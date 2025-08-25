Sbal se, jedeš na Vueltu. Jak se shání náhradník, když lídr padne na schodech

Premium

Fotogalerie 44

Cyklisté během druhé etapy Vuelty | foto: Reuters

Tomáš Macek
Cyklistická Vuelta se vydala na svoji pouť z Turína do Madridu a hned zkraje ji režírují hvězdy. Úvodní sprinterskou etapu ovládl Jasper Philipsen a nedělní kopcovitý dojezd patřil Jonasi Vingegaardovi. Mezi 184 aktéry závodu však vyrazili do závodu i dva jezdci, kteří tu původně vůbec neměli být. Vždyť ještě 40 hodin před startem ani jeden nefiguroval ve startovní listině. Ovšem v profipelotonu se často věci mění nesmírně rychle.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dvaadvacetiletý Brit Finlay Pickering z týmu Bahrain – Victorious se v pátečním dopoledni doma v Andoře chystal na trénink, jen ještě musel zajet do servisu, kde mu opravovali kolo.

Vtom se ozval telefon. Volali z vedení týmu: „Jak rychle se dostaneš na letiště? Jedeš Vueltu.“

Co se stalo? Damiano Caruso, pátý muž Gira, v pátek ráno uklouzl na schodech na hotelu v Turíně a zlomil si ruku. Ten Caruso, o němž se tradovalo, že má životní formu.

Pravda, Pickeringa oficiálně tým vedl jako prvního náhradníka, ale tak těsně před startem už s účastí nepočítal.

Hektický příjezd na Vueltu zažil v sezoně 2020 rovněž Zdeněk Štybar, ačkoliv o svém startu věděl v předstihu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Sbal se, jedeš na Vueltu. Jak se shání náhradník, když lídr padne na schodech

Premium

Cyklistická Vuelta se vydala na svoji pouť z Turína do Madridu a hned zkraje ji režírují hvězdy. Úvodní sprinterskou etapu ovládl Jasper Philipsen a nedělní kopcovitý dojezd patřil Jonasi...

25. srpna 2025

Zdárný vstup do US Open. Uspělo všech pět Čechů včetně Menšíka a Valentové

Grandslamové US Open letos začalo netradičně už v neděli a poprvé tak potrvá 15 dnů. V programu toho prvního figurovalo pět českých tenistů a Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Tereza...

24. srpna 2025  23:56

Na tohle jsem čekal, zářil Uchenna po dvou gólech. A doufá: Snad mě nevyjdou draze!

Gólovou oslavu zvolil podobnou jako třeba reprezentační útočník Patrik Schick: zvedl ruce a ukázal vyrýsované svaly. „Mělo to znázornit lví mentalitu, která je mi blízká,“ vysvětlil s úsměvem...

24. srpna 2025  23:45

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

24. srpna 2025  23:43

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

24. srpna 2025  23:19

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

24. srpna 2025  21:35,  aktualizováno  22:24

Plzeňští hokejisté se ve finále Südtirol Summer Classic proti Bolzanu neprosadili

Plzeňští hokejisté prohráli ve finále turnaje Südtirol Summer Classic s domácím Bolzanem 0:2. Svěřenci trenéra Josefa Jandače si připsali v pátém přípravném utkání na nový ročník extraligy druhou...

24. srpna 2025  22:23

Nejvyšší čas odejít? Krejčí s Gironou utrpěl ve Villarealu pětigólový výprask

Fotbalisté Girony s Ladislavem Krejčím ve 2. kole španělské ligy utrpěli na hřišti Villarrealu drtivou porážku 0:5. Hattrickem se blýskl kanadský útočník Tajon Buchanan. Real Madrid i díky dvěma...

24. srpna 2025  22:14

Tak se jede o nominaci. Kopecká zcela ovládla omnium na pražském velodromu

Hvězda světové cyklistiky Lotte Kopecká zcela ovládla na Velké ceně Framaru v Praze omnium. Na třebešínském velodromu devětadvacetiletá Belgičanka zvítězila ve všech čtyřech disciplínách dráhařského...

24. srpna 2025  22:03

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

Poté, co v první půli marně dobývali branku Slovácka, fotbalisté Baníku udeřili ze vzduchu. Po centru Frýdka přesně hlavičkoval Almási, po rohu Plavšiče poté i Prekop. Ostravští v 6. ligovém kole...

24. srpna 2025  21:33

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG S AJ NEBO NJ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 32 705 volných pozic

United po neproměněné penaltě pouze remizoval. Grealish zařídil výhru Evertonu

Aktualizujeme

Fotbalisté Manchesteru United remizovali na hřišti Fulhamu 1:1 a v novém ročníku anglické ligy se nedočkali vítězství ani ve druhém kole. První výhru si naopak připsal Everton, který doma porazil...

24. srpna 2025  17:17,  aktualizováno  19:55

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.