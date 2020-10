Černý o Giru: Rychlé, hektické, chladné. Bude kvůli sněhu horská časovka?

Jaké je zatím letošní Giro?

Jezdí se hodně rychle. Přijde mi, že minulý rok až takhle náročné nebylo. Třeba v neděli jsme jeli dvě hodiny po startu naprostý doraz, než odjel únik. Některé etapy sice jsou relativně v pohodě, ale ani tak to není procházka. A to ještě nejsme v Alpách.

V sedmé etapě do Brindisi jste se vydal do úniku s Thomasem De Gendtem, který je považován za krále všech uprchlíků. Přesto, tehdy šlo o vyloženě rovinatou a místy až sjezdařskou etapu. Neříkali jste si, že v takové si sprinterské týmy únik jednoznačně pohlídají?

Já jsem ten únik ani neměl v plánu. Ale byl jsem zrovna vepředu za De Gendtem, on se zvedl a poodjel, tak jsem si řekl, že se zvednu taky. Potom k nám přilítli další dva kluci zleva a už jsme byli pryč.

Ale asi jste si nedělali velkou naději, že by únik mohl vydržet do konce.

Určitě ne. Věděli jsme, že balík si počká na moment, kdy začne foukat, a pak za námi rozjede pořádné tempo. Když se tak stalo, za nějakých deset kiláků nás měli. Načež mě tým stáhnul až do třetí skupiny k Zakarinovi (13. muži celkového pořadí), protože na větru se balík nadělil a oni chtěli, abych mu pomohl dostat se zpátky dopředu, protože v první a druhé skupině jsem byl z týmu jen já. Naštěstí jsme měli ztrátu jen 40 sekund a dokázali jsme se s ním vrátit.

A po této týmové práci jste si v cíli zaspurtoval pro 14. místo.

Jo, ještě jsem se dokázal dostat dopředu. Ale ten spurt byl dlouhý a už nezbylo dost sil na ještě lepší umístění.

Jak jste na tom před zbývajícími jedenácti etapami fyzicky?

Volný den mi určitě bodnul, protože první týden byl vážně hodně hektický. V balíku došlo i na spoustu pádů, často kvůli maličkostem, jako jsou bidony nebo brána před cílem. Jak jsme nervózní, někdy si takové drobnosti ani neuvědomujeme a nedáváme na ně dost pozor.

Ve druhé polovině Gira by pro vás měly být stěžejní dvě časovky?

To ano. Sedli jsme si v pondělí s týmem a naplánovali, co a jak v dalších etapách. Druhá časovka (13. etapa do Valdobbiadene, 34 zvlněných kilometrů) bude těžší než ta úvodní nebo poslední. Měla by sedět vyloženým časovkářům typu Ganny nebo Dennise, ale roli samozřejmě sehraje i skutečnost, jak komu budou po dvou týdnech chybět síly.

Nejspíš se v předchozí 12. etapě pokusíte ve čtvrtek na časovku ušetřit co nejvíce sil, že?

Určitě. Tak jsme to i naplánovali, abych byl na časovku stoprocentně připravený. Ale předtím pojedeme i etapy, ve kterých by mohl dojet až do cíle únik, tak se do nějakého pokusím dostat.

Jaký výsledek by vám ve druhé časovce udělal opravdu radost?

Kdybych ještě vylepšil umístění, se kterým jsem letos Giro začal.

ŠESTÝ. Josef Černý v úvodní časovce Gira v Palermu

Máte zprávy, co by se potom mohlo stát s etapami v Dolomitech a Alpách? Protože v Piancavallu, na Stelviu i jinde momentálně sněží.

No vždyť sněží i u nás v Jeseníkách. Tady na Giru jsme už slyšeli, že některé etapy budou patrně změněny. Dokonce se uvažuje o náhradní časovce do vrchu místo jedné z extrémních horských etap. Ale přesné informace stále nemáme.

V neděli a v pondělí byl celý peloton Gira na testování. Po pátečním pozitivním testu Simona Yatese panovala určitá nervozita?

Je to složité téma, radši bych se k tomu moc nevyjadřoval. Vůbec nevíme, jak ty výsledky testů organizátoři uchopí a co komu vlastně nahlásí. Doufám, že nebude moc lidí nakažených.

Jak testování probíhalo?

Provedli nám rychlotest, který by měl být údajně vyhodnocen do 20 minut. Tvrdili, že kdo by byl pozitivní, šel by pak na komplexnější test.

Zaskočilo vás, když jste se dozvěděli, že je Yates pozitivní? Covid dnes řádí ve spoustě sportů.

Jsme tady v té naší bublině dost pečlivě ochraňováni, takže mě docela zaskočilo, že byl Yates pozitivní. Nevíme, jestli si covid na Giro už přivezl a až tady mu vyskočily příznaky, nebo jestli ho chytl někde během závodu, třeba od nějakého diváka, který se k němu dostal blízko.

Jezdci Mitcheltonu-Scott si stěžovali, že na hotelech na Sicílii byli příliš promícháni s veřejností. Vy ne?

My ne, po příjezdu na Sicílii jsme měli lepší hotel pro tři týmy, kde byl personál jen pro nás a s nikým jiným jsme se nestýkali. Turisté tam nebydleli vůbec. Možná jen měl Mitchelton smůlu.

Každopádně žádná cyklistická ochranná bublina nedokáže být stoprocentně účinná.

To je pravda. Ale jsou tu na startu i v cíli zábrany, které nás mají oddělovat od diváků, všichni nosí u trati roušky, respektují nás.

Věříte, že Giro dojede až do Milána?

Doufám, že ano, že možná jen některé příliš kruté etapy změní. Už v té na jihu, kterou vyhrál Ganna (5. etapa do Camigliatella), byla na kopci docela zima, ale ještě se to dalo zvládnout. V neděli to bylo mnohem horší. A čím víc budeme mířit na sever, bude to jen horší.

Sledujete na dálku i situaci v Česku, kde se nyní sport zastavil?

Je smutné, že někteří lidé u nás nerespektují, co by měli, a nákaza se dál šíří, že se proto musí zase vše zavírat a bude to mít dopad na ekonomiku. Už aby to bylo pryč a my se vrátili zase do normálu. Třeba teď lidé dokážou vydržet aspoň týden doma, když nebudou chodit do barů a klubů, aby to trochu opadlo, protože těch případů už je v Česku vážně moc. Záleží teď na vládě, ale i na všech lidech, jak se k tomu postaví.

V souvislosti s vašim kontraktem na příští sezonu máte nějaké nové zprávy?

Nemám. Nikdo neví, co a jak, teď už i tým NTT končí. Podle manažera všichni stále vyčkávají, co bude. Někteří jezdci nechtějí podepisovat smlouvy, kde by šli s penězi dolů.

Přesto podle expertů mnozí cyklisté na snížení platu přistoupí.

To ano, není to příjemná doba. Mně by stačilo, abych mohl někde ve slušném týmu dál jezdit, pořád je mi jen 27 let. Kdyby mi bylo třeba šestatřicet, byla by situace jiná a já bych přemýšlel, kde vydělám peníze na život jinak. Ale zatím si pořád připadám mladý, všechny závody mě posouvají tím správným směrem nahoru, a i proto mám pořád motivaci. Jde jen o to překlenout tohle divné období.