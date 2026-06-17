Pogačar může být v klidu, Seixas si naopak hojí rány. Co naznačilo ne Dauphiné?

Že vám její název nic neříká? Ale jděte.
Toto francouzské etapové klání s názvem podobným jazykolamu není nic jiného než přejmenované staré dobré Critérium du Dauphiné.
Změnu názvu oznámili pořadatelé už před rokem, aby prý lépe odrážel region, ve kterém se závod koná.
Většině cyklistického světa však přišlo nové jméno natolik krkolomné, že si jen málokdo dal práci s jeho zapamatováním. Třeba Jonas Vingegaard na Giru líčil novinářům, jaké má plány na červen: „Budu doma a pak se sejdu s klukama, kteří se vrátí z Dauphiné. No… vy tam pak doplníte ten nový název,“ úkoloval trošku rozpačitě redaktory.
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Velká čtyřka před Tour: Pogačar má trable s týmem, Seixas si nakládá mamutí dávky
Tým Jayco Alula zase přímo ze závodu natočil video svých jezdců, kteří se marně snaží dát dohromady, na kterém podniku aktuálně jsou. „Přece na Dauphiné,“ zněla většina odpovědí. „Jsme na Tour… Rhône-Alpes… Auvergne, nebo něco takového,“ lovil z paměti Jasha Sütterlin.
Ale nehledě na jméno, nabídl uplynulý týden v jihovýchodní Francii momenty, jež leccos naznačují i k samotné Tour de France.
Třeba to, že duo lídrů Lidlu Ayuso–Skjelmose, zdá se, klape. „Ayuso je fajn kluk, jsem rád, že spolu jedeme na Tour,“ přesvědčoval Skjelmose, který ještě v zimě nad příchodem kontroverzního Španěla do týmu hlasitě prskal.
Osm etap také ukázalo, že Jorgenson, záložní lídr Vismy, rozhodně není ve výstavní formě: celkové čtvrté místo by Vingegaardově pravé ruce rozhodně nemělo stačit. „Úplně jsem se vystřílel,“ lamentoval.
Potvrdilo se také, že sestava Ineosu dál vyklízí pozice v popředí.
Předně však „Dauphiné“ ukázalo, že Pogačar bude mít ve Francii k ruce pomocníka, který si sám může dělat ambice na pódium. Slovinci se při sledování Isaaka del Tora muselo značně ulevit. Marodka vrchařů UAE je žalostně plná, pokud si však Mexičan udrží momentální fazonu, vydá v horách klidně za několik parťáků.
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Vydařený útok v poslední etapě. Del Toro ovládl závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes
V neděli se stal historicky třetím nejmladším vítězem slavné generálky a při své triumfální krasojízdě deklasoval závodníky, kteří na rozdíl od něj pojedou na Tour jako lídři. Alespoň zatím je s tím Del Toro smířený. „Pro Tadeje pojedu na maximum. Mám k němu velký respekt a chtěl bych být na kole jednoduše tak šťastný jako on,“ ujišťoval dvaadvacetiletý Mexičan.
Moc šťastný naopak nemohl být Paul Seixas. Teprve devatenáctiletý Francouz neodhadl vlastní schopnosti ve sjezdu a ošklivě se potloukl. Do cíle sedmé etapy dorazil se zakrváceným dresem a ze země ho museli zvedat. „Můžu si za to sám, byla to hloupá chyba,“ vyčinil si. Závod nedokončil, celý bolavý a s odřenými dlaněmi, ve kterých jen stěží udržel řídítka, uznal, že nemá cenu jít přes závit.
K epickému mexicko-francouzskému souboji mladíků, v nějž tolik fanoušků doufalo, tak nedošlo. Seixas sice ukázal obrovskou zarputilost i sílu, zároveň však jeho chyba ve sjezdu vrátila na stůl otázku, jestli toho není na francouzského teenagera přece jen příliš.
Seixas po pádu na Tour Auvergne-Rhône-Alpes:
Francie v něm vidí spasitele, od každého jeho startu se čeká vítězství. A jak se jeho debut na nejslavnějším závodě blíží, napětí stoupá.
Tvrdí sice, že tlak okolí nevnímá, ale sám si ho na sebe nakládá dost prohlášeními typu: „Nejedu na Tour de France, abych se jen učil.“ Minulý týden měl dokázat, že jeho slova stojí na pevných základech.
Místo toho léčí šrámy.