„Po takové tragédii je strašně těžké přehodit myšlenky zpátky na sport. Všechno jsme konzultovali přímo s týmem a uctili jeho památku podle jejich přání,“ přiblížil ředitel závodu Leopold König.
Tarling patřil do rozvojového týmu NSN – stejné stáje, jejíž elitní sestava v čele s Janem Hirtem právě bojuje na největším českém závodě o přední příčky. Ráno v týmovém autobusu nebylo jednoduché a zvažovala se i varianta, že do 171 kilometrů dlouhé královské etapy s cílem na Dlouhých stráních vůbec nenastoupí.
„Po komunikaci s vedením a především s Finovými rodiči jsme se rozhodli startovat. Sám Fin by si přál, abychom pokračovali. Kluci sami chtěli jet a pro Fina udělat úplné maximum,“ vysvětloval sportovní ředitel René Andrle.
NSN na cílovém třináctikilometrovém stoupání k vodní nádrži Dlouhé stráně rozjelo tempo pro svého lídra Hirta. Tvrdě ze začátku pracoval i vítěz první etapy Riley Sheehan, pak jeho roli převzal Marco Frigo.
Ale když půldruhého kilometru před cílem nastoupil Andrew August, zareagovat dokázala už jen dvojice Italů Alessandro Fancellu a veterán Domenico Pozzovivo. Mladý Američan si dojel pro další vítězství a pojistil žlutý trikot, Hirt finišoval čtrnáctý s odstupem 25 sekund.
„Chtěli jsme dnes pro něj vyhrát etapu. Zaútočili jsme zhruba deset kilometrů před cílem po úvodní pasáži kopce. Skupinu se nám sice podařilo zredukovat, ale pak přišly další nástupy a samotný závěr byl hodně explozivní. Honza není tak výbušný typ, je to spíš diesel, kterému sedí dlouhý a těžký kopec,“ líčil Andrle.
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„Jsme moc rádi, že kluci zůstali v závodě a v kopci do toho dali všechno,“ ocenil přístup König.
Ponurá atmosféra vládla i v týmu Netcompany Ineos, za nějž jezdí Finlayův starší bratr Joshua, vítěz loňské časovky na Giru a mistr Evropy v této disciplíně z roku 2023.
„Včerejšek byl pro celý náš tým nesmírně těžký. Fin měl k nám hodně blízko. Je to ta nejhorší zpráva, jakou můžete slyšet. Snažili jsme se soustředit, jak nejlépe to šlo, i když udržet v takových chvílích čistou hlavu je hrozně složité,“ těžko hledal August slova poté, co ve žlutém ovládl druhý dojezd na kopec. „Všichni na něj myslíme a modlíme se.“
Záběry po smrtelné nehodě Finlayho Tarlinga v osmé etapě Kolem Portugalska:
Imágenes del accidente del británico Finlay Tarling en la que murió en la 8ª etapa de la Volta a Portugal tras chocar con una furgoneta Renault Kangoo que iba en sentido contrario— Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) August 14, 2026
La furgoneta quedó con ventanas rotas y la bicicleta completamente destruida
Fuente: CNN Portugal pic.twitter.com/bfbZfHKrgw
„Fin chtěl být velký profesionál, stejně jako jeho brácha Joshua. Dokonce se často mluvilo o tom, že je ještě talentovanější,“ doplnil Andrle, pro něhož byla zpráva o to těžší: „V Portugalsku byl přímo i můj syn, který tam dělá mechanika. Hodně se mě to dotklo.“
Neštěstí v Portugalsku znovu otevřelo i debatu o organizaci a zabezpečení silnic během závodů. Tarlinga totiž srazilo auto jedoucí v protisměru, které k závodnímu konvoji vůbec nepatřilo.
„Samozřejmě by se to stávat nemělo, ale je to hrozně složité. Známe to i z Česka – pořadatelé lidi zastaví, ale když vznikne chvilková prodleva mezi skupinami, řidiči nevědí, jestli ještě někdo pojede. Na velkých závodech jako Tour de France je trať hermeticky uzavřená, tady je to bohužel jiné,“ popisuje Andrle.
A jak je zabezpečená trať Czech Tour?
„Závodíme na otevřených silnicích. Máme sice dočasnou uzávěru trati, ale ve finále je všechno o lidech. Pokud někdo nerespektuje pravidla a vjede na trať, dochází k incidentům – a bohužel i k těm fatálním. Během své kariéry jsem auto v protisměru zažil několikrát. V Portugalsku to byla obrovská souhra nešťastných okolností. Je to velká tragédie,“ povzdechne si König.