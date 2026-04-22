Další rekord pro Seixase. Je nejmladším vítězem Valonského šípu

Autor: ,
  17:05
Devatenáctiletý francouzský cyklista Paul Seixas vyhrál jako nejmladší v historii jednorázový belgický závod Valonský šíp a naladil se na nedělní monument Lutych-Bastogne-Lutych. Obhájce loňského prvenství Tadej Pogačar ani vítěz nedělního Amstel Gold Race Remco Evenepoel před blížícím se vrcholem jarních klasik nestartovali.
Paul Seixas (vlevo) a Frank van den Broek stoupají na Mur de Huy během závodu Valonský šíp. | foto: Geert Vanden WijngaertAP

Jezdci stoupají na Mur de Huy během závodu Valonský šíp.
Paul Seixas slaví výhru v závodu Valonský šíp.
Andreas Leknesund a Alan Jousseaume během závodu Valonský šíp
5 fotografií

Seixas nedal po 200 kilometrech soupeřům šanci v závěrečném prudkém stoupání na Mur de Huy a zvítězil s třísekundovým náskokem před Švýcarem Maurem Schmidem a Britem Benem Tulettem.

Člen týmu tak převzal titul nejmladšího vítěze závodu od Belgičana Philémona De Meersmana, jenž vyhrál v roce 1936 první ročník závodu jako jedenadvacetiletý.

I Macron bojuje za národní diamant. Seixas prolomil kletbu a Francouzi jsou na nohou

„Je to neuvěřitelné, obrovský úspěch. Loni jsem se na tenhle závod díval v televizi a teď jsem ho hned při první účasti vyhrál,“ řekl člen týmu Decathlon CMA CGM.

Po dalším triumfu tak Seixas potvrdil pozici velkého cyklistického talentu. V dubnu se díky triumfu na závodu Kolem Baskicka stal nejmladším jezdcem, jenž vyhrál etapový závod WorldTour, nyní přidal v této kategorii prvenství i v jednodenním závodu.

Na 92. pozici dokončil závod Pavel Novák. Sté místo obsadil Jakub Otruba, jenž byl zhruba 140 kilometrů v úniku. Adam Ťoupalík do cíle nedojel.

Valonský šíp

Jednorázový závod (WorldTour) - 200 km

1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 4:35:29, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 3. Tulett (Brit./Visma-Lease a Bike), 4. Cosnefroy (Fr./UAE Emirates-XRG) všichni -3, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) oba -8, ...92. Novák (ČR/Movistar) -3:22, 100. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -4:12, Ťoupalík (ČR/Unibet Rose Rockets) nedokončil.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Putincevová vs. ValentováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 22. 4. 2026:Putincevová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 4:6, 5:2
  • 1.02
  • -
  • 16.60
Start Brno vs. HodonínFotbal - 20. kolo - 22. 4. 2026:Start Brno vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Velké Hamry vs. NeratoviceFotbal - 32. kolo - 22. 4. 2026:Velké Hamry vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.40
  • 2.25
  • 2.90
Jihlava vs. LitvínovHokej - Baráž - 22. 4. 2026:Jihlava vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.60
  • 4.80
  • 4.60
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 22. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.90
  • 4.00
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.