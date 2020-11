Štybar na Vueltě vypráví: Diskvalifikace Bennetta byla neoprávněná

Už jste z těla vytřepal únavu z výšlapu na Angliru?

Ještě úplně ne. Je to strašný kopec. Vyjeli jsme v grupetu nahoru, dali jsme si tam fantu a jeli zase zpátky dolů.

Čím vám připadá nejstrašnější? Svými rampami?

To také. Když najedete na takovou tu rovinu (po 6 kilometrech stoupání), vidíte před sebou, co všechno vás ještě čeká a na počítači vám pak skáče, že šlapeme do 18, 19, 23 procent a sotva lezeme nahoru. Jak říkám, hrozný kopec. A hlavně vám připadá nekonečný.

Když se v minulosti jely jeho nejprudší pasáže za mokra, závodníci tam dokonce slézali z kol.

Je to možné. Tentokrát bylo sucho, ale i tak jsem sledoval skupinu, která jela přede mnou, jak tam jezdci kličkují zleva doprava.

Pokud odhlédneme od Angliru, máte celkově pocit, že se na Vueltě po zářijovém výpadku postupně rozjíždíte?

Myslím, že jo. Už neodpadám mezi prvními jako v úvodním týdnu. Takže buď jsem na tom stále stejně a ostatní naopak hůř, nebo se rozjíždím. Ne, vážně... Opravdu se začínám cítit líp, i když to pořád není žádná hitparáda.

V páteční 10. etapě jste na kratším cílovém stoupání do Suances dokonce ještě 300 metrů před cílem jel na špici. Chtěl jste jen pomoci týmovému kolegovi Bagiolimu, nebo vás na chvíli napadlo, že zkusíte jet na sebe?

Chtěl jsem pomoci Andreovi, protože jsem cítil, že na to ještě nemám nohy, abych vyhrál. Snažil jsem se tedy pro Andreu vytvořit nějaký prostor, ale bohužel se mi ztratil, takže jsem toho pro něj zase až tolik udělat nemohl. Když už jsem se pak ocitl vepředu, samozřejmě jsem měl nutkání, že bych chtěl sám nastoupit, ale opravdu jsem na to ještě neměl. Za jiných okolností by šlo o krásný, na mě výborný dojezd. Ale to se nedá nic dělat. Beru to tak, jak to je. Mohu být rád, že jsem se dožil druhého volného dne, protože jsem tomu ze začátku moc nevěřil.

Druhý týden přinesl i kontroverzní témata, která se týkala také vašeho týmu. Co si myslíte o diskvalifikaci Sama Bennetta za vrážení ramenem do Lotyše Liepinse ve spurtu čtvrteční 9. etapy, kterou původně vyhrál?

Ono to hlavně vypadalo z televize mnohem hůř, než jaké to ve skutečnosti bylo. Sam neměl moc na výběr. Byly tam bariéry s nohama do silnice. Kdyby se na něj Liepins (jezdec Treku) natlačil ještě o trochu víc, ocitl by se v bariérách. Proto Sam musel udělat, co udělal, jinak by sám šel do bariéry. A hlavně se Sam držel za kolem Morköva, hlídal si tedy svoji pozici. Liepinsovi foukalo zleva a snažil se mezi ně vecpat a dostat se do háku. Ale bylo přece jasné, že ho Sam nenechá vlézt za Morköva, ani se nenechá vrazit do bariéry.

Předpokládám, že diskvalifikaci z 1. místa pak Bennett skousával jen velmi těžce.

Celý tým. Mohla to být 100. vyhraná etapa na Grand Tour v historii našeho týmu. V cíli jsme se radovali, měli jsme proč, vždyť celou tu etapu jsme zajeli dobře, načež Sam předvedl výborný sprint - a takhle jsme o vítězství přišli. Přitom Liepins nám tohle udělal už několikrát.

Následující sprintersko-klasikářskou etapu Bennett dokončil až úplně poslední, dokonce i za grupetem. Byl psychicky demotivovaný?

Určitě ho to semlelo. Těžce tu čtvrteční diskvalifikaci nesl, v pátek ráno sotva vstal, necítil se dobře. Byl zklamaný, vzali mu vítězství a podle našeho názoru neoprávněně. Když jsme potom v průběhu páteční etapy začali tahat v pelotonu tempo, abychom sjeli skupinu uprchlíků, která měla 12 minut k dobru, jeli jsme úplnou hranu a Sam se trápil. Daleko před cílem nám hlásil, že tahle etapa nebude na něj, tak jsme změnili plány a jeli jsme ji na Bagioliho.

Dalším kontroverzním momentem byl protest jezdců kvůli klasifikaci pátečního dojezdu, kdy rozhodčí určili, že mezi vítězným Rogličem s dalšími jezdci a Carapazem byla v cíli mezera tři sekundy. A ony tam skutečně byly. Byl takový protest nutný?

Ten problém spočíval v tom, že organizátoři nejdříve rozhodli, že tato etapa bude kategorizována jako sprinterská a půjde tudíž o hromadný dojezd, kdy se nebudou započítávat sekundy při menších rozestupech, ale pak to změnili.

A cyklisty neinformovali?

