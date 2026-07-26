Na pokraji katastrofy. Jak Kuss útočil na etapu, načež se málem zřítil do propasti

Šlapal si pro vítězství v etapě.
Nemá ji.
Ale také to mohlo dopadnou mnohem mnohem hůř.
Sepp Kuss se dávno naučil dávat věci do perspektivy.
Stoupání Sarenne, kterým se v sobotu blížili do Alpe d’Huez, si zvolil za rampu k útoku. Z tříčlenné skupinky uprchlíků na čele závodu nejprve odpadl Jai Hindley z Bory. Potom se akcelerující Kuss zbavil také puntíkatého Richarda Carapaze a sám se drápal k vrcholu.
Jeho náskok se navyšoval: deset sekund, patnáct, dvacet.
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Mohlo by to vyjít, přesvědčoval sám sebe jedenatřicetiletý vrchař z Duranga.
Ocitli se na vrcholu Sarenne, zbýval krátký sjezd do Alpe d’Huez a pak krátký závěrečný výšlap do cíle.
Pouhých 10 kilometrů ke slávě.
Už v pátek útočil v Alpe d’Huez na etapu, skončil však čtvrtý, když se kolem všech uprchlíků přehnal expres Pogačar. Tehdy Kuss za cílem vtipkoval: „Tadej by měl dostat větší handicap, potřebovali bychom na něj na začátku kopce ne tři minuty, ale šest minut k dobru.“
Teď byl žlutý Pogačar – alespoň zdánlivě – dostatečně daleko a navíc v roli „pečovatele“ Isaaka del Tora, kterému pomáhal na jeho pouti za bílým dresem a třetím místem v celkové klasifikaci.
Bude to snad jen mezi mnou a Carapazem, přemítal Kuss.
„Snažil jsem se udržet si náskok na Richieho,“ říkal. „Věděl jsem, že není moc pozadu a že bude tvrdě bojovat. Pokoušel jsem se v každé zatáčce získat co nejvíce času.“
Pak přišel sedm kilometrů před cílem pád číslo 1.
Primera caída de Sepp Kuss 🇺🇸 (Visma), que permitió a Carapaz acercarse al americano en la lucha por la etapa 20 del del #TDF2026— Bauhauss (@JBauhauss) July 25, 2026
Lo peor vino después... pic.twitter.com/cEJqhCoRwl
Televizní kamery ho nezachytily, ukázalo jej až později video jednoho z diváků. Kuss právě vyjížděl z tunelu, když neustál rovnováhu.
„V tunelu bylo docela mokro. Muselo mu podklouznout kolo,“ usoudil bývalý profesionál Robert Gesink, analytik nizozemské televize.
Rychle zase nasedl, pokračoval dál. Stále měl náskok na Carapaze, oscilující mezi 10 a 15 sekundami.
Stále mohl doufat.
V klesavé pasáži před vjezdem do Alpe d’Huez dál řezal zatáčky tak, aby najel na Ekvádorce ještě nějakou tu vteřinku. A najednou se to stalo.
Pád číslo 2.
Pět kilometrů před metou nevybral s kolem pravotočivou zatáčku a jeho tělo se smýklo na zídku u trati, jen těsně před místem, kde končila ochranná síť připevněná k betonové bariéře.
Raději si ani nepředstavovat, co by se dělo, kdyby Kuss upadl až za ní a přepadl dolů do hluboké strže.
„Byl to okamžik života a smrti,“ rozebírali i reportéři TNT.
V cílovém prostoru diváci i reportéři u velké videostěny zahučeli zděšením.
Sepp Kuss's crash into the side netting was a little too close for comfort 😬 pic.twitter.com/4I9cLeQjh5— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 25, 2026
„Špatně jsem odhadl zatáčku. Bylo to z mé strany trochu moc uspěchané,“ tvrdil později Kuss. „Naštěstí tam byly ty sítě, takže jsem se nezranil. Vypadalo to možná děsivěji, než jaké to skutečně bylo.“
Carapaz se kolem něj prohnal a šlapal si pro etapu a navrch i razítko na svůj puntíkatý dres. „Tolik jsem dnes trpěl, ale stálo to za to,“ jásal Ekvádorec.
