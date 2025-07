Na kole jezdí moc rád, ale na žádné dlouhatánské štreky ani strmé stoupání do kopců ho moc neužije. Poklidných dvacet kilometrů a kochat se okolím, to je jeho. „Jezdím metodou DKV, tedy do kopce vytlačit,“ usmívá se pan Bílek, jenž pracuje v IT.

iDNES Premium má zhruba tři roky, teď si členství jen prodloužil. Pročítá články, účastní se soutěží a oblíbil si i audioknihy.



Na kole vyráží na cesty nejraději sám. Prokopské údolí, Karlštejn... Ale vůbec nejoblíbenější je pro něj trasa podél Vltavy z centra Prahy až na Zbraslav k mostu Závodu míru čili Modřanská cyklostezka.



„Zrovna jsem zvažoval, že si pořídím nové kolo. Vždyť už mám takovou starou plečku! A teď jsem fakt vyhrál voucher 50 000 Kč na nové kolo?! Tak to je paráda! Tohle je moje první velká výhra v životě!“

Podobně to má i Pavel Fiala, důchodce z Humpolce. „Opravdu jsem vyhrál? Tolikrát jsem vsadil Sportku a nikdy nic. Až teď, v 72 letech, se na mě usmálo štěstí,“ popisoval nadšený pan Pavel.



Doma v garáži má sice dvě kola, ale nové se tam jistě vejde. „Teď si pořídím celoodpružené, už se nemůžu dočkat, až začnu toho krasavce vybírat,“ teší se dlouholetý uživatel iDNES Premium.



Chcete si také vybrat nové kolo? Zapojte se do soutěže. Máte poslední šanci. Nemusíte odpovídat na žádné otázky. Stačí si aktivovat roční nebo dvouleté předplatné iDNES Premium, případně si stávající předplatné od tohoto data alespoň o rok prodloužit.

Na kartě soutěžícího jen vyplníte své jméno a telefonní číslo a potvrdíte účast. Losujeme celkem deset šťastlivců, kteří obdrží voucher 50 000 Kč na výběr libovolného kola i elektrokola v obchodě TSBOHEMIA.cz.

A pozor: každý předplatitel, který se do soutěže zapojí, získá i voucher v hodnotě 1 500 Kč na libovolný nákup v tomtéž obchodě.