Plány a plánky, to je jeho. Ale výhru v soutěži vskutku neplánoval.

„Cože? To si děláte srandu, ne?“ rozesmál se do telefonu Tomáš Lantinger, jenž pracuje jako projektant.

Zrovna zvažoval, že si místo postaršího horského kola pořídí nové: gravela, nebo silniční. Teď ho může mít zadarmo.



Do sedla usedá zejména o víkendu. Vyráží buď sám, nebo s kamarády. Zbožňuje i hokej, v extralize fandí Karlovým Varům a minulou sezonu si na stadionu užil náramně. Vždyť hokejisté Varů postoupili do play off a vypadly až s českobudějovickým Motorem.

Novinky ze světa hokeje pročítal i na iDNES.cz a iDNES Premium, které má zhruba tři roky. Nedávno si ho prodloužil a vyplatilo se!

Lukáš Berger získal díky iDNES Premium voucher 50 000 na nákup nového kola.

V pátek měl štěstí při losování Lukáš Berger ze Strakonicka, který pracuje jako státní zaměstnanec. iDNES Premium má čtvrtým rokem a vedle zpravodajství si oblíbil audioknihy.

„Ten voucher nejspíš daruju. My v rodině kola máme, jsme zdraví, žijeme si fajn, co víc si přát. Někomu udělá jistě větší radost. Ještě uvidíme.“

A poslední výherkyní soutěže se v pondělí stala nadšená cyklistka Eva Urbánková z Berounska. „To jste mě potěšili. Zrovna jsem si říkala, že je potřeba obměnit vozový park. Mám silničku, horské kolo a elektrokolo, teď si pořídím gravela,“ těší se paní Eva, která pracuje jako sociální pracovnice.

Eva Urbánková, poslední z deseti výherců letní cyklosoutěže s iDNES Premium

Celkem deset šťastlivců vyhrálo s iDNES Premium na přelomu června a července voucher 50 000 Kč na nákup nového kola na TSBOHEMIA.cz. Někdo už ho má v garáži, další teprve vybírají.

A navíc každý předplatitel, který se do soutěže zapojil, získal poukaz 1 500 Kč na libovolný nákup v tomto obchodě.