Kukrle i Kašpar dojeli na úvod Sazka Tour v první pětce, nedařilo se Hirtovi

Kukrle v dresu týmu Elkov Kasper byl ve skupině, která odjela už krátce po startu a nečekaně náskok udržela až do cíle. „Věděl jsem, že to bude těžké, bylo to nahoru dolů, ale chtěl jsem to zkusit a vyhrát etapu, i když jsem si myslel, že to nemá moc šancí na úspěch. A když už to dojelo do cíle, tak se mi to vyhrát nepovedlo, takže nejsem úplně spokojený, jak to dopadlo,“ řekl Kukrle v tiskové zprávě.

Páteční etapa povede z Olomouce na sedlo Pustevny, kam peloton vyjede během dne dvakrát. „Zítra se to změní, dnešní náskok nebude hrát roli,“ předpokládal Kukrle. „Dneska to bylo takové bolavé, byl jsem před měsícem nemocný, ještě nemám ideální formu. Pojedeme zítra na Honzu Bártu s Kubou Otrubou a uvidíme, jak to půjde,“ dodal.

Sazka Tour se koná do neděle. Dnes cyklisté absolvovali 181 kilometrů, v pátek mají před sebou 189 km a 2910 metrů převýšení.