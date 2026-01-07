Šampion z Gira se loučí. Simon Yates už další velké cyklistické triumfy nepřidá

„Jsem hrdý, čeho se mi podařilo dosáhnout, a zrovna tak vděčný za to, co jsem se naučil. Vítězství se vryjí do paměti, ale těžké dny a neúspěchy byly stejně důležité,“ uvedl Yates. „Naučilo mě to odolnosti a trpělivosti a díky tomu měly úspěchy ještě větší význam,“ prohlásil britský cyklista. Adam, jeho dvojče, se rovněž prosadil v profesionálním pelotonu a pokračuje v angažmá ve stáji UAE Team Emirates XRG.
Simon Yates začínal jako dráhař a v roce 2013 se stal mistrem světa v bodovacím závodě. Na Grand Tours kromě dvou celkových triumfů posbíral i 11 etapových vítězství. K jeho úspěchům patří také prvenství v etapovém závodě Tirreno-Adriatico v roce 2020.