Zpoza mého kola se vítězí. Bittner vypráví o motorkách i babiččině svíčkové

Český cyklista Pavel Bittner v barvách stáje Picnic PostNL. | foto: Tomas Sisk / PsnewZ / ProfimediaProfimedia.cz

Tomáš Macek
  12:00
Doma v Olomouci právě prožívá organizační období. „Snažím se toho stihnout co nejvíc, program mám docela nasekaný,“ povídá Pavel Bittner. Přesto zároveň zvládá také posezonní relaxaci a předvádí své nizozemské přítelkyni Mirre Knavenové i lákadla české kuchyně.

V průběhu cyklistického roku 2025 dojel 23letý sprinter čtyřiadvacetkrát v top ten, včetně čtvrtého a pátého místa v etapách Tour. Hned sedmkrát za sezonu byste jej našli na druhém řádku výsledkové listiny.

Nevzpomněl jste si při tolika druhých místech i na podobnou sérii, kterou kdysi zažil Peter Sagan?
Vzpomněl. Ale Peter ji měl ještě o level výš než já, při Tour. Tam druhé místo bolí mnohem víc než někde v Číně. Ale faktem je, že koncem sezony už jsem se po nějakém vítězství hodně natahoval a další druhá místa mě moc nepotěšila.

Na silnici čekám, až mi bude čtyřiadvacet a udělám si na motorku velký řidičák. Ale stejně jedu radši do lesa. Je to příjemnější i bezpečnější a nikoho tam neotravuju.

Zpoza mého kola se vítězí. Bittner vypráví o motorkách i babiččině svíčkové

Český cyklista Pavel Bittner v barvách stáje Picnic PostNL.

Doma v Olomouci právě prožívá organizační období. „Snažím se toho stihnout co nejvíc, program mám docela nasekaný,“ povídá Pavel Bittner. Přesto zároveň zvládá také posezonní relaxaci a předvádí své...

