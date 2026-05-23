Short track na Vysočině vyhráli Azzaro a Pieterseová, Cink byl 31.

Autor:
  13:37
Závody v short tracku na Světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azzaro a předloňská mistryně světa v cross country Puck Pieterseová z Nizozemska. Čeští reprezentanti se mezi nejlepší neprosadili a umístili se ve čtvrté desítce pořadí.
Zleva Jordan Sarrou z Francie, Mathis Azzaro z Francie a Tom Pidcock z Velké Británie. | foto: ČTK

Ondřej Cink byl klasifikován na 31. pozici, Adéla Holubová skončila pětatřicátá.

Azzaro ve finiši přespurtoval největší hvězdu startovního pole Toma Pidcocka a navázal na triumf z úvodního short tracku sezony v Koreji. Britský dvojnásobný olympijský vítěz Pidcock odkroužil čtyři z devíti kol na chvostu pořadí, ale postupně se prodral vpřed a v závěru diktoval tempo. Finální nástup ale do vítězného konce nedotáhl, v cílové rovince ho předjel Azzaro. Třetí skončil Švýcar Dario Lillo.

Cink se od startu pohyboval kolem třicáté pozice. „Byl to hodně těžký závod. Sice jsem byl furt v té velké skupině, ale nebyl jsem schopný se posouvat víc dopředu. Vůbec jsem ani nesvěsil nohy na chvilku a poslední dvě kola mi to chybělo. Tam už jsem byl úplně na limitu a nohy mi vadly. Úplně spokojený s výkonem nejsem,“ řekl České televizi.

Závod žen, v jehož finiši Pietrseová předčila Rakušanku Lauru Stiggerovou a Švýcarku Nicole Kollerovou, ovlivnil pád favoritky Alessandry Kellerové asfaltovém úseku. Úřadující mistryně světa v short tracku po vlastní chybě závod nedokončila, na zemi se švýcarskou spolufavoritkou skončila i hvězdná krajanka Jolanda Neffová. Trojnásobná celková vítězka SP dorazila do cíle s velkou ztrátou na 33. pozici.

O dvě příčky za ní skončila jediná česká závodnice na startu Adéla Holubová. „Povedl se mi start, to se mi normálně nestává. Neměla jsem ale na to úplně vydržet ve skupině. Moje slabé místo bylo ve výjezdu do zatáčky, tam mi to vždycky cuklo a pak je to těžké dojíždět, když jede skupina pohromadě a já jedu sama. To byla taková dnešní moje brzda,“ řekla česká bikerka.

Dnešní program v Novém Městě bude pokračovat závody mužů a žen do 23 let v olympijské disciplíně cross country.

SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Short track:
Muži: 1. Azzaro (Fr.) 21:46, 2. Pidcock (Brit.), 3. Lillo (Švýc.) oba -1, 4. Vidaurre Kossmann (Chile), 5. Aldridge (Brit.), 6. Martin (Fr.) všichni -2, ...31. Cink (ČR) -33.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 9 závodů): 1. Azzaro 500, 2. Lillo 320, 3. Vidaurre Kossmann 240, ...23. Cink 114.

Ženy: 1. Pieterseová (Niz.) 21:37, 2. Stiggerová (Rak.), 3. Kollerová (Švýc.) obě stejný čas, 4. Richardsová (Brit.), 5. Freiová obě -1, 6. Blöchingerová (obě Švýc.) -2, ...35. Holubová (ČR) -2:06.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 9 závodů): 1. Freiová 390, 2. Stiggerová 350, 3. Richardsová 350, ...29. Holubová 76.

Cross country:
Junioři: 1. Wright (Austr.) 1:14:54, 2. Hettegger (Rak.) -1, 3. Terho (Fin.) -31, ...33. Plic -5:27, 42. Kuchař -6:09, 59. Křiva (všichni ČR) -7:37.

14:00 ženy do 23 let,

16:00 muži do 23 let.

