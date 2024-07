Bankéř i kutil v jednom. Nové kolo dostane dcerka, říká další vítěz soutěže

„To jste mě mile překvapili, taková náhodička. Přiznávám, myslel jsem si, zda ta soutěž není nějaká habaďůra. A ono ne. Asi teď pro velký úspěch vsadím sportku,“ usmívá se pan Jan.

Nové kolo dostane jeho dcerka, která už svému bicyklu odrůstá. A pak mohou Kolářovi projíždět České středohoří křížem krážem.

„Právě v malé obci v Českém středohoří rekonstruujeme jedno stavení. Je to taková ruina, 180 let stará, rodinné dědictví. Dvacet let to chátralo, tak jsme se do toho pustili. No, je to dřina, ale aspoň člověk v hlavě vypne a odreaguje se,“ doplňuje pan Jan, který relaxuje nejen na stavbě, ale právě i na kole. Když ne s rodinou, tak s partou kamarádů-ajťáků.

Členství v iDNES Premium má už několik let, čte články napříč rubrikami, účastní se soutěží... Ale vyhrál poprvé. „Zítra by mi u vás vypršelo předplatné, stejně bych ho prodlužoval. Takhle jsem spojil příjemné s užitečným, zároveň jsem se zúčastnil cyklosoutěže a jak skvěle to dopadlo.“

Nové jízdní kolo si můžete pořídit i vy. Letní soutěž pro čtenáře iDNES Premium přináší kola od TSBOHEMIA.CZ v celkové hodnotě milion korun. Hrát může každý uživatel, který si aktivuje minimálně roční členství, případně si od tohoto data předplatné nově prodlouží.

Pravidla hry? Jednoduchá. Nemusíte odpovídat na žádné soutěžní otázky. Stačí se stát minimálně ročním členem iDNES Premium, na kartě hráče vyplnit své jméno a telefonní číslo, souhlasit s tím, že chcete být zařazeni do soutěže.

Každý všední den losujeme z nových ročních a dvouletých členů iDNES Premium jednoho šťastlivce, který získá voucher na nákup kola v hodnotě 30 000 korun u TSBOHEMIA.CZ od značky MMR.