Euforie Vakočova týmu: Napětí v balíku se dalo krájet. Ale my jeli na vlně

Připadáte si s týmem tak trochu jako v pohádce?

Jo, je to celé k neuvěření, prostě úžasné. Dnes nám všechno vyšlo perfektně. Celá Tour je pro nás zatím naprosto nevídaná a neočekávaná. Cílem týmu bylo vyhrát na ní etapu s Mathieuem a zkusit to i s našimi sprintery. Ale že se nám to podaří splnit během prvních tří dnů, je neskutečné.

Kolektivní euforie Alpecinu se ze včerejška přenesla i do dneška?

Určitě. Po Mathieuově vítězství opadla v týmu veškerá nervozita a najednou jsme se vezli na vlně. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Petr Vakoč (vpravo) a jeho kolega z týmu Jasper Philipsen na Tour de France 2021.

Vidět sprinterský týmový double není na Tour právě časté, ten nejslavnější předvedli Cavendish a Renshaw na Champs Elysées v roce 2009. A vašemu týmu se dnes povedl také.

Plán to nebyl. Rozhodli jsme se, že spurt pojedeme na Tima Merliera (vítěz etapy na letošním Giru) a že mu druhý náš sprinter Jasper Philipsen zůstane v háku jako záloha, kdyby bylo zapotřebí. A vidíte, nakonec Tim vyhrál a Jasper dojel druhý!

Dalším netradičním obrázkem bylo, že jim spurt rozjížděl muž ve žlutém trikotu van der Poel, podobně jako žlutý Wiggins svému týmovému parťákovi Cavendishovi v předposlední etapě Tour 2012. Také to jste v přípravě na etapu vymysleli?

Ne ne, vůbec. Já jsem trochu čekal, že Mathieu nebude chtít ve finále jen tak sedět a koukat a že se určitě zapojí, ale původně to v našem plánu nebylo. Hodně to vypadá o jeho charakteru. Přitom jediným úkolem, který na dnešek měl, bylo neztratit čas.

Uzpůsobili jste strategii pro etapu také obraně jeho žlutého dresu?

Ani moc ne. Chtěli jsme ho samozřejmě uhájit, ale věděli jsme, že sprinterské týmy si první sprinterskou etapu nenechají ujít a lidé z úniku tudíž nejspíš nebudou mít šanci. Takže nejhorší byla nakonec ta nervozita v závěru etapy. Od zhruba 90 kilometrů před cílem vůbec nešlo najet dopředu, napětí v balíku se dalo krájet. A bohužel potom došlo i k několika pádům za sebou.

Van der Poel měl z týmu určené „bodyguardy“, kteří ho měli co nejvíce chránit před kolizemi?

Před těmi se stejně nikdy úplně neuchráníte. Ale vedení určilo, že tým pojede co nejvíce pospolu. Já jsem klukům sprinterům pomohl najet dopředu, pak jsem odvezl pláštěnky do auta a obstaral nějaké bidony a v posledních kilometrech se zase vrátil dopředu. Kdybych tam byl v závěru ještě potřeba, držel jsem se kolem 40. pozice. Naštěstí se nám podařilo vyhnout se všem těm pádům, které se odehrály hodně vepředu v balíku.

Jejich oběťmi byla dnes dlouhá řada slavných cyklistů, na zemi se postupně ocitli i Thomas, Gesink, Roglič, Ewan, Sagan. Jde o daň nervozitě prvních etap nebo i velmi úzkým bretaňským silničkám?



Je to kombinace obojího. Zdejší trať klidu nenahrává. Navíc nervozita je vážně velká. Deset kilometrů před cílem se udál jeden pád, vzápětí další, ve kterém se ocitl Roglič, padající jen kousek přede mnou. Načež hned jak jsme si to dojeli zpátky do pelotonu, došlo k pádu na čtvrtém kilometru před cílem. A pak ještě k dalšímu ve spurtu, který už jsem neviděl.

Včera se novináři van der Poela na tiskové konferenci ptali, jak daleko chce na této Tour dojet, zda až do Paříže, nebo zda kvůli přípravě na olympiádu raději v průběhu závodu odstoupí. V týmu jste s ním toto dilema řešili?

To nebylo na pořadu dne. Takové úvahy zatím nejsou na místě.

Dnes nabrali ztrátu i někteří výborní časovkáři, a tak van der Poel dostal po etapě otázku, jestli se tím nenavýšily jeho šance udržet žlutý dres i po časovce.

Naše vedení nám předem oznámilo, že časovka pro nás bude ve středu odpočinkovým dnem. Ovšem já jsem stoprocentně přesvědčený, že Mathieu ji ve žlutém dresu pojede naplno. Nedovedu si představit, že by ji jen tak objel a vzdal se dresu bez boje. Pokud v něm přežije zítřejší další sprinterskou etapu, určitě se ho pokusí hájit i v časovce. Ale bude to pro něj složité. Tím, že klade velký důraz na horská kola a cyklokros, na časovkářském kole toho moc nenajezdil a rozhodně není jeho prioritou.

Dobíral jste si ho v nedělním večeru kvůli fotbalu, když Češi vyřadili z Eura Nizozemce?

Ne ne, vůbec jsme se o tom spolu nebavili. Ale já na fotbal koukal a udělal mi radost. I Belgičani od nás z týmu byli v neděli večer spokojení. A dnes se ke mně hlásili Dánové, že nás čeká vzájemný souboj.