Po San Remu test před Tour. Kreuzigera čeká horský festival Dauphiné

15:52 , aktualizováno 15:52

Víc než 8 hodin v sedle strávil Roman Kreuziger při sobotní monumentální klasice z Milána do San Rema. Pomohl k pátému místu Giacomu Nizzolovi, než se přesunul na další cyklistickou pouť, tentokrát do Francie. Od středy je tam na programu pětietapový horský festival Critérium du Dauphiné. Je na co se těšit.