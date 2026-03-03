Van Aert obvinil diváky ze sabotáže, při návratu na silnici najel na sklo a píchl

„Najednou byla na silnici spousta střepů. To je na trati, kterou jsme už projeli pětkrát nebo šestkrát (vytyčenou trasu závodnici kroužili několikrát), docela neobvyklé. Nemohly se tam dostat náhodou,“ říkal po závodě Van Aert, který se ještě usilovně snažil dohnat peloton, ale proti přesile byl bez šance.
„Vypadá to na sabotáž,“ pokračoval v rozhovoru se Sporza. „I když ne cílená konkrétně na mě,“ upřesnil.
„Cítil jsem se dobře a rád bych závodil až do konce, abych zjistil, jak na tom jsem,“ řekl pak pro web svého týmu Visma Lease a Bike. „Myslím, že i tak jsem udělal krok vpřed. Před Strade Bianche to samozřejmě nebyla příprava, jakou jsem si představoval, ale rozhodně se tam těším,“ uvedl k sobotní italské klasice.
Van der Poel se vyhnul soupeřově hlavě a ujel na kostkách. Vacek na Omloopu píchl
Meeus, který o víkendu absolvoval Omloop Nieuwsblad a Kuurne-Brusel-Kuurne, vybojoval první vítězství v sezoně. „Ten úvodní víkend v Belgii byl pro mě velkým cílem. Jsem na tom dobře a v sobotu i neděli jsem doufal v lepší výsledek. Je moc fajn, že se mi povedlo vyhrát dnes,“ řekl sedmadvacetiletý jezdec, který v roce 2023 ovládl závěrečnou etapu Tour de France na Champs-Élysées.
Český cyklista Tomáš Kopecký dojel v závodu první kategorie na 25. místě ve stejném čase jako vítěz.
Samyn Classic v Belgii
(203,8 km)
1. Meeus 4:24:42, 2. Rex (oba Belg.), 3. Hofstetter (Fr.), 4. Biermans (Belg.), 5. Kubiš (SR), 6. Grisel (Fr.), ...25. T. Kopecký (ČR) všichni stejný čas