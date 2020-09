Kreuziger: Za mými problémy by mohl být lepek. Půjdu na vyšetření

„Nechtělo se mi vzdávat, protože dokončit desetkrát Tour - byť ne tak, jak by si člověk představoval - je určitě výborné,“ podotkl.



Pocit, že jste dojel s Tour až do Paříže, tedy alespoň na chvíli zastínil i osobní zklamání z průběhu závodu?

To ano, určitá spokojenost z toho, že jsem se dostal až na Champs-Elysées, tam určitě je. Na druhou stranu jsem však rozhodně zklamaný, že jsem nebyl vidět, jak bych si přál. Z mého pohledu byla tahle Tour spíš hodně boj o přežití. Pořád jsem věřil, že se to zvedne, že se rozjedu. Ale to se nepovedlo.

Proč?

Všechno se to tak nějak sešlo. Za prvé pozdní termín Tour, který mi nesedl. A za druhé mohla být na vině určitá věc, kterou teď s týmem řešíme, abychom zjistili, jestli to tak skutečně bylo.

Myslíte zdravotní věc?

Ano, nebyl jsem na Tour zdravotně v pohodě. Po Strade Bianche a po Milán - San Remo se něco s mým tělem stalo. Nejezdil jsem, jak jsem očekával, a navíc jsem si už vůbec nebyl schopný orazit, ani mezi Dauphiné a Tour. Takže teď hledáme, kde se stala chyba, abychom s tím mohli něco provést.

Přitom po klasice Milán - San Remo jste říkal, že máte dobrý pocit, jak se do obnovené sezony postupně rozjíždíte.

To jsem měl. Ale po první etapě na Dauphiné to všechno zmizelo.

Tour de France 2020 Speciální příloha iDNES.cz

Dá se z toho do další kariéry nějak poučit?

Nejdřív musíme odhalit to, co se stalo. Jestli na mě třeba nepřišla nějaká nová alergie. Víc bych měl vědět po středečních testech. Pokud se potvrdí, co si myslíme, mohlo by se vysvětlit, proč jsem výkonnostně nebyl, kde jsem měl být, a proč mé tělo neregenerovalo.

S alergiemi jste bojoval především v posledních letech častěji, například předloni na Giru. Přicházejí s věkem?

Každým rokem se to nějak vyvíjí a ano, mohou se zhoršovat. Zároveň máme i teorii, že na vině by mohl být také lepek, který mé tělo podle některých signálů nezpracovává.

Váš tým NTT dojel do Paříže pouze v pěti. To jste asi ještě s vašimi týmy na Grand Tour nezažil, že?

Dřív se startovalo v devíti, teď už jsou na Grand Tour jen osmičlenné sestavy, což to ovlivňuje. Bohužel jsme přišli o dvě želízka (Nizzola a Pozzoviva), která měla být na letošní Tour vidět, což bylo mrzuté, ale i pak jsme se pořád snažili koncentrovat a o něco se pokoušet.

Michael Gogl odstoupil před 19. etapou kvůli celkovému vyčerpání? V Alpách ještě bojoval v úniku.

Byl silně nachlazený a vyčerpaný, proto vzhledem k následujícímu programu šéfové týmu preferovali, aby se vrátil domů a dal se raději dohromady na další závody.

Jak jste prožíval velký sobotní zvrat na čele pořadí Tour? Věřil byste před časovkou, že Pogačar dokáže vývoj závodu takhle otočit?

Věřil nevěřil... Každopádně jsme věděli, že je silný. Neměl co ztratit, mohl vyhrát nebo třeba i spadnout z pódia, ale i umístění v prvních pěti by bylo společně s bílým dresem pro něj velkým úspěchem, takže byl před časovkou klidný - a Roglič naopak nervózní.

Měl důvod být nervózní?

Ráno před časovkou mu v Jumbu měnili pozici na kole, protože se jim nějak nezdála, takže byl rozhozený. A když neměl při časovce kolem sebe tým a byl na to sám, nebyl najednou až tak silný jako Pogačar. Přitom v srpnu na Dauphiné jezdil Roglič fantasticky. Je také klidně možné, že mu ke konci Tour začaly docházet síly.

Což se čekalo, že třetí týden Tour může být vzhledem k podivné sezoně a přípravě pro mnohé kritický.

Ale překvapilo mě, jak ho vydržel Pogačar. Loni vyhrál Bernal, teď Pogačar, holt nastupuje mladá generace.

Velkým vítězstvím všech je skutečnost, že Tour dojela do Paříže, čemuž mnozí na jejím startu nevěřili. Dostala se tam i bez drastického vylučování týmů.

Když si ASO (organizátoři Tour) něco rozmyslí a jde do toho naplno, tak toho dosáhne. Se všemi těmi ochrannými prostředky a nařízeními, které během závodu zavedli, jsem byl přesvědčený, že to zvládnou. ASO odvedlo hodně velkou práci. Cítili jsme se na Tour opravdu bezpečně.

Už máte jasněji, co vás nyní čeká dál?

Nejprve to středeční vyšetření. Pak bych měl teoreticky odjíždět do Belgie na klasiky.

Máte v plánu všechny tři největší ardenské klasiky?

Možná budou tři, možná čtyři, protože ve hře je ještě i Brabantský šíp. Každopádně bych měl začít Valonským šípem, pak přijde na řadu Lutych-Bastogne-Lutych a Amstel. Ale vše samozřejmě ovlivní i výsledky těch testů.

Vedoucí představitelé stáje NTT se v posledním týdnu vyjádřili, že stále zůstávají optimisty ohledně přežití vašeho týmu do další sezony. Co o tom víte?

Nevíme pořád vůbec nic, žádnou konkrétní informaci nemáme. Myslím si, že situace je u nás úplně stejná jako v céčkách (v krachujícím týmu CCC). Říkají nám sice, že se s nimi sponzor (společnost NTT) baví a údajně od něj mají přislíbeno, že by snad smlouva mohla být, ale podepsáno není nic. Teď po Tour si mám volat s manažerem a budeme řešit, co dál. Během Tour jsem se tím moc nezabýval.

Kdyby stáj NTT existovala i v další sezoně, měli by šéfové týmu zájem o prodloužení vaší smlouvy?

Bavili jsme se o tom, že by mě chtěli, ale nevím za jakých podmínek. Stejně takové hlášky zatím vůbec neberu v potaz. Když není smlouva se sponzorem podepsaná, je to jen takové plácání na vodě o ničem.