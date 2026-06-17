Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pogačar může být v klidu, Seixas si naopak hojí rány. Co naznačilo ne Dauphiné?

Alžběta Marešová
  7:16
Zatímco Tadej Pogačar teprve ve středu odstartuje do závodu Kolem Švýcarska, část cyklistického pelotonu už má generálku na Tour de France za sebou. Ačkoliv vzhledem ke startovnímu poli se na Tour Auvergne-Rhône-Alpes dá mluvit spíš o takové generálčičce.

Paul Seixas (vlevo) a Isaac del Toro na Tour Auvergne-Rhône-Alpes. | foto: Profimedia.cz

Že vám její název nic neříká? Ale jděte.

Toto francouzské etapové klání s názvem podobným jazykolamu není nic jiného než přejmenované staré dobré Critérium du Dauphiné.

Změnu názvu oznámili pořadatelé už před rokem, aby prý lépe odrážel region, ve kterém se závod koná.

Většině cyklistického světa však přišlo nové jméno natolik krkolomné, že si jen málokdo dal práci s jeho zapamatováním. Třeba Jonas Vingegaard na Giru líčil novinářům, jaké má plány na červen: „Budu doma a pak se sejdu s klukama, kteří se vrátí z Dauphiné. No… vy tam pak doplníte ten nový název,“ úkoloval trošku rozpačitě redaktory.

Velká čtyřka před Tour: Pogačar má trable s týmem, Seixas si nakládá mamutí dávky

Tým Jayco Alula zase přímo ze závodu natočil video svých jezdců, kteří se marně snaží dát dohromady, na kterém podniku aktuálně jsou. „Přece na Dauphiné,“ zněla většina odpovědí. „Jsme na Tour… Rhône-Alpes… Auvergne, nebo něco takového,“ lovil z paměti Jasha Sütterlin.

Ale nehledě na jméno, nabídl uplynulý týden v jihovýchodní Francii momenty, jež leccos naznačují i k samotné Tour de France.

Třeba to, že duo lídrů Lidlu Ayuso–Skjelmose, zdá se, klape. „Ayuso je fajn kluk, jsem rád, že spolu jedeme na Tour,“ přesvědčoval Skjelmose, který ještě v zimě nad příchodem kontroverzního Španěla do týmu hlasitě prskal.

Osm etap také ukázalo, že Jorgenson, záložní lídr Vismy, rozhodně není ve výstavní formě: celkové čtvrté místo by Vingegaardově pravé ruce rozhodně nemělo stačit. „Úplně jsem se vystřílel,“ lamentoval.

Potvrdilo se také, že sestava Ineosu dál vyklízí pozice v popředí.

Předně však „Dauphiné“ ukázalo, že Pogačar bude mít ve Francii k ruce pomocníka, který si sám může dělat ambice na pódium. Slovinci se při sledování Isaaka del Tora muselo značně ulevit. Marodka vrchařů UAE je žalostně plná, pokud si však Mexičan udrží momentální fazonu, vydá v horách klidně za několik parťáků.

Vydařený útok v poslední etapě. Del Toro ovládl závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes

V neděli se stal historicky třetím nejmladším vítězem slavné generálky a při své triumfální krasojízdě deklasoval závodníky, kteří na rozdíl od něj pojedou na Tour jako lídři. Alespoň zatím je s tím Del Toro smířený. „Pro Tadeje pojedu na maximum. Mám k němu velký respekt a chtěl bych být na kole jednoduše tak šťastný jako on,“ ujišťoval dvaadvacetiletý Mexičan.

Moc šťastný naopak nemohl být Paul Seixas. Teprve devatenáctiletý Francouz neodhadl vlastní schopnosti ve sjezdu a ošklivě se potloukl. Do cíle sedmé etapy dorazil se zakrváceným dresem a ze země ho museli zvedat. „Můžu si za to sám, byla to hloupá chyba,“ vyčinil si. Závod nedokončil, celý bolavý a s odřenými dlaněmi, ve kterých jen stěží udržel řídítka, uznal, že nemá cenu jít přes závit.

K epickému mexicko-francouzskému souboji mladíků, v nějž tolik fanoušků doufalo, tak nedošlo. Seixas sice ukázal obrovskou zarputilost i sílu, zároveň však jeho chyba ve sjezdu vrátila na stůl otázku, jestli toho není na francouzského teenagera přece jen příliš.

Seixas po pádu na Tour Auvergne-Rhône-Alpes:

Francie v něm vidí spasitele, od každého jeho startu se čeká vítězství. A jak se jeho debut na nejslavnějším závodě blíží, napětí stoupá.

