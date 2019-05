Pro olympiádu udělám vše, říká naděje dráhové cyklistiky Kaňkovská

Navíc se ve čtvrtfinále poměřila se stříbrnou medailistkou z nedávného mistrovství světa Olenou Starikovovou z Ukrajiny, a i když neuspěla, byla to další cenná zkušenost.

Ve dvaceti letech se hodí každá taková, i proto závodnice ze Střížova na Olomoucku v těchto měsících pobývá ve Švýcarsku. „V zimě jsem už podruhé dostala nabídku jet do tréninkového centra UCI (Mezinárodní cyklistické unie - pozn. red.) a opět jsem ji ráda využila. Je to šance trénovat se soupeřkami, s kterými se normálně potkávám na závodech. Jsou tam holky z celého světa, z Thajska, Koreje nebo třeba Itálie,“ popisuje.

Právě poměřování svých schopností se soupeřkami je pro ni nezbytné k dalšímu výkonnostnímu růstu. V Česku nemá mezi ženami potřebnou konkurenci a v tréninkové skupině mateřského oddílu Dukla Brno se obvykle připravuje s muži. Během pobytu ve Švýcarsku se může poměřovat se širší světovou špičkou.

„Je to pro mě velký přínos, připravuje se tu s námi také Belgičanka Nicky Degrendeleová, která byla minulý rok mistryní světa v keirinu,“ říká.

Program kempu je podobný tomu, co zná z Dukly Brno, liší se jen v náročnosti. „Dráha a posilovna jsou tam mnohem těžší a intenzivnější. Zvedáme větší váhy a na kole jezdíme těžší převody. Naopak tréninky na silnici jsou pomalejší než v Česku. Ve Švýcarsku se víc jede na sílu,“ líčí Kaňkovská. Všechny závodnice mají stejný tréninkový plán, rozdíly jsou jen v jiných vahách v posilovně.

Díky tomu má závodnice ze Střížova nejlepší srovnání a vidí, co jí chybí proti ostatním. „Vím už dlouho, že mi chybí víc síly. Musím ji pořádně nabrat právě na těžkých vahách a na těžkých převodech. To mě posune dál, budu silnější a budu mít i lepší vytrvalost do cíle,“ uvědomuje si.

I když jsou na dráze soupeřkami, které si nic nedarují a kolikrát v keirinu dojde při boji o pozici i na nějaký ten štulec loktem, v Aigle rivalita během společných týdnů nijak nehoří.

Sára Kaňkovská coby juniorská mistryně světa.

„Všichni vycházejí všem vstříc a je to spíš na rodinném přístupu jako u nás v Brně. Navíc pro mě je to návrat na dráhu, kde jsem vyhrála,“ připomíná Kaňkovská juniorský světový titul v keirinu z roku 2016, který je dosud jejím největším úspěchem. „Už to tam trochu znám a připomíná mi to spoustu nádherných zážitků a vzpomínek. Je krásné tam trénovat,“ přiznává.

Před sebou však má už dlouho vyšší cíl, dostat se na olympijské hry. Ve dvaceti letech se složitě prosazuje v elitní kategorii, přesto věří, že účast v Tokiu příští rok není ztracená.

„Ještě se můžu kvalifikovat, ale musím tuto sezonu hodně zazářit. Rozhodovat bude mistrovství světa i Evropy v elitní kategorii a také Světové poháry. Tam se musím ukázat. Pořád věřím, že na olympiádu pojedu. Udělám pro to maximum a dám do toho všechno, aby se to podařilo,“ říká odhodlaně talentovaná sprinterka.