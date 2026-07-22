Kreuziger: Vingegaard udělal závoďáckou chybu. Kritika UAE? Nesouhlasím s ní

Proč je méně nervózní?
Jak byly hned první etapy těžké, pořadí se rychle naředilo, a tím pádem ubylo stresu a pádů. Počáteční úmorná vedra obtížnost závodu jen umocnila. I proto jsou letos grupeta (skupiny jezdců za pelotonem) mnohem početnější než obvykle.
Čím si naopak vysvětlujete některé rychlostní rekordy?
Tím, že etapy zatím vyhrálo jen pár týmů. Ostatní je chtějí také. Boje o únik proto trvají déle, než byste čekali, čímž se rychlostní průměry automaticky navyšují. Jako ve třinácté etapě, kdy trvalo, než se únik zrodil. Stejně se pak některým týmům v balíku nelíbil, zase se tahalo tempo a letěli jsme průměrem nad 50 km/h.
Samozřejmě jsme všichni proti dopingu, jenže na druhou stranu by to chtělo i trochu selského rozumu.