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Po kostkách na Hradčany, je Kreuzigerův plán A. Kudy by měla vést Tour v Česku?

Tomáš Macek
  12:00

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Roman Kreuziger před odletem na Tour de France. | foto: Lukáš Vincour

Koho jiného požádat o vytvoření trasy českých etap Tour de France než muže, který ji desetkrát objel coby závodník a čtyřikrát v roli sportovního ředitele? Teď by se Roman Kreuziger mohl zapsat do historie slavného závodu i v pozici designéra.

„Vybrali jsme atraktivní a různorodou trasu. Něco klasikářského, něco pro sprintery a něco málo i pro vrchaře. Tak, abychom ukázali co nejvíce zajímavých míst Česka,“ říká o návrhu, který česká strana předala francouzským organizátorům ze společnosti ASO při kandidatuře na Grand Départ ročníku 2029.

Jistě, občas narazili i na problémy, které ještě bude třeba řešit. Třeba hned při plánované úvodní etapě v Praze a ve středních Čechách.

„Je otázkou, jak moc se do té doby změní Václavák. Plánem je zamířit od Národního muzea dolů až na Staromák, jenže nevíme, nakolik to bude průjezdné,“ vykládá. Naopak o přejezdu Karlova mostu v závěru etapy nepochybuje. „Jsou na něm jemné, hezké kostky.“

Ostrý start se má odehrát na Rašínově nábřeží s panoramatem Pražského hradu v pozadí.

Není otázkou, jestli start Tour dostaneme. Získal jsem přesvědčení, že v Čechách Tour určitě bude. Jen je otázkou kdy.

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