Tvrdí sice, že tlak okolí nevnímá, ale sám si ho na sebe nakládá dost prohlášeními typu: „Nejedu na Tour de France, abych se jen učil.“ Minulý týden měl dokázat, že jeho slova stojí na pevných základech.

Místo toho léčí šrámy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Tipsport - partner programu
Mertensová vs. BartůňkováTenis - - 17. 6. 2026:Mertensová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
17. 6. 11:00
  • 1.40
  • -
  • 3.00
Palicová vs. TeichmannováTenis - - 17. 6. 2026:Palicová vs. Teichmannová //www.idnes.cz/sport
17. 6. 12:00
  • 4.51
  • -
  • 1.16
Pegulaová vs. SiniakováTenis - - 17. 6. 2026:Pegulaová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
17. 6. 12:30
  • 1.46
  • -
  • 2.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Veteránský rekord? Nechce se mi trénovat. Železný na Tretře oslavil šedesátku

Jan Železný se na Zlaté tretře projel autem po dráze, aby zamával fanouškům.

Na velké obrazovce uvnitř stadionu se postupně střídaly hvězdy letošní Zlaté tretry, aby všechny vyslovily podobná slova: „Všechno nejlepší k narozeninám, pane Železný.“ Jako první z gratulantů...

17. června 2026  8:25

Rakousko - Jordánsko 3:1, rozhodl vlastní gól v závěru, pak nováčka dorazila penalta

Aktualizujeme
Rakouští fotbalisté slaví druhý gól do sítě Jordánska.

Nádherná trefa, pak vlastní gól a nakonec penalta. Rakouští fotbalisté na úvod mistrovství světa porazili Jordánsko 3:1, byť soupeř byl především v prvním poločase nebezpečnější. Rozhodl rohový kop v...

17. června 2026  7:42,  aktualizováno  8:14

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

17. června 2026  8:09

Anglie – Chorvatsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Luka Modrič slaví gól proti Česku.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje silný výběr Anglie pod vedením nového trenéra Thomase Tuchela. Hned na úvod skupiny L ho v americkém Texasu čeká Chorvatsko. Přečtěte si, kde...

17. června 2026

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

17. června 2026  7:59

Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?

Lionel Messi slaví v 17. minutě gól proti Alžírsku na mistrovství světa.

Exceloval, zápas si zase ukradl pro sebe. Lionel Messi, oslavovaný kapitán argentinských fotbalistů, ale nemusel v úvodním utkání obhájců trofeje na mistrovství světa dohrát ani poločas. Nebýt...

17. června 2026  7:37

Pogačar může být v klidu, Seixas si naopak hojí rány. Co naznačilo ne Dauphiné?

Paul Seixas (vlevo) a Isaac del Toro na Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Zatímco Tadej Pogačar teprve ve středu odstartuje do závodu Kolem Švýcarska, část cyklistického pelotonu už má generálku na Tour de France za sebou. Ačkoliv vzhledem ke startovnímu poli se na Tour...

17. června 2026  7:16

Ghana – Panama v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Mohammed Kudus z Ghany slaví svůj gól proti Egyptu.

Ve skupině L zahájí svou cestu mistrovstvím světa ve fotbale 2026 fotbalisté Ghany a Panamy. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy i sázkové kurzy najdete v našem přehledu.

17. června 2026

Los 2. předkola Evropské ligy: Účastníci, Češi, soupeři, kde sledovat

Hradecký útočník Ondřej Mihálik (vlevo) se snaží s míčem uniknout Sampsonu...

Záleží ještě na Karviné zapletené do korupční kauzy. Pokud ji UEFA vyloučí z evropských fotbalových pohárů, do druhého předkola Evropské ligy zamíří Hradec Králové. Pokud ne, bude tam ještě před...

17. června 2026  6:24

Los 2. předkola Konferenční ligy: Účastníci, Češi, soupeři, kde sledovat

Momentka z finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou.

Ještě před startem domácí nejvyšší soutěže se rozjedou předkola evropských fotbalových pohárů. A do akce půjdou i české týmy. Los druhého předkola Konferenční ligy se bude týkat buď Hradce Králové,...

17. června 2026  6:24

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové si na fotbalovém mistrovství světa zahrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

17. června 2026  6:16

Jasná penalta? Ne! Sudí odmítl doporučení VAR a vysvětloval: Mbappé si šel pro faul

Penalta, či ne? Mané se skluzem přiřítil pod nohy Mbappého, sudí ani po poradě...

Stadion hřměl ještě předtím, než íránsko-australský sudí Faghání promluvil do mikrofonu. „Útočník inicioval kontakt a pád sám, proto se o penaltu nejednalo,“ překvapil záhy vysvětlením nejen diváky...

17. června 2026  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.