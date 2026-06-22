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I přes křeče se držel s nejlepšími. Rychlobruslař Jílek zazářil na L’Etape

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  16:39
Metoděj Jílek bojuje během kopcovité etapy L´Etape Czech Republic.

Metoděj Jílek bojuje během kopcovité etapy L´Etape Czech Republic. | foto: L´Etape Czech Republic

Petr Čech na L´Etape Czech Republic.
Momentka z kopcovité etapy L´Etape Czech Republic.
Martina Sáblíková na L´Etape Czech Republic.
Momentka z kopcovité etapy L´Etape Czech Republic.
6 fotografií
Metoděj Jílek potvrdil v cyklistickém závodě L’Etape Czech Republic by Tour de France, že umí nejen na rychlobruslařských oválech. Při premiéře v kopcovité etapě o délce 135 kilometrů s převýšením 1700 metrů oslnil během svého vystoupení všechny přítomné. „Jsem maximálně spokojený,“ hodnotil dvacetiletý olympijský vítěz z Milána.

Jílek zvládl sobotní trasu ve velkém horku za tři a půl hodiny. Byl dokonce dlouho ve hře o vítězství, nakonec dojel sedmý. Sklonit se musel pouze před ryzími cyklisty, pro které je kolo zaměstnáním nebo částečným úvazkem. Na vítězného bývalého profesionála Daniela Turka ztratil jen 62 sekund.

„Chtěl jsem se držet v první skupině a jet na výsledek, ale neměl jsem tušení, jak silní budou soupeři a jak moje tělo bude reagovat. A moje tělo nereagovalo úplně nejlépe, takže sedmá příčka je fajn,“ prohlásil Jílek.

Pozoruhodné je jeho umístění i proto, že jeho tělo protestovalo po většinu závodu - od padesátého kilometru ho trápily křeče. „Cpal jsem do sebe magnesium i sůl. Konzumoval jsem snad všechno, co proti křečím existuje. Ale nohy nejsou na tak intenzivní zátěž zvyklé, takže mě žádná nutrice nemohla dostatečně ochránit. Až do posledního kopečku jsem však jel v první skupině.“

Momentka z kopcovité etapy L´Etape Czech Republic.

Soupeřům se vyrovnal nejen fyzickým výkonem, ale i po taktické stránce. Při každé selekci byl na správném místě a držel se mezi nejlepšími. Ještě po velmi rychlém sjezdu čelní skupiny k Vltavě před vyvrcholením závodu byl na čele. Když se ale začalo v Komořanech nastupovat, už nedokázal reagovat.

„Občas sice jedu takhle dlouhou trať nebo i delší, ale nikdy jsem nejel v takové intenzitě přes tři hodiny. To pro mě bylo mimořádně složité. Proto mě těší, že jsem vydržel až do finále i přes křeče,“ řekl s úsměvem Jílek.

„Hodně důležitá byla týmová strategie, protože všichni měli v čelní skupině nějaké parťáky a jeli ve dvou nebo ve třech. Já byl sám za sebe. Navíc jsem neměl odpovědnost jako kluci. Nemusel jsem tolik tahat.“

Momentka z kopcovité etapy L´Etape Czech Republic.

Svým vystoupením si v řadách soupeřů vydobyl velký respekt.

„Klobouk dolů před jeho výkonem,“ ocenil ho Turek, jenž aktuálně hájí barvy kontinentálního týmu Fany Gastro L27 Integray.

Druhý v cíli Petr Fiala dodával: „Byl naprosto neuvěřitelný. Po padesáti kilometrech mi říkal, že má křeče, přesto jel skvěle. Měli jsme v nohách stovku a on byl pořád s námi ve skupině. Říkali jsme si, že to není možné, jak jede.“

Rychlobruslařský šampion si závod užil po všech stránkách. „Vnímal jsem sice hlavně křeče, ale neušlo mi, jak skvělá atmosféra závod provázela. Diváci povzbuzovali po celé trase, což bylo super. Trasa byla rovněž parádní. Pořád nahoru dolů a po hezkých cestách. Nikde nebyly vyloženě špatné úseky,“ pochvaloval si Jílek.

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