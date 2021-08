Na českých silnicích se mi daří, těší Itala Zanu po výhře na Sazka Tour

Vítězství na Sazka Tour si postupně vyjel přes Uničov, Pustevny, Dlouhé stráně a Šternberk.

To nebude jen o štěstí v Česku...

Určitě se mi na vašich silnicích daří, možná mi i přináší štěstí. Ale je to také zásluha týmu a tréninků. Myslím si, že jsem v poslední době hodně dřel a tahle vítězství jsou odměnou za odhodlání a oběť, kterou vrcholový sport přináší.

Kterého vítězství si vážíte více?

Takhle bych to nechtěl rozdělovat, ale pokud musím odpovědět, tak Sazka Tour. Přeci jen to je seniorský závod.

V kategorii do třiadvaceti let už si připadáte neporazitelný, jak demonstroval Závod míru?

To ani zdaleka. I v Jeseníku jsem vyhrál zásluhou týmu. Bylo mi potěšením úspěšně dokončit skvělou práci, kterou se tým po dobu závodu prezentoval. Ještě se mám co učit.

V první etapě Sazka Tour jste skončil až třicátý. Věřil jste, že ve zbývajících třech etapách můžete celý závod obrátit?

Řeknu to takhle: Věděl jsem, že první etapa je ta nejjednodušší. Brousil jsem si zuby až na ty zbývající a vyplatilo se.

Takže taktika?

Speciální taktiku jsme neměli, jenom jsem dopředu věděl, že první etapa nebude vyhovovat mým jezdeckým vlastnostem. V dalších dnech už to bylo dočista něco jiného.

Přitom se finišovalo na Pustevnách nebo Dlouhých stráních.

Jsem vrchař. Mnohem raději finišuju do kopců. Což ostatně dokazují tři druhá místa v řadě.

Přestože v posledním závodě vám stříbro stačilo, nemrzí trochu, že jste ani jednu etapu nevyhrál?

Určitě, co bych to byl za sportovce, kdybych nechtěl vyhrát? Minimálně jedno etapové prvenství jsem chtěl získat, ale soupeři byli silnější.

Zejména Nor Hallan Tobias Johannessen, který vás přespurtoval dvakrát, ve třetí a čtvrté etapě.

Co na to říct. Ve spurtech byl zkrátka lepší než já. Více mi asi sedí, když jdu do úniku. Ale občas musíme v pelotonu pracovat týmově a pro své parťáky se vždycky rád přizpůsobím.

Jaké jsou vaše plány do zbytku letošní sezony?

Určitě chci odjet Tour de l’Avenir (Závod budoucnosti. Každoroční etapový závod ve Francii pro jezdce do 23 let). Pak se uvidí, jak bude držet moje sportovní forma a hlavně zdraví.

Zdraví by vám snad ve vašem věku ještě nemělo dělat problém.

Snad ne, ale odpočinek po náročné sezoně je zapotřebí. Potřebuji do příštího ročníku dobře zregenerovat a připravit se, abych stále mohl pokračovat v nejvyšších patrech vrcholové cyklistiky. Chtěl bych totiž závodit na UCI World Tour (nejprestižnější seriál 35 cyklistických závodů).