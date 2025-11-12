Zpoza mého kola se vítězí. Bittner vypráví o motorkách i babiččině svíčkové

V průběhu cyklistického roku 2025 dojel 23letý sprinter čtyřiadvacetkrát v top ten, včetně čtvrtého a pátého místa v etapách Tour. Hned sedmkrát za sezonu byste jej našli na druhém řádku výsledkové listiny.
Nevzpomněl jste si při tolika druhých místech i na podobnou sérii, kterou kdysi zažil Peter Sagan?
Vzpomněl. Ale Peter ji měl ještě o level výš než já, při Tour. Tam druhé místo bolí mnohem víc než někde v Číně. Ale faktem je, že koncem sezony už jsem se po nějakém vítězství hodně natahoval a další druhá místa mě moc nepotěšila.
Na silnici čekám, až mi bude čtyřiadvacet a udělám si na motorku velký řidičák. Ale stejně jedu radši do lesa. Je to příjemnější i bezpečnější a nikoho tam neotravuju.