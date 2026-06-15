Babička na vozítku vjela cyklistům pod kola a zavinila hrozivý hromadný pád

Hlavní pole zrovna projíždělo obcí ve velké rychlosti a diváci na chodníku si fotili juniorské reprezentanty, když vtom žena na elektrickém vozítku vjela na silnici. Přestože ihned zastavila, početný a roztažený peloton, v němž jel i Paul Vrieman, se už vozítku nedokázal vyhnout. Vrieman do něj narazil přímo, přeletěl přes řídítka a zůstal dlouho ležet na zemi. Do karambolu se ale zapletli i další jezdci.
„Vypadalo to na opravdu ošklivý pád, ale zdá se, že jsem z toho vyvázl relativně dobře. Závod jsem nedokončil, přitom každá etapa pro mě znamenala velký posun dopředu. Nevím, co na to říct – jak se něco takového mohlo stát. Tolik tvrdé práce a zase další neúspěch,“ líčil poté sedmnáctiletý Nizozemec na Instagramu.
Podívejte se na pád ve 4. etapě závodu Saarland Trofeo:
🚨 Wth?! 😱— Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) June 14, 2026
An older spectator caused a seriously dangerous incident today at #SaarlandTrofeoJuniors by trying to get a better look and entering the course with her rollator while riders were flying past at full speed!#LVMSaarlandTrofeo #Habkirchen #Saarland #Germany #Cycling pic.twitter.com/WsmobxIR3B
Závěrečnou čtvrtou etapu následně vyhrál Australan Alistair Forsyth, celkově slavil Sindre Orholm-Lönseth z Norska. Z českých závodníků se nejlépe vedlo Danielu Kuběnovi, jezdícímu za Roman Kreuziger Cycling Academy, který skončil sedmý.
„Naštěstí se zúčastněným závodníkům podařilo vyváznout bez vážných zranění, a to i přes několik spektakulárních pádů… Mělo by to být ale samozřejmé: prosím, NIKDY nevstupujte na ZÁVODNÍ TRAŤ, když se blíží závodníci. I malý krok na silnici může mít při těchto rychlostech vážné následky. Nebyl to ani první incident tohoto druhu během závodu. Závody juniorů jsou již tak dost nebezpečné, aniž by je diváci ještě více ohrožovali,“ napsal Emeli Välimaa ze serveru First Cycling na sociálních sítích.
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Diváci pády na velkých cyklistických akcích způsobují bohužel poměrně pravidelně. Nejznámější je případ z Tour de France 2021, kde divačka s cedulí, otočená ke kameře, smetla německého časovkáře Tonyho Martina a s ním i dalších 50 jezdců, z nichž někteří museli hned nato nejslavnější závod světa opustit. Pokuta pro divačku následně činila 1200 eur, tedy zhruba 30 500 korun.
Na Giru d’Italia v roce 2023 zase poslal jeden z diváků k zemi tehdejšího spolufavorita závodu Remca Evenepoela, když na krajnici neopatrně venčil psa. A jen o pár měsíců později, na Tour de France 2023, pak fanoušek, natahující se s telefonem pro selfie, zavadil rukou o řídítka Seppa Kusse.