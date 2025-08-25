Sbal se, jedeš na Vueltu. Jak se shání náhradník, když lídr padne na schodech

Dvaadvacetiletý Brit Finlay Pickering z týmu Bahrain – Victorious se v pátečním dopoledni doma v Andoře chystal na trénink, jen ještě musel zajet do servisu, kde mu opravovali kolo.
Vtom se ozval telefon. Volali z vedení týmu: „Jak rychle se dostaneš na letiště? Jedeš Vueltu.“
Co se stalo? Damiano Caruso, pátý muž Gira, v pátek ráno uklouzl na schodech na hotelu v Turíně a zlomil si ruku. Ten Caruso, o němž se tradovalo, že má životní formu.
Pravda, Pickeringa oficiálně tým vedl jako prvního náhradníka, ale tak těsně před startem už s účastí nepočítal.
Hektický příjezd na Vueltu zažil v sezoně 2020 rovněž Zdeněk Štybar, ačkoliv o svém startu věděl v předstihu.