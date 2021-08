VIDEO: Recept na traťovou pochoutku. Cyklistické zákulisí očima masérů

Třetí etapa cyklistické Sazka Tour (dříve Czech Tour) začínala v malebné Moravské Třebové a finišovala na nekonečném stoupání na Dlouhé stráně.

Sazka Tour netradičně Zatímco se kamery soustředí hlavně na výkony cyklistů, oni zůstávají v pozadí. Bez jejich práce by ale profesionální peloton nikdy nefungoval. Jak vypadají etapy závodu Sazka Tour z doprovodných vozů či týmového zázemí? 1. DÍL: Co obnáší práce mechanika?

2. DÍL: Den sportovního ředitele

3. DÍL: Den masérů

Necelých 144 kilometrů těžké cyklistické dřiny, po kterých jezdci ocení pomoc týmových masérů...

Práce maséra však nezačíná až po etapě.

„Od tmy do tmy,“ popisoval svoji práci během třetí etapy masér týmu Elkov Kasper Michal Rejholec.

„Připravovali jsme jídlo, připravovali jsme bufety na trati. Zařizovali jsme po etapě nějaké regenerační drinky a pak jsme to zakončili masážemi,“ vysvětloval, co všechno měli s masérským parťákem Tomášem Ondráčkem na starosti.

Jejich den detailněji přiblíží unikátní video ze zákulisí.



Závěrečný výšlap na Dlouhé stráně nakonec vrcholil soubojem dvou mužů až do posledních metrů. Ve stoupání se z početné skupinky odpoutala dvojice Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizane) a Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team).

Před dvěma měsíci během Závodu míru do 23 let italský mladík Zana Dlouhým stráním vládl, ve třetí etapě Sazka Tour byl však silnější Nor.

Nejlepší Čech Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) dojel sedmý a stejnou příčku drží i v celkové klasifikaci. Dominik Neuman z týmu Elkov Kasper byl za svoji srdnatost v úniku odměněn titulem nejaktivnějšího jezdce etapy, a mohl se tak spolu s vítězi postavit na pódium.

Do žlutého dresu se před poslední etapou obléká Zana, který svlékl Australana Nicholase Schultze (Team BikeExchange).