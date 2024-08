Kuss v nové roli. Na Vueltě jako favorit? Pokud chci obhájit, musím to ustát

„Forma je dobrá,“ povídal devětadvacetiletý jezdec Visma-Lease a Bike na startu v Lisabonu. „Vlastně mě až překvapilo, jaká je. Na Burgosu jsem se cítil skvěle. Nečekali jsme, že vyhraju. Jasně, Grand Tour je něco jiného, ale šlo pro mě o psychickou vzpruhu.“

Trochu jiná slova než dřív.

Je odhodlanější, motivovanější, sebevědomější.

Ještě loni jel na španělskou Grand Tour zaškatulkovaný jako věčný pomocník hvězd. Ano, byl jedním z nejlepších vrchařů světa a v kopcích dokázal odjet skoro každému, jenže k tomu, aby sám vyhrával mu pořád něco chybělo.

I on se v roli superdomestika cítil dobře a ještě na startu v Barceloně vykládal: „Pro mě je nejdůležitější, když jsem uvolněný. Nemám rád velký tlak a když se věci překombinovávají.“

Sepp Kuss slaví společně s týmem vítězství ve Vueltě.

Jenže během tří týdnů se neskutečně změnil. Po triumfu v šesté etapě se dostal na celkové druhé místo, a v osmé etapě dokonce do čela.

Po pár dnech se mu červený dres zalíbil a řekl si, že se ho už vzdát nechce. „Věřím si čím dál víc a poznávám, že si ho snad i zasloužím,“ uvědomoval si najednou.

Z avizovaného pomocníka Jonase Vingegaarda a Primože Rogliče byl najednou on lídrem. A byť se hlavně druhý jmenovaný zprvu trochu zdráhal měnit plán, nakonec i on uznal, že by měl vyhrát právě Kuss.

„Celá loňská Vuelta byla speciální,“ ohlíží se Američan nyní. „Obzvlášť takhle s odstupem si uvědomuju, co jsem dokázal a co to znamená pro moje krajany. Ale nemyslím si, že by mě nějak výrazně změnila jako člověka. Možná jen jako závodníka. Samozřejmě po úspěchu jsou na vás větší očekávání a lidé se na vás víc zaměřují. V některých ohledech je to tedy těžší, ale musíte si najít rovnováhu.“

Tour si nedokázal představit

Kuss měl být v letošní sezoně v rovnováze i co se týče týmových úkolů. Do roku 2024 vstoupil s tím, že zprvu bude opět pracovat pro jiné a pomůže Vingegaardovi na Tour, načež dostane svou šanci na Vueltě. Jenže plány dostaly výraznou trhlinu.

Po Vingegaardově hrozivém pádu v Baskicku dlouho nebylo jasné, jestli do Francie zamíří. Mnozí se ptali, jestli by Tadeje Pogačara tedy neměl vyzvat právě spíš Kuss, ovšem ten zase v červnu bojoval s covidem.

„Po mnoho týdnů jsem byl neuvěřitelně unavený,“ popisoval. „Trvalo, než se plíce opět cítily normálně. Nedokázal jsem si představit, že bych se jen pokusil odstartovat Tour. Což mě samozřejmě mrzelo, ale jinak to nešlo.“

Proto na Tour neodjel ani jako pomocník a místo nejslavnější Grand Tour se dával dohromady a už tehdy vše směřoval k Vueltě.

„Naštěstí už všechny komplikace pominuly a cítím se normálně,“ chválí si.

Sepp Kuss si vychutnává triumf na Vueltě. Vlevo je Jonas Vingegaard, vpravo Primož Roglič.

Do závodu se tentokrát pustí jako jasný lídr Vismy na celkové pořadí. Podporovat ho budou i Wout van Aert, který bude mít své šance ve sprinterských etapách, či Cian Uijtdebroeks, který by měl mít naopak volnou ruku v některých horských dnech.

„Bude to pro mě jiné,“ ví Kuss. „Loni jsem tady byl se dvěma z nejlepších jezdců na celkovou klasifikaci. Nechci říct, že teď cítím větší tlak, ale spíš tady nebude nikdo jim podobný, o koho bych se mohl opřít.“

Uvědomuje si, že už mu soupeři nedopřejí podobnou možnost, jako když se loni vydal v šesté etapě do úniku, čímž se posunul o deset míst pořadím.

Kdepak, letos bude mít zádech terč.

„Závod se bude muset vyvíjet jinak. Budeme bojovat s přesilou, budeme muset tvořit a každý den závodit co nejlépe. Ale abych si vysloužil titul obhájce, musím to ustát. S tím počítám a těší se,“ říká.

Někdejší parťáci proti sobě

Jiná pro něj bude i skutečnost, že tentokrát pro něj Roglič bude soupeřem. Slovinec se dal po nevydařené Tour, z níž odstoupil po dvanácté etapě dokupy, a v novém dresu Red Bull-Bora-hansgrohe chce získat ve Španělsku čtvrtý titul.

Američan Sepp Kuss z Visma Lease Bike (vlevo) a Slovinec Primož Roglič z Bory před startem Vuelty

„Je vždycky zvláštní, když jedu proti někomu, s kým jsem tak dlouho jezdil v jednom týmu,“ vyprávěl Kuss. „Ale máme dobrý vztah, i teď když jsme soupeři. Je jedním z největších favoritů, takže i mě může pomoct, že se ostatní budou soustředit i na něj.“

Vytáhlému Američanovi s pouhými 61 kilogramy by mělo sedět, že Vuelta opět představuje horský festival.

Podle oficiálního itineráře je jen jedna etapa vyloženě rovinatá, naopak pět dní se odehraje ve středně velkých kopcích a osm v horách. Devětkrát se bude finišovat přímo na vrcholu výšlapu. A nechybí ikonické stoupání Lagos de Covadonga nebo extrémně strmé Cuitu Negru či Picón Blanco.

„Cuitu Negru vypadá vážně náročně,“ soudí Kuss o devatenáctikilometrovém výšlapu, který má ke konci i 24 procent. „I Picón Blanco před závěrečnou časovkou bude těžké. Ale taková Vuelta je. Obzvlášť letos platí, že se rozhoduje v horách.“

Tedy v profilu, jaký miluje.