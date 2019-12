Nejsložitější přestup roku dokonán. A Bennett si v Quick-Stepu splnil sen

Dlouho, předlouho se o jeho přesunu z Bory do belgické stáje hovořilo.



A dlouho se taky nic nedělo.

Přestupní okno se v cyklistickém světě otevírá 1. srpna. Jenže celý srpen nic. A pak ani v září, říjnu…

Za všechno mohla jistá prozatímní dohoda, kterou Bennett s Borou na začátku roku uzavřel. Tehdy se obě strany domluvily, že v týmu bude pokračovat i příští rok.

Jenže situace se změnila.

Pascal Ackerman a Peter Sagan.

Bennetta totiž šéfové týmu nevzali ani na italské Giro, kde dostal přednost Pascal Ackermann, a pak ani na Tour, kde hraje tradičně prim Peter Sagan.

I přes hromadu triumfů se tak irský cyklista cítil odstrčený

A to ho přestalo bavit.

„Cítím se… těžko to popsat. Jsem rád, že když mě tým pošle na jakýkoliv závod, vyhraju. Kterýkoliv tým by to miloval. Ale tady cítím, že jsem tak trochu páté kolo u vozu,“ popisoval na španělské Vueltě, kde vyhrál dvě etapy.

Aby v nejlepších letech objížděl jen závody druhého sledu a na ty nejblyštivější se nepodíval? To se mu příčilo.

Problémem bylo, že se jej Bora dlouho nehodlala vzdát. Celý případ řešil až rozhodčí UCI a šéf Quick-Stepu Patrick Lefevere dokonce Boře nabízel výměnný obchod: „My si vezmeme Bennetta a vy našeho mladého Alvara Hodega.“

K tomu nakonec nedošlo, německá stáj totiž začátkem listopadu povolila.

Delighted to announce that myself and my partner in crime @Theflyingmullet have signed with @deceuninck_qst . They have been my dream team since I was a teenager. Never did I think I would get this opportunity. Cant wait to start my new journey with the #wolfpack. pic.twitter.com/dwJ7rSDryb — Sam Bennett (@Sammmy_Be) December 3, 2019

„Po letech plných úspěchů se Bora a Sam Bennett rozhodli jít jinou cestou,“ znělo v prohlášení 7. listopadu.

Přestupu tak konečně nic nebránilo a 2. prosince bylo konečně hotovo.

„Jsem dojatý, že to sem můžu napsat. Spolu s mým komplicem Shanem Archiboldem jsme podepsali smlouvu s Quick-Stepem,“ popisoval hned 29letý Ir na Twitteru.

Splnil si velký klukovský sen.

U nás se nikdo nezhoršil

V Boře strávil dlouhých šest let od té doby, co si jej německá stáj vytáhla z belgické třetidivizní formace An Post.

Hned v první sezoně bylo vidět, že má rychlosti na rozdávání, vyhrál v Almerii, v Kolíně… O rok později už si vyzkoušel Tour, ale na souboje s nejrychlejšími spurtery světa ještě nebyl připraven.

„Dlouho jsem na Grand Tour nebyl schopný prosadit se ani do nejlepší pětky. Toho stresu všude kolem na mě prostě bylo moc. Nezvládal jsem to, až do předminulé sezony,“ popisoval.

To už čtyřikrát dojel na pódiu na italském Giru. A na stejném místě přišel loni i první triumf na Grand Tour. Vyhrál tehdy tři etapy a skončil druhý v bodovací soutěži.

Celkem za loňskou sezonu posbíral sedm výher a letos ten počet ještě takřka zdvojnásobil.

Triumfoval skoro v každém závodě, do kterého nastoupil. Porážel všechna spurterská esa, která mu přišla pod ruku. Třináctkrát zvedal v cíli ruku nad hlavu. Jen Dylan Groenewegen byl letos o dvě výhry úspěšnější.

„Podle mě je teď ale nejrychlejším spurterem na světě,“ má jasno Edward Theuns.

V Quick-Stepu teď navíc po odchodu Elii Vivianiho bude moct využít jeden z nejlepších rozjížděcích vlaků pro hromadné dojezdy.

„Celé je to pro mě jako sen, ke Quick-Stepu jsem vzhlížel jako teenager. Měl jsem jeho plakáty vylepené na zdi a nikdy jsem si nemyslel, že dostanu příležitost za něj jezdit. Už se nemůžu dočkat, až tuhle novou fázi kariéry nastartuju,“ prozradil cyklista, který sice reprezentuje Irsko, ale narodil se v Belgii.

„Pamatuju si, jak jsem ještě jezdil za An Post a občas na závodech Quick-Step potkával. Byli pro mě jako zjevení. Nemyslel jsem si, že pro ně někdy budu dost dobrý.“

Ale očividně je.

Právě na Bennettovi teď bude stát hlavní tíha odpovědnosti za výsledky v hromadných dojezdech.

To on by měl tým vést na Tour de France, kam by se měl vrátit po čtyřech letech.

„Jsem rád, že ho máme na palubě,“ říká šéf stáje Patrick Lefevere. „Jeho výsledky v posledních sezonách mluví za vše. Má obrovské odhodlání, je to skvělý kluk a další lídr do naší stáje. Už se nemůžeme dočkat, až spolu začneme pracovat.“

Kromě hromadných dojezdů počítají v Quick-Stepu s Bennettem i pro jarní klasiky.

„Podle mě to není jen sprinter. Dokáže vyjet slušně kopec, má skvělý motor. Nedivil bych se, kdyby vyhrál Roubaix nebo Flandry, jakoukoliv klasiku na kostkách. Už teď byl skvělý a žádný cyklista se po příchodu do našeho týmu nezhoršil,“ usmívá se sportovní ředitel Brian Holm.

Potvrdí to i irský šampion?