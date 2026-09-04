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Centimetry od další tragédie. Cyklista se při časovce vyhýbal hned dvěma autům

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  15:51
Ani ne měsíc od tragické smrti Finlaye Tarlinga na závodě Kolem Portugalska mohl cyklistický svět řešit další zbytečné úmrtí. Horké chvíle při první etapě Sauerlandrundfahrt prožil Louis Leidert. Naštěstí se tentokrát situace obešla bez jediného škrábnutí, otázka zabezpečení závodů tím ale jen nabrala na intenzitě.

Menší německý etapák Sauerlandrundfahrt začínal ve čtvrtek čtrnáctikilometrovou časovkou ve městě Brilon. Vítězství v ní zapsal domácí Ben Zwiehoff, Louis Leidert z development sestavy Lidl-Treku dojel jako sedmý s půlminutovou ztrátou.

Jednadvacetiletý rodák z Bensheimu byl ale rád, že vůbec dorazil do cíle v jednom kuse.

Leidert zrovna projížděl zatáčkou po levé straně, když se přímo proti němu vynořilo auto. Naštěstí mohlo uhnout na chodník a Leidert zvedl hlavu z časovkářské pozice právě včas, aby stočil řídítka opačným směrem.

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I tak se ale minuli jen velmi těsně a pokud by byly okolnosti jen o trošku méně příznivé, situace mohla skončit čelním střetem.

Tím ale děsivé chvíle pro Leiderta neskončily.

Ani ne minutu poté musel jít znovu na brzdy, když před ním vjelo na trasu auto a začalo odbočovat doleva.

V obou případech se jednalo o auta, která neměla v tu chvíli na trase co dělat, a je otázkou, jak se mohla v prostředí závodu ocitnout. Německá média navíc upozornila, že Leidert nebyl jediný, koho vyděsil při časovce automobil.

Také Paulu Fietzkemu z Red Bullu vjelo před kolo auto, tentokrát ale aspoň mířilo stejným směrem a na prvním kruhovém objezdu ho traťoví maršálové zachytili.

Takové narušení bezpečnosti závodu je zvlášť zarážející u čtrnáctikilometrové časovky, jejíž trasa by měla jít zajistit o poznání snadněji než při běžných etapách.

Podle televizních záběrů stál na každé odbočce maršál v reflexní vestě, na závěrečnou nedělní etapu jich organizátoři plánují rozmístit kolem pěti set. „Bohužel i přes stovky bariér a maršálů nedokážeme takovým incidentům zabránit. Důsledně to prošetřujeme, ale zatím nedokážeme říct, odkud se ta auta vzala,“ řekl pro Radsport News šéf pořádající organizace Jörg Scherf.

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Čtvrteční situace způsobila o to větší rozruch, že právě po střetu s autem, které nebylo součástí závodu, zemřel před třemi týdny v Portugalsku devatenáctiletý Finlay Tarling.

S nedostatečným zabezpečením závodu se nejčastěji potýkají menší závody, jako jsou i Kolem Portugalska nebo Sauerlandrundfahrt, které mají limitované rozpočty a musí z velké míry spoléhat na dobrovolníky. Ti ale často nemají u netrpělivých řidičů dostatečný respekt, a pak můžou vzniknout situace jako ta čtvrteční.

„Zavíráme trasu od startu do cíle, ale nemůžeme kontrolovat každý výjezd z garáže. Často jde o chyby jednotlivců. Stačí, aby se jeden člověk na chvíli podíval jinam, a hned je auto na trase,“ bránil organizátory bývalý profík Fabian Wegmann, který se nyní sám na pořádání závodů podílí.

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