Šampion z Gira se loučí. Simon Yates už další velké cyklistické triumfy nepřidá

  15:05
Brit Simon Yates ukončil ve 33 letech cyklistickou kariéru. Loni opanoval Giro d’Italia, na kontě má i triumf z Vuelty v roce 2018. Na Tour de France byl nejlépe čtvrtý před třemi lety. O jeho rozhodnutí informoval tým Visma-Lease a Bike, se kterým loni podepsal smlouvu na dvě sezony. Letos už ale závodit nebude.
Simon Yates z Vismy slaví vítězství ve 108. ročníku Gira

Simon Yates z Vismy slaví vítězství ve 108. ročníku Gira | foto: Reuters

Simon Yates s trofejí pro vítěze Gira. Bude o ni moct příští rok bojovat znovu?
Jonas Vingegaard a Simon Yates projíždí mezi alpskými vrcholy v 19. etapě Tour.
Simon Yates slaví výhru v desáté etapě Tour de France.
Simon Yates slaví výhru v desáté etapě Tour de France.
„Jsem hrdý, čeho se mi podařilo dosáhnout, a zrovna tak vděčný za to, co jsem se naučil. Vítězství se vryjí do paměti, ale těžké dny a neúspěchy byly stejně důležité,“ uvedl Yates. „Naučilo mě to odolnosti a trpělivosti a díky tomu měly úspěchy ještě větší význam,“ prohlásil britský cyklista. Adam, jeho dvojče, se rovněž prosadil v profesionálním pelotonu a pokračuje v angažmá ve stáji UAE Team Emirates XRG.

Maratonské etapy, alpští velikáni a lákání Evenepoela. Giro odtajnilo trasu

Simon Yates začínal jako dráhař a v roce 2013 se stal mistrem světa v bodovacím závodě. Na Grand Tours kromě dvou celkových triumfů posbíral i 11 etapových vítězství. K jeho úspěchům patří také prvenství v etapovém závodě Tirreno-Adriatico v roce 2020.

7. ledna 2026  10:55,  aktualizováno  15:26

7. ledna 2026  12:59

