý ročník je ale výjimkou.

Z jediného důvodu.

Bude to první šance vidět cyklisty z World Tour po koronapauze. Poprvé od březnového Paříž-Nice, kdy se profesionální cyklistika jela naposledy.

Na startu budou sice jen dva World Tour týmy, Bora-hansgrohe a Israel Start-Up Nation, ale i to je po měsících sucha lepší než nic.

A navíc, ta nejzajímavější jména, která se závodu zúčastní, nejsou ve World Tour týmech.

V úterý organizátoři závodu potvrdili, že do Rumunska dorazí i superstar Mathieu van der Poel.

Tedy, snad…

Všechno záleží na cestovních restrikcích jednotlivých zemí. Situace v Nizozemsku aktuálně není příliš dobrá, země čelí druhé vlně koronaviru a denní nárůst nemocných je až 400 nových pacientů.

„Proto rumunské úřady nařídily dvoutýdenní karanténu pro lidi z Nizozemska a Belgie. Pořád doufáme, že se to změní. Pokud ne, šance na náš start je hodně malá,“ líčí týmový manažer Michel Cornelisse.

Přesto všichni doufají.

Van der Poela totiž čeká náročný srpen. Má v plánu jet Strade Bianche (1. srpna), Milán-Turín (5. srpna), Milán San Remo (8. srpna), Gran Piemonte (12. srpna) a Kolem Lombardie (15. srpna). Proto chce být co nejvíc rozzávoděný.

Proto chce jet už v červenci Sibiu Cycling Tour.

„Mathieu je teď u Planiny krásných dívek na soustředění. Pak by měl jet Sibiu, pak další soustředění, aby byl pořádně připravený na náročný srpnový program,“ říká Cornelisse.

Pokud se na start postaví, půjde nejspíš o největší jméno v historii závodu.

Jistě, v roce 2014 dojel třetí celkově Primož Roglič, Egan Bernal vyhrál v roce 2017, Ivan Sosa o rok později. Ale všichni se klání účastnili v době, kdy ještě neměli tak velké jméno.

Účast Van der Poela je pro rumunské klání předůležité. Už jeho pouhá přítomnost přivábí více pozornosti než jakýkoliv předchozí ročník.

„Všichni pochopitelně chceme, aby Mathieu do Rumunska dorazil. Závodu by to neuvěřitelně pomohlo,“ říkají organizátoři.

Nezmar Rebellin

Startovní listina je to vůbec zajímavá.

Úplně na konci se krčí malý chorvatský tým Meridiana Kamen s relativně mladou soupiskou. Čtyři z šesti cyklistů jsou mladší 24 let. Dvaatřicetiletý vítěz etapy na Giru Matteo Rabottini by tak normálně byl veteránem.

Ne v tomhle týmu.

Ne, když je součástí celku i Davide Rebellin.

Osmačtyřicetiletý - ne, tohle není chyba - nezmar se k Meridiana Kamen připojil v polovině roku 2019 poté, co v minulých letech putoval od jednoho evropského kontinentálního týmu k druhému.

Plánoval ukončit kariéru (po kolikáté už?) loni v červnu po italském šampionátu, ale den poté, co v závodě dojel osmnáctý, oznámil, že se kola nevzdá.

„Spousta z vás se mě ptala, jestli to byl můj poslední závod, nebo ne. Emoce, které jsem v průběhu závodu cítil, jsou až moc silné a moje touha pokračovat taky. Chci ten pocit zažít znovu. Proto jsem se rozhodl pokračovat. I když budu třeba jen pomocníkem, bude mě to bavit,“ vzkázal svým fanouškům.

Rebellinova kariéra je protkaná vzestupy a pády.

Mezi jeho šedesáti profesionálními triumfy jsou výhry v etapách na Giru, celková prvenství na Tirreno-Adriatico, Paříž-Nice a také ardenská trojkorunka v roce 2004 – tedy Amstel Gold Race, Valonský šíp a Lutych-Bastogne-Lutych.

Ještě v roce 2017, v 45 letech byl schopen kralovat na závodech nižší kategorie.

A pak je tady druhá strana mince. Kvůli krevním transfuzím, které si dal před olympijskými hrami v Pekingu, kde dojel druhý za Samuelem Sanchezem, si dva roky nezazávodil.

Od té doby je kontroverzní postavou pelotonu.

Přesto je na jeho dlouhověkosti cosi zajímavého.

Profesionálem se stal v roce 1992, tedy dříve, než se Mathieu van der Poel narodil. Dokonce závodil ještě s otcem Adriem, v čemž Van der Poel není výjimkou.

Soupeřil taky s Erikem a Rickem Zabelem, Stephenem a Nicolasem Rochem nebo Romanem Kreuzigerem starším i mladším.

Je bizarní sledovat cyklistu, jehož vrstevníci ukončili kariéru před 20 nebo 10 lety. Je přirozené být zvědavý, jak dlouho ještě Rebellin bude pokračovat.

Zvládne závodit i v padesáti?