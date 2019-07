Kreuziger: Oproti Švýcarsku se posouvám dobrým směrem. Nepanikařím

Jak obtížná vám tedy posléze připadala nedělní 9. etapa?

Měla náročný start a chvíli trvalo, než se vytvořila skupina uprchlíků. Byla kvalitní, se 14 dobrými jmény, a my jsme v ní měli Boasona Hagena.

Peloton se složením této skupiny zjevně uspokojil a nesjížděl ji.

Nikdo nechtěl, Quick-Step kontroloval tempo. Zamlouvalo se jim, že mezi uprchlíky nebyl nikdo nebezpečný pro celkové pořadí, protože nejlepší z nich byl Roche se ztrátou 25 minut. Takže to vypadlo, že půjde o den, kdy si peloton odpočine. Ale protože nepříjemně foukalo z boku, byla tam pořád taková lehká tenze. A potom, i když mezi uprchlíky a pelotonem byl velký časový rozdíl, se v balíku závodilo přes poslední kopec.

Kvůli Romainu Bardetovi?

Dojíždělo se do města, odkud Bardet pochází, tak se tu chtěl ukázat a nejlépe přijet do města sám před pelotonem. Nastoupil s Richiem Portem. Ineos je sjel, takže se nic nestalo. Ale museli jsme být pořád připraveni reagovat. A navíc jsme i dnes měli v nohách 3000 nastoupaných metrů, proto to úplný odpočinek to nebyl.

Etapu vyhrál z úniku Daryl Impey z Mitcheltonu-Scott, váš starý známý.

Mrzí mě, že nevyhrál náš Eddy (Boasson Hagen), ale z té skupiny, která vpředu jela, byl můj bývalý kolega Impey tím druhým, komu jsem vítězství přál nejvíc. Pracuje velkou část roku pro jiné, ovšem když má možnost, dokáže i on sám zaútočit na úspěch.

Před prvním volným dnem Tour zbývá ještě jedna etapa do Albi. Co od ní očekáváte?

Měla by být pro rychlé lidi, Vivianiho, Ewana, Groenewegena. Záleží, kolik sil je stály poslední dva dny, ale teoreticky by to sprinterům mohlo vyjít.

V Albi pak úvodní blok deseti etap skončí. Jaká zatím ve vašem týmu Dimension Data panuje atmosféra?

Nebyl to určitě pro nás úplně nejjednodušší začátek. Zatím je důležité, že jsme všichni z týmu zdraví, což je na začátku Tour vždycky hlavní. Teď je hlavní přečkat do toho dne volna bez větších ztrát a v dalším týdnu se uvidí.

Překvapil vás něčím úvodní týden?

Mohlo to být nakonec ještě mnohem nervóznější. Měli jsme občas i štěstí na dny, kdy foukalo poměrně dobře, díky tomu byla ta nervozita menší.

Vy jste před Tour plánoval, že byste se chtěl směrem k Pyrenejím postupně rozjíždět. Jste spokojený s výkony, které tu zatím předvádíte? Týmová časovka byla dobrá, ztrátu na Planině krásných dívek jste hodnotil jako přijatelnou, v sobotu jste se držel s favority.

Zatím to je z mého pohledu v normě, neměl jsem žádný větší výpadek. Rozjeté je to dobře. I když v sobotu mi ta první skupina, ve které jsem jel, připadala hodně silná. Bude to o tom vydržet.

Někteří cyklisté z pořadí vypadávají, už také Nibali nebo Woods, naopak vy se pozvolna posouváte nahoru, prozatím na 25. místo. Což by mohlo pokračovat, pokud bude forma konstantní, ne?

Uvidíme, jak to půjde. Beru to den ode dne a nijak nepanikařím.

Zkuste porovnat vaše pocity s posledním přípravným závodem Kolem Švýcarska.

Oproti Švýcarsku je to velký rozdíl. Jasně, potřeboval bych před Tour ještě další týden, abych se posunul ještě dál. Ale určitě se to posouvá dobrým směrem.

Stanovil jste si cíl, kam byste to chtěl na Tour v celkové klasifikaci dotáhnout, Nebo zatím tak neuvažujete?

Uvidíme den ode dne. I kdyby, tak to nebudu říkat veřejně.

Plán týmu zní, že vy se budete držet v celkovém pořadí, Nizzolo bude spurtovat ve sprinterských etapách a ostatní jezdci chodit do úniků?

Ano, tak nějak nám to bylo řečeno.

Měl jste tu nyní krátce i rodinu. Šlo o velkou psychickou vzpruhu?

Viděl jsem je chvíli na hotelu, párkrát za mnou přišly na start. Určitě to bylo fajn, ale na Tour se člověk snaží nevyjít moc z koncentrace. Je dobré, že se s holkama trochu odreaguju, ale hlavní je být koncentrovaný na závod, protože každý malý detail rozhoduje a člověk si nemůže nikdy moc odpočinout.

Jak si dcery Tour užily?

Určitě užily. Pro Míšu (manželku) bylo náročné být tady na ně sama, protože Tour není až tak uvolněná jako Giro, kde se k nám dostane blíž i s autem. Po Tour a po klasice v San Sebastianu bych měl mít na ně zase už o něco víc času.