Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kreuziger: Vingegaard udělal závoďáckou chybu. Kritika UAE? Nesouhlasím s ní

Tomáš Macek
  8:30

Fotogalerie28 Premium

Na trénink vyrážel se svými svěřenci z týmu Bahrain-Victorious také Roman Kreuziger. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Od našeho zpravodaje ve Francii - Je extrémně rychlá, ale zároveň méně nervózní než v předchozích letech, tvrdí Roman Kreuziger, sportovní ředitel stáje Bahrain Victorious, o letošní cyklistické Tour de France.
Tour de France 2026

Proč je méně nervózní?
Jak byly hned první etapy těžké, pořadí se rychle naředilo, a tím pádem ubylo stresu a pádů. Počáteční úmorná vedra obtížnost závodu jen umocnila. I proto jsou letos grupeta (skupiny jezdců za pelotonem) mnohem početnější než obvykle.

Čím si naopak vysvětlujete některé rychlostní rekordy?
Tím, že etapy zatím vyhrálo jen pár týmů. Ostatní je chtějí také. Boje o únik proto trvají déle, než byste čekali, čímž se rychlostní průměry automaticky navyšují. Jako ve třinácté etapě, kdy trvalo, než se únik zrodil. Stejně se pak některým týmům v balíku nelíbil, zase se tahalo tempo a letěli jsme průměrem nad 50 km/h.

Samozřejmě jsme všichni proti dopingu, jenže na druhou stranu by to chtělo i trochu selského rozumu.

Roman Kreuzigero nočních dopigových kontrolách

Tento článek je součástí iDNES Premium

Tour de France přímo od trati

  • Rozhovory a reportáže z celého závodu
  • Příběhy a pohledy do zákulisí
  • Program, profily etap, výsledky

3 měsíce za 19 Kč

Odemknout
Nabídka platí POUZE pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Proč se jezdci Tour testují v noci? Hovoří se o mikrodávkování. Vaughters se omlouvá

Peloton v pohoří Jura během 15. etapy cyklistické Tour de France

Od našeho zpravodaje ve Francii Jonathan Vaughters, šéf týmu EF Education, nikdy neměl k ráznějším slovům daleko. Nyní odpálil na...

Svaly už se bouří. Přesto se Otruba na Tour radoval. A naplnil kamarádovu věštbu

Jakub Otruba ze stáje Caja Rural po dojezdu časovky na Tour de France.

Od našeho zpravodaje ve Francii Loni si při svém debutu na Vueltě Jakub Otruba přál, aby v časovce ve Valladolidu skončil v elitní...

Vzorný voják Vacek, na Tour obětoval i časovku. Jeho heslo? Vše pro Pedersena!

Mathias Vacek při autogramech pro české fanoušky po dokončení časovky na Tour...

Od našeho zpravodaje ve Francii Statistici spočítali, že z dosavadních časovek, které Mathias Vacek během své profesionální kariéry...

Upíři. Absurdní. Nelidské. Peloton Tour řeší noční dopingovou přepadovku hvězd

Jonas Vingegaard před startem 15. etapy Tour de France.

Od našeho zpravodaje ve Francii Jak velký podíl mohla mít noční návštěva dopingových komisařů na pádu Jonase Vingegaarda? Jsou...

Kreuzigerova abeceda. Jak jí. Kolik hodin spí. Co řeší s jezdci. A kdy po Tour vypne?

Roman Kreuziger coby sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious během volného...

Desetkrát objel Tour v roli závodníka, vícekrát než jakýkoli jiný český cyklista. Nyní ji Roman...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Trnava - Sofia v TV: Kde sledovat předkolo Konferenční ligy živě, sázkové kurzy

City Aréna, známá také jako Štadión Antona Malatinského, je moderní fotbalový...

Do druhého předkola Konfrerenční ligy vstupuje také Trnava, první zápas ji čeká doma ve středu 22. července proti CSKA 1948 Sofia. Podívejte se na aktuální kurzy a poradíme vám, kde můžete utkání...

22. července 2026

Pilař: Konec v Hradci? Těžký. Hezké chování jako v Bohemians jsem dlouho nezažil

Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.

Neodpovídalo se mu lehce, když mluvil o svém nedobrovolném konci v mateřském Hradci Králové. Zkušený záložník Václav Pilař se k němu moc vracet nechtěl. Přesto se stručně vyjádřil. „Na Hradec...

22. července 2026  7:44

Fotbalové přestupy ONLINE: Fila dál v Serii B, Slavia posílá Javorčeka do Bohemians

Sledujeme online
Slovenský krajní hráč Dominik Javorček v dresu bundesligového Holsteinu Kiel.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

22. července 2026  7:19

Proč se jezdci Tour testují v noci? Hovoří se o mikrodávkování. Vaughters se omlouvá

Premium
Peloton v pohoří Jura během 15. etapy cyklistické Tour de France

Od našeho zpravodaje ve Francii Jonathan Vaughters, šéf týmu EF Education, nikdy neměl k ráznějším slovům daleko. Nyní odpálil na síti X malou cyklistickou bombu, když napsal: „Hodím tu granát do chodby: testování ve dvě hodiny v...

22. července 2026  7:17

Cestuje, studuje, hraje tenis. Největší sen Bouzkové? Chci vyrazit na Antarktidu

Premium
Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Livesport Prague Open.

Na tenisovém turnaji Prague Open, který se hraje na Štvanici, obhajuje loňský titul. A letos už Marie Bouzková ovládla dva podniky na okruhu WTA. Ale věděli jste, že ji láká divoká příroda...

22. července 2026

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

21. července 2026  23:49

Chelsea zatřásla měšcem, z Rogerse je nejdražší britský fotbalista v historii

Morgan Rogers (uprostřed) slaví třetí branku Aston Villy ve finále Evropské...

Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea. Londýnský celek podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.

21. července 2026  23:35

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

21. července 2026  23:31

Kajakářské hlídky na medaile nedosáhly. Čeští muži i ženy skončili na MS šestí

Amálie Hilgertová na vodě v Troji během SP kajakářů

České hlídky kajakářů a kajakářek medaili na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískaly. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City šestou příčku. Vyhráli Slovinci a...

21. července 2026  23:20

17. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

I lídr vrchařské soutěže Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) v puntíkatém se v...

Po náročné individuální časovce je ve středu 22. července na programu 17. etapa Tour de France. Ačkoliv organizátoři z ASO klasifikují tuto 174,7 kilometru dlouhou zkoušku z Chambéry do Voironu jako...

21. července 2026  22:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svaly už se bouří. Přesto se Otruba na Tour radoval. A naplnil kamarádovu věštbu

Premium
Jakub Otruba ze stáje Caja Rural po dojezdu časovky na Tour de France.

Od našeho zpravodaje ve Francii Loni si při svém debutu na Vueltě Jakub Otruba přál, aby v časovce ve Valladolidu skončil v elitní třicítce. Nepovedlo se, ze 33. místa jej od ní dělilo pouhopouhých 41 setin sekundy. Tentokrát na...

21. července 2026  22:30

Bořil žádal o prominutí trestu, ale marně. Na debut za Liberec si bude muset počkat

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole....

21. července 2026  22:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×