Další rekord pro Seixase. Je nejmladším vítězem Valonského šípu

Seixas nedal po 200 kilometrech soupeřům šanci v závěrečném prudkém stoupání na Mur de Huy a zvítězil s třísekundovým náskokem před Švýcarem Maurem Schmidem a Britem Benem Tulettem.
Člen týmu tak převzal titul nejmladšího vítěze závodu od Belgičana Philémona De Meersmana, jenž vyhrál v roce 1936 první ročník závodu jako jedenadvacetiletý.
|
„Je to neuvěřitelné, obrovský úspěch. Loni jsem se na tenhle závod díval v televizi a teď jsem ho hned při první účasti vyhrál,“ řekl člen týmu Decathlon CMA CGM.
Po dalším triumfu tak Seixas potvrdil pozici velkého cyklistického talentu. V dubnu se díky triumfu na závodu Kolem Baskicka stal nejmladším jezdcem, jenž vyhrál etapový závod WorldTour, nyní přidal v této kategorii prvenství i v jednodenním závodu.
Na 92. pozici dokončil závod Pavel Novák. Sté místo obsadil Jakub Otruba, jenž byl zhruba 140 kilometrů v úniku. Adam Ťoupalík do cíle nedojel.
Valonský šíp
Jednorázový závod (WorldTour) - 200 km
1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 4:35:29, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 3. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike), 4. Cosnefroy (Fr./UAE Emirates-XRG) všichni -3, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) oba -8, ...92. Novák (ČR/Movistar) -3:22, 100. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -4:12, Ťoupalík (ČR/Unibet Rose Rockets) nedokončil.