Nápisy na silnicích hlásí: „La futur est la.“ Budoucnost je tady.
Dokonce se objevil i průzkum, jaká slova jsou se jménem 19letého francouzského talentu Paula Seixase v médiích nejčastěji spojována:
Le phénomene – fenomén.
Le prodige – zázračné dítě.
La pépite – klenot (zlatý nuget).
Nebo si projděte titulky místního tisku. Ještě loni jim suverénně vládl Pogačar. Zato letos?
Fyzicky se stále cítím silný. Spíš je to čím dál těžší psychicky. Vědomí, že jsme každým dnem o kousek blíž k Paříži, je naštěstí pro mě mentální vzpruhou. Žiju si svůj sen.