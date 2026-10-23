„Vybrali jsme atraktivní a různorodou trasu. Něco klasikářského, něco pro sprintery a něco málo i pro vrchaře. Tak, abychom ukázali co nejvíce zajímavých míst Česka,“ říká o návrhu, který česká strana předala francouzským organizátorům ze společnosti ASO při kandidatuře na Grand Départ ročníku 2029.
Jistě, občas narazili i na problémy, které ještě bude třeba řešit. Třeba hned při plánované úvodní etapě v Praze a ve středních Čechách.
„Je otázkou, jak moc se do té doby změní Václavák. Plánem je zamířit od Národního muzea dolů až na Staromák, jenže nevíme, nakolik to bude průjezdné,“ vykládá. Naopak o přejezdu Karlova mostu v závěru etapy nepochybuje. „Jsou na něm jemné, hezké kostky.“
Ostrý start se má odehrát na Rašínově nábřeží s panoramatem Pražského hradu v pozadí.
Není otázkou, jestli start Tour dostaneme. Získal jsem přesvědčení, že v Čechách Tour určitě bude. Jen je otázkou kdy.