Kusse poté těsně před cílem předstihl i Remco Evenepoel.
Za cílem Američanovi tekla krev z levého lokte a Mark Reef, sportovní ředitel Vismy, se tvářil zdrceně.
„Jsem zklamaný, že jsme byli ve vítězné pozici a prohráli tímto způsobem,“ říkal Reef. „Udělali jsme všechno správně a v úniku měli čtyři jezdce. Sepp byl náš vyvolený muž a posléze všem ukázal, že je výkonnostně nejlepší z uprchlíků. Přesto to na etapu nestačilo. Byli jsme blízko. Teď zbývá jen trpký pocit.“
Půl minuty po Kussovi projížděli cílem Pogačar s Del Torem a na čáře oba udělali rukama gesto býčích rohů, coby poctu Mexičanově přezdívce Torito. Díky tomu si na sociálních sítích vysloužili i novou přezdívku Bull Boys.
The perfect Tour finale 🟡⚪️— Velon CC (@VelonCC) July 25, 2026
UAE Team Emirates-XRG completed a dominant Tour de France with Sport Director Andrej Hauptman guiding Tadej Pogačar and Isaac del Toro up to Alpe d’Huez, as they all but secured first and third overall on Stage 20 with the yellow and white jerseys. pic.twitter.com/a445SxJ7bv
„Byla pro mě čest dnes pracovat pro Isaaka,“ tvrdil Slovinec, zatímco mnozí vzpomínali, jak před čtrnácti lety také na konci Tour rozjížděl žlutý Bradley Wiggins pařížský spurt svému tehdejšímu týmovému kolegovi ve Sky Marku Cavendishovi.
Duo UAE na trati společně odolalo snaze Paula Seixase zlikvidovat ztrátu 24 sekund na Del Tora a vmáčnkout se na pařížské pódium i do bílého dresu. Pogačar svým vysokým tempem na čele skupiny favoritů vyždímal devatenáctiletého Francouze natolik, že odpadl.
„Na Galibieru jsem se ještě cítil dobře. Pak jsem se zlomil,“ vykládal Seixas hroznu reportérů, když předtím objal rodiče a jako obvykle si nasadil ochrannou roušku.
Pogačar se na tiskové konferenci rozhovořil víc o svém týmu než o sobě.
„Lidé teď budou mluvit o tom, jak jsem pomohl Isaakovi na stupně vítězů. Ale v první řadě mi on a další kluci z týmu v předchozích třech týdnech pomohli ke žlutému trikotu, za což jsem jim nesmírně vděčný.“
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David Walsh z Timesů označil jeho sobotní podporu Del Torovi za ukázku výjimečné týmové soudržnosti a za jeden z nejsilnějších momentů celé Tour.
„Je mi dojetím do breku a nemám slov,“ svěřoval se Del Toro, oči skryté za brýlemi. „Poslední dny byly pro náš tým těžké, i o mě se pokoušela nemoc. To, jak se o mě dnes Tadej staral a obětoval proto vlastní etapové ambice, pro mě je obrovským privilegiem.“
Byla to nádherně vymyšlená etapa v úchvatných kulisách Croix de la Fér, Télegraphu, Galibieru a Sarenne. Královská etapa. A také jedna z nejtěžších v moderní historii závodu, s 5450 nastoupanými metry.
Představte si, jaká by to byla show, kdyby se až tady rozhodovalo o titulu z Tour, kdyby se tu komando Vismy v čele s Jonasem Vingegaardem odhodlalo k dlouhému vabank útoku na Pogačara na sáhodlouhých stoupáních, která Dán tolik miluje.
Ale i tak se bylo na co dívat.
Se Seppem Kussem v roli smutného hrdiny.
Nejenže přišel o vítězství, navrch mu komisaři UCI ještě vyměřili dvě pokuty v celkové výši 1500 švýcarských franků a odpočet jedné minuty v celkové klasifikaci za odhazování odpadků na nepovolených místech.
Ale... „Jsem živ a zdráv,“ jak ještě jednou zopakoval.