Ne. Kluci to nevěděli, Carapaz proto přišel o tři vteřiny a o červený dres. Ale sám jsem byl potom na startu sobotní etapy překvapený, co se děje. Kluci tam zůstali na znamení protestu stát a neodstartovali.

Údajně tuto akci vedl Chris Froome.

Jo, řešil to s organizátory. Ineos tím dojezdem ztratil dres. Faktem je, že když organizátoři předtím řekli, že bude brán jako hromadný, měli to dodržet. (K revizi výsledků však ani po protestech nedošlo.)

Zbývá jeden týden. Už jste přemýšlel, ve které z etap byste se mohl sám o něco pokusit?

Nějaké možnosti tam jsou. Ovšem zároveň nás čekají i těžké etapy, ta čtvrteční 230kilometrová mě trochu děsí a sobotní předposlední v horách taky. Úterní časovku objedu rozumně a pak doufám, že budu mít tělo dost dobré na to, abych z některé etapy něco vytěžil.

Kdo vyhraje? Roglič, nebo Carapaz?

Asi Roglič. Časovka mu pomůže, ta bude hodně rozhodující.

Sledoval jste v neděli i prezentaci příštího ročníku Tour?

Přijeli jsme po Angliru na hotel až v jedenáct večer, ale nemohl jsem po večeři usnout, tak jsem si tu prezentaci po půlnoci pustil ze záznamu. Vypadá hodně zajímavě.

Mur de Bretagne a podobné klasikářské dojezdy vás lákají?

Rozhodně. Bude tam dost příležitostí pro celý náš tým a věřím, že i pro mě. I když na druhou stranu moc nechápu, že je v itineráři třeba i 248kilometrová etapa (zvlněná do Le Creusotu). To je pak nuda pro všechny, v takové etapě se žádné velké akce dít nebudou, protože útočit v ní dlouho před cílem je jen ztrátou energie. Naopak, kratší klasikářské etapy mi přijdou nejvíc atraktivní a většinou se v nich vždycky něco stane, protože týmy je jen velmi obtížně kontrolují. Takových etap by mělo být co nejvíc. Kratší, zvlněné, intenzivní, motivující do nástupů.

Další novinkou posledních dnů je, že Austrálie zrušila lednovou Tour Down Under, zahajovací závod World Tour 2021. Obáváte se, že dopady koronavirové pandemie ohrozí i příští sezonu?

Ohrozí ji určitě. Ale věřím, že ta naše cyklistická bublina doopravdy funguje. Na Vueltě jsem v podstatě ani neviděl cizího člověka, dokonce ani z jiného týmu. Občas se potkáme ve výtahu, když třeba dva týmy spí na jednom hotelu, ale jinak jsme úplně bez kontaktů. V hotelu sedneme do autobusu, dovezou nás na start, kde v rouškách dojedeme na pódium k podpisu, při kterém nikoho nevidíme a žádným fanouškům nemáváme, protože tam ani žádní nemohou být. Potom se zase vrátíme do autobusu, vystartujeme, objedeme etapu a po ní nás vezou na hotel, kde máme svého kuchaře. Kontakt s cizími lidmi je minimální. Maximálně když vám nefunguje klíč od pokoje, zajdete na recepci. Proto věřím, že závody se budou dál organizovat a nebudou se rušit, hlavně v Evropě. Letět do Austrálie je trochu o něčem jiném.

Navíc Austrálie trvá na dvoutýdenní karanténě sportovců, kteří tam přilétají.

Ale měli to vymyšlené dobře. Dokonce jsem přemýšlel, že bych tam začal příští sezonu. Plánovali, že by týmy přiletěly dva týdny před Tour Down Under, spali bychom (v rámci karantény) v bungalovech stranou od lidí a směli bychom normálně trénovat. Ale teď je Austrálie i přesto zrušená.

V pondělí se na sociálních sítích rozproudila také diskuze o tom, že na Angliru sice letos chyběli diváci a jejich takřka nepropustné uličky, ale v televizi to přesto dramatičnosti podívané i atmosféře přenosu až tolik neubralo. Už jsme si zvykli?

Diváci jsou samozřejmě vždy obrovskou kulisou také pro nás. Nejspíš bych s nimi ten kopec vyjel i o něco rychleji, protože ti blázniví fanoušci nás v grupetu občas trochu zatlačili, což na těch 18 nebo 20 procentech pomůže a je to i docela sranda. Ale co se týče přenosů pro televizní diváky, závod bude pořád stejně zajímavý i bez fanoušků, s tím souhlasím.

Navíc z velkých sportů vyšla cyklistika z letošní krize nejlépe. Ze tří podniků Grand Tour a pěti klasických monumentů se zatím odjelo vše s výjimkou Paříž - Roubaix. Fotbal, atletika, tenis nebo hokej dopadly hůř.

Přesně tak. Zvládlo se to perfektně. Doufejme, že se nic nestane ani tenhle týden, ale já osobně vidím hodně pozitivně, že do Madridu dojedeme. Nenapadá mě žádná situace, kdy bych si tu říkal: Takhle by to být nemělo, to je nebezpečné. Mají na Vueltě vše zorganizované výborně. Už v neděli před startem jsme šli na povinné PCR testy a proběhly naprosto bezproblémově, nikde jsme nečekali. Organizátoři odvádějí skvělou práci.