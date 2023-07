Rady od Hinaulta, husí kůže z Armstronga. Hlas Tour exkluzivně

V nově vzniklém dokumentu od Netflixu o loňském ročníku zase provázel spoustou momentů televizní diváky. A pořád to usměvavého a dlouhovlasého Francouze baví, jak říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.

Nebo ne?

Miluju to! Mám na světě ke sledování Tour nejlepší gauč. Jsem v červeném autě číslo 2, hned za pelotonem. V horách jedu za favority se žlutým dresem, ti kluci jsou tři metry přede mnou. Mám fakt štěstí, žádnou věc bych nechtěl dělat víc než tohle.

Býval jste cyklistou? Nebo jinak... Jak jste se k té práci dostal?

To je zajímavá historka... Ale ne, nebyl jsem cyklistou a nejsem jím doteď (smích). Byl jsem novinář, pracoval pro Eurosport nebo na volné noze. Pro organizační skupinu ASO jsem pracoval na Dakaru, komentoval závody a v cyklistickém oddělení se dozvěděli, že umím anglicky. Volali mi do Maroka na Dakar a ten chlápek říká: „Hledáme někoho, kdo bude dělat Radio Tour. Ten, co to dělal, skončil.“ Vyrazil jsem do Kataru si to vyzkoušet, pak na Paříž–Nice a pak už Tour. Byl to sen. Asi proto jsem pořád tady, v červeném voze.