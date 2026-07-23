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Seixasománie. Nový hrdina elektrizuje Francii. Pogačar věští: Nadělá mi problémy

Tomáš Macek

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Francouzský cyklista Paul Seixas (Decathlon) na startu třetí etapy Tour de France | foto: Reuters

Od našeho zpravodaje ve Francii - Paul, Paul, Paul. Au diable Pogačar! I takový výkřik se ozval, když o víkendu stoupali cyklisté při Tour do průsmyku Col du Haag. Volně přeloženo: „K čertu s Pogačarem, je tady Paul.“ Francii pohltila seixasománie.
Tour de France 2026

Nápisy na silnicích hlásí: „La futur est la.“ Budoucnost je tady.

Dokonce se objevil i průzkum, jaká slova jsou se jménem 19letého francouzského talentu Paula Seixase v médiích nejčastěji spojována:

Le phénomene – fenomén.

Le prodige – zázračné dítě.

La pépite – klenot (zlatý nuget).

Nebo si projděte titulky místního tisku. Ještě loni jim suverénně vládl Pogačar. Zato letos?

Fyzicky se stále cítím silný. Spíš je to čím dál těžší psychicky. Vědomí, že jsme každým dnem o kousek blíž k Paříži, je naštěstí pro mě mentální vzpruhou. Žiju si svůj sen.

Paul Seixaso své premiérové Tour de France

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